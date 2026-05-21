A produtora de "Cavalo Negro", que nunca fez um filme antes desse, recebeu uma grana milionária, muito maior que blockbusters de Hollywood, não de investidores americanos, mas de Daniel Vorcaro, ou, mais precisamente, do Banco Master, que também nunca financiou um filme antes. Construiu hotéis inacabados, comprou resorts, mansões, contratou bancas de advogados, corrompeu políticos, mas nunca investiu em cinema brasileiro. E já começou investindo no mercado americano, num filme que não se pagará, quanto mais dará lucro. Nem tem chance de disputar o Oscar. É uma produção americana ou brasileira? Mistério. Foi ela mesma que produziu? Mistério. Tem sede nos Estados Unidos, fez um filme falado em inglês, rodado no Brasil, com atores americanos, roteirista e diretor americanos, mas equipe tupiniquim, que comeu o pão que o diabo amassou. Tem registro na Ancine, mas não informou à Ancine que ia rodar um filme. Já se sabe que doou para a campanha de Mário Frias, e para Eduardo Bolsonaro, o que é muito estranho, pois não há notícia de produtoras que financiam campanhas eleitorais ou exilados na Disneylândia. Também não entendi porque Daniel Vorcaro financiou um filme para limpar a barra de Bolsonaro em vez de financiar um que limpasse a sua. Fica aí a sugestão para a segunda produção da Fachada Filmes.