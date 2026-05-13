Flávio, o azarão!

A candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República pode ter terminado antes mesmo de ter começado. A revelação, pelo Intercept Brasil, de que o senador cobrou 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro para a produção de "Dark Horse", filme biográfico sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, caiu como um míssil na extrema direita.

Logo essa turma que ataca quem, com muita dificuldade, batalha orçamento para a cultura através da Lei Rouanet, surge como grandes "investidores" do cinema nacional. Flávio Bolsonaro disse que o patrocínio do Banco Master é particular.

O grande capital do Banco Master vem de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro. Daniel Vorcaro está preso desde setembro do ano passado, quando o escândalo veio à tona. O patrocínio veio do crime organizado, senador!

Para o filme foram "investidos" 61 milhões, menos do que o combinado, o que fez Flávio Bolsonaro cobrar o restante. O grande filme do ano "O Agente Secreto", que narra momentos históricos do Brasil e que concorreu ao Oscar, teve custo de 27 milhões. Como pode um filme que conta a história de um genocida custar seis vezes mais? Só tem uma resposta: lavagem de dinheiro!

Os áudios e as trocas de mensagens entre Vorcaro e Flávio, além de outros interlocutores, mostram como a família Bolsonaro tem laços estreitos com os esquemas de corrupção no país. Vorcaro doou três milhões para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022.

Com o avanço das revelações e com o senador cada vez mais enrolado na teia, os aliados do pré-candidato não subirão no mesmo palanque. A tendência é o isolamento de Flávio, que nunca gozou de unanimidade entre seus pares, e que agora vai ter que desenrolar com muita competência para manter seu nome até a convenção partidária.

Abaixo, estão listadas as exigências e as prestações de conta que um artista/produtor precisa para ser contemplado pela Lei Rouanet.

Principais Itens da Prestação de Contas (O que deve ser apresentado): Prestação de Contas Financeira (Comprovação de Gastos):

Notas fiscais e recibos: De todas as despesas pagas, emitidos em nome do proponente e com a identificação do projeto. Extratos bancários: Conciliação bancária da conta específica do projeto no Banco do Brasil, do primeiro depósito até a utilização total do saldo. Comprovantes de pagamento: PIX, TED ou transferência bancária realizada pela conta do projeto (cheques são aceitos, mas transferências são preferíveis). Contratos: De prestação de serviços ou fornecimento de materiais. Prestação de Contas Física (Comprovação do Objeto):Relatório Final: Documento descrevendo todas as etapas realizadas, objetivos alcançados, metas cumpridas e contrapartidas sociais oferecidas. Materiais de divulgação: Amostras de peças gráficas, panfletos, cartazes, ou materiais digitais que contenham as marcas da Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. Comprovação Fotográfica/Audiovisual: Fotos, vídeos, notícias de jornal, matérias na internet e outros meios que provem a realização das atividades culturais. Contrapartida Social:Comprovação de ações gratuitas ou com preços populares, democratização do acesso ou distribuição de produtos culturais, conforme prometido no projeto original. [1, 2, 3, 4]

Prazos e Regras da IN 29/2026

Prazo: O proponente tem um prazo de 60 dias após o fim da execução do projeto para enviar a prestação de contas final, após o projeto atingir a situação E75 ("Iniciado prazo para apresentar prestação de contas").

Acessibilidade: Comprovar a realização das medidas de acessibilidade física e de conteúdo previstas.

Comprovação Parcial: Projetos que demonstrem comprovação de gastos entre 30% e 80% receberão notificações para regularizar, enquanto abaixo de 30% pode gerar inadimplência automática, conforme o Manual do Proponente. [1, 2, 4]

Onde encontrar as regras detalhadas: