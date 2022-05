“Infelizmente” todo brasileiro deve votar em Lula já no 1º turno...

Apoie o 247

ICL

Não porque foi Lula quem marcou a história do Brasil ao, pela primeira vez em 500 anos, tirar o País do mapa da fome, o que rendeu ao Brasil centenas de prêmios internacionais pela criatividade e boa vontade na implementação de projetos a fim de conceder o básico às pessoas: comida!

... não porque foi Lula quem me deu dignidade criando um programa fantástico que colocou para dentro da universidade (inclusive as públicas) pessoas como eu, favelizadas[1], ou do interior do interior do Brasil, ou dos quilombos, ou indígenas, ou todo tipo de pobre que antes, jamais tiveram a chance de estudar o ensino superior!

... não porque foi Lula quem criou um programa que cumpria o Art. 6º da Constituição Federal e permitia que 6 milhões de famílias sem um lar, ou morando na rua, ou de favor, ou de aluguel, pudessem ter, pela primeira vez, a chance de adquirir sua casa (e sua vida) para que seus filhos não sofressem sem teto o que sofreram!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

... não porque foi Lula quem, com uma capacidade estranha e incrível de aglutinar forças antagônicas, conseguiu fazer os ricos e os pobres se sentarem de igual para igual, onde ricos não deixavam de ganhar seu dinheiro, todavia, permitia que os pobres também pudessem ganhar um pouco, com um salário mínimo próximo do digno e que permitia comer churrasco e até mesmo viajar de avião. Podre não tomou nada dos ricos, mas a riqueza foi um pouco melhor dividida!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

... não porque foi Lula quem criou um ambiente de desenvolvimento econômico e social que favoreceu o chamado Pleno Emprego, fazendo do Brasil um pais em que o número de desempregados fosse tão baixo que mesmo a França, um dos países mais desenvolvidos do mundo tivesse mais pessoas sem trabalho que o Brasil![2]

... não porque foi Lula quem patrocinou uma Petrobras para tornar o Brasil independente do petróleo estrangeiro e, inclusive[3], a partir dos investimentos sérios e responsáveis no Pré-sal, levou o Brasil a ser uma das maiores potências do mundo, inclusive chegando pela primeira ver a ser a 6ª economia mais poderosa do planeta!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

... não porque foi Lula (e Dilma) quem aprovou(ram) as principais leis de combate à corrupção e à transparência dos dados, concedendo respeito ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à Polícia Federal para investigarem e julgarem os políticos envolvidos desde 1.500 nos crimes de roubo das riquezas do povos brasileiro!

... não porque foi Lula quem, mesmo sendo atacado o tempo inteiro pela grande mídia brasileira, reiterou todos os compromissos de respeito e liberdade de expressão e imprensa!

... não porque foi Lula quem, com esse seu carisma inigualável, todavia, um humanismo meio liberal, meio dialético, com temperos de emancipação, conseguiu fazer Barack Obama, àquele dia o homem mais poderoso do mundo, bajular um presidente de nação negra, indígena, periférica: sim, o Brasil. Obama, numa reunião de cúpulas com outros presidentes de nações disse a todos naquele salão para Lula e testemunhas: “esse é o cara” [4]! O “cara” aí quer dizer: esse aqui é forte, é inteligente, é habilidoso, é do bem!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

... não porque foi Lula quem criou – junto com outros presidentes de nações emergentes – o chamado BRICS que mudou a história da geopolítica há décadas somente imperialista, estadunidocentrista, eurocentrista para, finalmente, ser multipolar e permitir que outras nações, povos, estados pudessem ser respeitados e, quem sabe em breve, 1 bilhão de pessoas que ainda passam fome no planeta possam enxergar esperança de um mundo mais generoso!

... VOTAR EM LULA NO PRIMEIRO TURNO DE 2022 significa voltar a comer. Sim, o povo não consegue mais ir ao supermercado e voltar com comida. Voltamos com sacolas cheias de vento e um pouco de arroz, talvez um dúzia de ovos e, sei lá!, a depender, um pacote de café de 250 gramas. Mas comida mesmo para valer não dá mais para comprar com esse salário defasado, desemprego assolador e inflação pairando como satélite em nossas cabeças.

... VOTAR EM LULA NO PRIMEIRO TURNO DE 2022 é uma emergência histórica porque ele vai devolver ao STF e à imprensa, a liberdade para trabalharem em paz, sem serem atacados o tempo inteiro por um presidente (Bolsonaro) ditador de palha (espantalho sim, mas que assusta o tempo todo por não se poder ter ao menos sensação de paz no Brasil, face que paz não se teria mesmo com milicianos no poder).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

... VOTAR EM LULA NO PRIMEIRO TURNO DE 2022 é uma dívida que temos à memória de quase 700 mil pessoas que morreram pela falta da vacina que um medíocre egoísta debochado e cruel presidente (Bolsonaro) não comprou em dezembro de 2020, o que teria salvo pelo menos 400 mil pessoas da morte (segundo pesquisas sérias) e milhões de pessoas que choram suas perdas, seus parentes.

... VOTAR EM LULA NO PRIMEIRO TURNO DE 2022 é uma necessidade de se ter liberdade (não ditadura) e de se voltar a sorrir porque precisamos é de esperança e comida e emprego e estudo e lazer e não de arminha e ameaças e deboches à vida alheia.

Por tudo isso e muito, mas muito mais que não cabe neste texto, que “infelizmente” para quem não gosta do Lula, terá de votar no ex-presidente já no primeiro turno, pois sabe que tudo o que eu disse a respeito dele acima é verdade – você viu um Brasil melhor que esse trágico e desesperançoso de hoje.

Votar em Lula é condição para não termos o risco de ver o senhor da morte, o Bolsonaro, voltar ao poder. O Brasil não aguenta mais 4 anos de um presidente tão ruim – em todos os sentidos...

..............................

[1] Ninguém nasce “favelado”. Nascemos para sermos livres, emancipados, com direitos, com oportunidades. No entanto, somos empurrados para morar em condições precárias. E não apenas residir em favelas, onde não há infraestrutura, saneamento básico, recursos e equipamentos públicos com a qualidade dos bairros médios, ou “nobres”, entretanto, o fato de nos retirarem as dimensões básicas de existência e dignidade. Morar na favela é ter um abrigo, sim, contudo, é ter de lutar pela sobrevivência todos os dias – em várias acepções que se queira atribuir ao vocábulo.

[2] É verdade que o índice mais baixo de desemprego nos governos do PT aconteceu no mandato da presidenta Dilma Rousseff. Entretanto, sabemos que essa é uma medida de médio e longo prazos. Ou seja: precisou do trabalho de Lula criando estruturas de investimentos para que a economia e a sociedade chegassem ao platô do Pleno Emprego.

Por ironia do destino, mesmo com uma eleição polarizada em 2014 e que incitou os golpistas, Aécio Neves e Eduardo Cunha a chamarem o Golpe – que ocorrerá em 16 –, aquele ano foi onde tivemos o menor desemprego da história do Brasil: 4,8%. Em 2020, no meio do mandato de Bolsonaro, o Brasil chegou a 14,2% de desempregado. E mesmo assim ele não comprava a vacina, a única forma de devolver as pessoas ao ciclo da economia.

[3] A gasolina no ponto mais alto do Governo Lula chegou a R$ 2,58 (em 2006). Em 2022, existem estados brasileiros vendendo gasolina a R$ 8,50. Some-se essa tragédia do preço dos combustíveis (que incide sobre o preço dos alimentos) à chamada “tríplice coroa” negativa da economia, isto é, quando todos os caminhos levam à recessão: i) inflação altíssima; ii) desemprego altíssimo; e iii) juros altíssimos (todos acima de dois dígitos no governo Bolsonaro).

Lembremos que no tempo do Lula o preço dos combustíveis não era vinculado ao dólar. Bolsonaro não teve coragem de devolver a política de preços antiga porque precisa encher de dinheiro os acionistas ambiciosos que controlam a Petrobras.

[4] Veja o vídeo do elogio do Obama ao Lula aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=cfed8dXoSBM

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE