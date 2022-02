Guerra na Ucrânia: o mundo entre EUA e Rússia/China. Lula será agente de paz

Apoie o 247

ICL

Por Mauro Lopes

Passamos os últimos tempos saudando o novo mundo multipolar. As bombas sobre Kiev e outras cidades ucranianas esta madrugada acordaram-nos do sonho.

Foi assim: o documento conjunto assinado entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, em Pequim em 4 de fevereiro foi saudado por quase toda a esquerda como a chegada desse novo mundo. Mas a realidade da guerra acabou se impondo e desfez a ilusão, interrompeu o sonho: o que temos não é um mundo multipolar, mas uma nova Guerra Fria.

De um lado, os EUA, poder imperial em franca mas lenta decadência, com uma aliança militar, a OTAN, ainda incontrastável, apesar das fissuras cada vez maiores, em especial com as tentativas de “voo europeu” de Alemanha e França.

Do outro lado, Rússia e China e seus aliados. Com a declaração de 4 de fevereiro, os dois países confrontam o império estadunidense como nunca desde o fim da União Soviética. O processo que chega agora à guerra russo-ucraniana começou o crescimento econômico, tecnológico, cultural e diplomático desde o fim dos anos 1970 da China e fins do século 20 e alvorecer do 21 da Rússia.

O que interessa ao Brasil e a todos os países que não as três potências?

A paz.

E esse é o papel que Lula voltará a jogar no tabuleiro mundial, como o fez em seus dois primeiros governos, o de articulador de processos de paz, que interessam a todos os países, exceto os impérios.

A posição do ex-presidente fez-se patente na manhã desta quinta-feira em entrevista a rádios do Distrito Federal : “Ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva a destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação, não em campos de batalha”. Lula disse ainda: “A humanidade não precisa de guerra, precisa de emprego, de educação. Por isso que eu fico triste de estar aqui falando de guerra e não de paz, de amor, de desenvolvimento”.

O mundo bipolar está de volta, com a nova Guerra Fria, agora quente com a eclosão da guerra na Ucrânia.

O sonho do mundo multipolar não está arquivado. Mas terá que ser arrancado da dinâmica que pauta o planeta entre EUA e Rússia/China. A relação do futuro governo não será a mesma com os os dois blocos, até porque sofremos com o imperialismo estadunidense há quase 80 anos. Mas o governo Lula não será de alinhamento automático com o bloco russo-chinês.

Uma abordagem da guerra do ponto de vista brasileiro tem uma pauta e apenas uma: clamor pela paz.

* * *

Como jornalista, aconselho nestas horas leitura crítica do noticiário sobre Ucrânia. Há propaganda dos dois lados. Um livro clássico do jornalismo, de Phillip Knightley , jornalista australiano, lançado em 1975, deve ser a referência nesta hora. “A Primeira Vítima”, o título do livro, é uma alusão à famosa frase do senador estadunidense Hiram Johnson em 1917: “A primeira vítima quando a guerra chega é a verdade."

Há muita propaganda embalada como notícia nesta hora, de todos os lados. Isso acontece em tempos de paz, é certo. Mas nunca como durante as guerras. Por isso, cuidado. Leia notícias das agências russas, das agências dos EUA e seus aliados, e outras. E forme sua opinião.

