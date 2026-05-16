Gilmar pega Deltan na curva da inelegibilidade

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator da reclamação constitucional do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) contra decisão que mandou retirar do ar uma publicação sobre a inelegibilidade de Deltan Dallagnol (Novo-PR), e o caso empurra a pré-campanha ao Senado no Paraná para uma disputa que mistura Lava Jato, liberdade de expressão e calendário eleitoral de 2026.

A reclamação chegou ao STF depois que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) acolheu pedido do Novo contra postagens de Zeca Dirceu. O partido alegou propaganda eleitoral antecipada negativa; o deputado sustenta censura, violação à imunidade parlamentar e direito de tratar de fato público.

O ponto jurídico não é pequeno. Deltan tenta se apresentar como ator eleitoral em 2026, mas carrega desde 2023 a marca da cassação de seu registro de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decisão tomada por unanimidade em 16 de maio daquele ano.

O TSE entendeu, no julgamento de 2023, que Deltan deixou o Ministério Público Federal antes da conclusão de procedimentos administrativos que poderiam levar à sua inelegibilidade. A defesa do ex-procurador sustenta outra leitura: afirma que houve indeferimento do registro, não uma declaração automática de inelegibilidade para toda eleição futura.

É exatamente nessa fresta que a disputa política entrou. O Novo quer impedir que adversários apresentem Deltan como inelegível de forma definitiva. O PT e outros opositores dizem que a informação decorre de decisão pública do TSE e de certidões eleitorais, portanto integra o debate legítimo sobre quem pode disputar mandato.

A escolha de Gilmar Mendes como relator aumenta a temperatura porque o ministro é um crítico histórico da Lava Jato, operação em que Deltan ganhou projeção nacional como procurador. Mas o fato verificável, por ora, é processual: Gilmar foi sorteado relator e terá de examinar se a decisão da Justiça Eleitoral paranaense avançou sobre a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar.

O caso não aparece isolado. O ministro Flávio Dino já havia imposto derrota ao Novo em reclamação apresentada por Martins Comunicação, responsável pelo portal da jornalista Mareli Martins, de Ponta Grossa. Dino cassou decisão do TRE-PR que mandava retirar reportagem sobre a situação eleitoral de Deltan e proibia novas publicações semelhantes.

Na decisão, Dino não resolveu se Deltan poderá ou não disputar o Senado em 2026. O ministro separou as coisas: a elegibilidade fica para a Justiça Eleitoral, mas a imprensa pode noticiar e interpretar decisões públicas de interesse eleitoral, sem ter de escrever como se cada reportagem fosse uma petição jurídica.

Esse precedente pesa agora no caso de Zeca Dirceu. Se a imprensa local não pode ser silenciada por tratar da cassação de 2023 e de seus efeitos políticos, a pergunta chega ao STF com força parecida: um parlamentar pode ser punido por afirmar, em debate eleitoral, que Deltan está inelegível?

A resposta terá efeito direto no Paraná. A aliança entre Sergio Moro (PL-PR) e Deltan, costurada para 2026 no campo lavajatista, depende da viabilidade jurídica do ex-procurador como nome ao Senado. O Blog do Esmael já registrou que a aproximação entre PL e Novo recolocou Moro e Deltan no mesmo arranjo político estadual.

Há também um caminho institucional que Deltan poderia adotar sem acionar jornalistas, adversários e publicações críticas: o Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE). O instrumento permite que pré-candidato ou partido peça previamente à Justiça Eleitoral a verificação de aptidão para uma candidatura.

O Blog do Esmael já defendeu que Deltan peça o RDE ao TRE-PR para liquidar a controvérsia antes das convenções e antes de arrastar eleitores, aliados e adversários para uma campanha sob risco jurídico. A provocação permanece: quem diz estar elegível pode pedir à Justiça Eleitoral uma resposta antecipada.

A guerra judicial contra postagens e reportagens produz uma consequência política incômoda para Deltan. Em vez de encerrar a dúvida com um pedido próprio de declaração de elegibilidade, o ex-procurador e seu partido aparecem tentando controlar como adversários e jornalistas tratam a cassação de 2023.

O risco para a chapa Moro-Deltan é evidente. Uma candidatura ao Senado cercada por disputa jurídica permanente obriga o campo lavajatista a gastar energia defendendo a própria condição de entrada no jogo, enquanto adversários exploram a contradição entre o discurso de moralidade pública e a tentativa de restringir notícias sobre decisão judicial.

Gilmar não precisa “destruir” Deltan para o caso virar uma bomba no Paraná. Basta o STF reafirmar que decisão pública da Justiça Eleitoral pode ser discutida por jornalistas e parlamentares para a estratégia do silêncio ruir. A pergunta continuará no centro da campanha: Deltan pode disputar 2026 ou prefere manter a dúvida como método político?