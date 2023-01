Falta grandeza à mídia tradicional

Apoie o 247

O principal objetivo da mídia tradicional em negar o golpe contra Dilma é manter o mal-estar ocasionado pelo clima de hostilidade do mercado contra o Estado - trata-se, como ensina Jessé Souza, da dialética que consiste na demonização do Estado e endeusamento do mercado. Como a elite sabe que é o Estado que deve protagonizar a cena política e econômica do país nos próximos anos, ainda mais com um Lula mais experiente e sabido, especialmente depois dos 580 dias encarcerado como preso político, ela recorre à velha fórmula de alimentar a ideia de que tudo, em absoluto, deve girar em torno do mercado.

Desde o início do novo governo, o mercado - essa abstração avessa à noção de Estado - tem passado a clara mensagem, propalada pela mídia tradicional, de que é a ele a quem o governo deve se curvar. O mercado é ilustrado pelos formadores de opinião da mídia tradicional como uma autoridade máxima, sagrada sob qualquer suspeita, não uma mão, mas um corpo inteiro invisível e obeso, amorfo, imprevisível: metáfora de um delivery entregue em minutos pelas mão de um jovem negro e pobre.

O eco: “não foi golpe!” não passa de uma mensagem cujo efeito quer no fundo dizer: “eu estou aqui e sou eu quem manda”. Um blefe e um risco: - a exata colisão que impediu um novo golpe. Acontece que os golpistas, no afã de atacar a democracia sem um projeto sólido de fundo - apenas motivados pelo ódio ao PT - se esqueceram, também por ódio, de estreitar os laços com o mercado. Para eles, o fetiche pelas Forças Armadas e o fanatismo pela figura de Bolsonaro, que deveriam ser efeitos colaterais a despeito do protagonismo do mercado, acabaram se tornando centrais, resultando nos atentados terroristas de 08 de Janeiro.

No fundo, a tentativa frustrada de golpe revela, agora, o erro estratégico da guerra híbrida em favor do mercado. É por isso que até a Faria Lima se voltou contra o bolsonarismo ao final do seu mandato . A Faria Lima e, obviamente, a mídia tradicional. Os ataques que começam a ser projetados contra o Lula e o PT nada tem a ver com o Bolsonaro e o bolsonarismo. O olho gordo do mercado já enxerga paisagens futuras. O que ele não faz, e é aí que mora o perigo, é medir as consequências que o Brasil pode sofrer a partir de novas aventuras golpistas.

Ela, a mídia tradicional, tentará reformular o ódio contra Lula e o PT. Afinal, se especializaram nisso. Disso decorre outro problema. E ele deve ser visto a partir do resultado obtido pela onda de demonização do Lula e do PT. O feitiço voltou-se contra o próprio feiticeiro, já que Bolsonaro, subproduto do ódio ao Lula e ao PT, terminaria adotando um tom violento contra os veículos tradicionais. Neste sentido, a quem se destinaria uma nova onda de ódio contra o PT?

Não aos bolsonaristas, já que estes nada enxergam senão aquilo que lhes oferece o próprio habitat: redes sociais, sites, grupos extremistas no whatsapp e telegram. Não os petistas, já que a consciência progressista parece haver consolidado, na figura do Lula, uma consciência histórica que começava a se diluir diante do exotismo de outros candidatos. Como Lula tem enfatizado o papel do Estado sobre as pautas sociais, reafirmando seu compromisso histórico com o povo brasileiro, o que a mídia faz quando volta a negar o golpe contra Dilma - já confessado inclusive pelo próprio Temer - e mais recentemente negado , é preparar o terreno para a retomada da agenda econômica pelo neoliberalismo selvagem - aquele que, por exemplo, ignora consequências como a dos povos Yanomamis.

É preciso manter um clima de desconfiança permanente com o fito de conduzir as novas almas desconfiadas para embarcarem na onda de “heróis” que costumam surgir pouco antes das eleições. O exemplo mais bem acabado disso é o editorial do Estadão de 27/01/2022 intitulado “Falta grandeza a Lula”. Somente o título já causa ou deveria causar perplexidade ou ojeriza a qualquer cidadão de bom senso. Justamente grandeza é o que não falta a Lula, que resistiu à prisão política de um juíz que mal consegue se expressar no português correto , construiu uma ampla frente democrática, dialogando com todos os setores da sociedade e, finalmente, conseguiu ganhar as eleições, apesar dos usos inescrupulosos da máquina pública utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar a reeleição. Ademais, o argumento de que não houve golpe porque houve um processo de impeachment não somente demonstra o esforço de subestimar, por meio de um moralismo legalista, a criticidade do leitor, como coloca-se, ele mesmo, em um embaraço lógico. Como se trata de um espaço de formação de opiniões, o editorial explica de forma didática a fala de Lula em sua passagem por Montevidéu: “não contente em classificar de ‘golpe de Estado’ uma decisão soberana do Congresso, com respaldo do Supremo Tribunal Federal e em estrito cumprimento da Constituição, Lula o fez no exterior, enxovalhando as instituições democráticas do Brasil perante uma audiência estrangeira. Foi, portanto, uma dupla ofensa ao País.”

O embaraço consiste em que, seguindo a trilha lógica do argumento, o que o editorial deveria fazer é reivindicar de vez sua volta à prisão - também balizada dentro das regras institucionais. Entretanto, ao não fazê-lo - porque o que quer é apenas dialogar com ele por meio da intimidação do mercado sobre o Estado - utiliza-se, finalmente, do grosseiro clichê em busca de um denominador comum fantástico que visa comparar Lula e Bolsonaro (ironicamente, em breve, este esforço poderá ser conseguido via ChatGPT).

Falta grandeza à mídia tradicional. Por isso, o restante são efeitos de óptica destinados a iludir o leitor despreparado. Sem dúvida uma lacuna a ser suprida pelo jornalismo independente, democrático e, trocadilhos à parte, sem temor ao Estado.

