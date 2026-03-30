Irã e Ucrânia são o mesmo conflito, a Terceira Guerra Mundial já começou

Enquanto o mundo ainda se apega à ideia de conflitos regionais, duas guerras avançam ao mesmo tempo sobre pontos estratégicos da ordem global. De um lado, a Europa financia e sustenta a guerra na Ucrânia contra a Rússia. De outro, Estados Unidos e Israel escalam o confronto contra o Irã no coração energético do planeta. Sem declaração formal e sem mobilização total, o sistema internacional já opera sob lógica de guerra global, com efeitos que ultrapassam qualquer fronteira e redefinem o equilíbrio de poder no século XXI

A guerra que ninguém declarou

A ordem internacional ainda preserva seus rituais formais, mas já não corresponde à realidade material dos acontecimentos. A OTAN segue institucionalmente intacta, sem declaração de guerra, sem mobilização total de seus membros e sem anúncio de um conflito global. Ainda assim, o sistema opera sob dinâmica de guerra. Em março de 2026, enquanto Donald Trump volta a tensionar publicamente a relação com aliados europeus e questionar o custo da aliança, países da Europa ampliam gastos militares, reforçam compromissos com a Ucrânia e reposicionam tropas no Oriente Médio após a escalada contra o Irã. A forma permanece estável, mas a substância já mudou.

O dado central não é a existência de conflitos, mas a sua simultaneidade e interconexão. De um lado, a guerra na Ucrânia entra em nova fase de intensificação, com ataques a infraestrutura energética, uso massivo de drones e mísseis de longo alcance e aumento do financiamento europeu, que já ultrapassa dezenas de bilhões de euros apenas no biênio 2026–2027. De outro, a escalada envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã reposiciona forças, altera rotas energéticas e eleva o risco sistêmico global, especialmente em torno do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial. Não se trata de crises isoladas. Trata-se de um ambiente contínuo de pressão militar, econômica e logística.

O elemento decisivo é que essa configuração dispensa a forma clássica da guerra para produzir seus efeitos. Não há uma declaração formal porque não há interesse em enquadrar o conflito nos limites jurídicos e políticos do século XX. Em vez disso, o que se observa é uma convergência progressiva de operações, sanções, ataques indiretos e escaladas regionais que, somadas, reorganizam o sistema internacional sob lógica de conflito permanente. A guerra, neste estágio, não se anuncia. Ela se instala.

Quando múltiplos teatros de operação passam a funcionar simultaneamente, afetando cadeias energéticas, rotas logísticas, alianças militares e estruturas econômicas, a distinção entre paz e guerra deixa de ser objetiva e passa a ser apenas formal. O mundo ainda não declarou uma guerra mundial. Mas já começou a agir como se estivesse dentro de uma.

Dois teatros, duas frentes

A dinâmica atual dos conflitos internacionais revela uma configuração que não pode mais ser interpretada como uma sucessão de crises isoladas. O que se observa é a existência simultânea de dois grandes teatros de guerra ativos, com escalas distintas, mas efeitos convergentes sobre a estabilidade do sistema internacional. No leste europeu, a guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase de intensificação material. Em março de 2026, a União Europeia reafirmou apoio financeiro massivo a Kiev, com um pacote que alcança cerca de 90 bilhões de euros para o período de 2026 a 2027, além do envio contínuo de sistemas de defesa aérea, drones, munições e armamentos de longo alcance. Paralelamente, ataques contra infraestrutura crítica russa, incluindo refinarias, instalações industriais e redes logísticas, indicam uma escalada qualitativa do conflito, que passa a atingir diretamente a capacidade de sustentação econômica do Estado.

Em março de 2026, ataques ucranianos com drones e mísseis atingiram refinarias e instalações industriais em território russo, incluindo complexos ligados à produção energética e à cadeia militar, evidenciando a transição do conflito para uma fase de impacto direto sobre a capacidade econômica e logística do Estado.

No outro extremo da Eurásia, o teatro da Ásia Ocidental se reorganiza em torno da escalada entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Ainda que envolto em maior opacidade informacional, os efeitos estratégicos são evidentes. Houve retirada e reposicionamento de forças ocidentais no Iraque, aumento da tensão naval no Golfo e crescimento do risco sistêmico associado ao Estreito de Ormuz, corredor por onde transita aproximadamente 20 por cento do petróleo global. Ao mesmo tempo, a capacidade do Irã de absorver impactos e responder de forma contínua expõe um cenário de conflito prolongado, sem resolução rápida, contrariando expectativas iniciais de superioridade decisiva por parte do eixo ocidental.

O ponto central não está apenas na existência desses dois teatros, mas na sua simultaneidade funcional. Enquanto a Europa intensifica o financiamento e a sustentação da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos, em conjunto com Israel, puxam a escalada no Oriente Médio. Não há uma coordenação formal declarada entre essas frentes, mas há uma convergência material que produz efeitos sistêmicos semelhantes. Ambas pressionam estruturas fundamentais do equilíbrio internacional, seja no plano energético, logístico ou militar.

Essa simultaneidade altera a natureza do conflito. Quando duas regiões estratégicas da Eurásia entram em estado de instabilidade armada ao mesmo tempo, com envolvimento direto ou indireto das principais potências ocidentais, a guerra deixa de ser um evento localizado e passa a operar como um sistema. O que está em curso não é apenas a continuidade de conflitos regionais. É a formação de uma dinâmica global de enfrentamento distribuído, na qual diferentes frentes atuam de forma complementar sobre os mesmos pontos críticos da ordem internacional.

A geografia do conflito

A distribuição dos atuais teatros de guerra não é aleatória. Ela obedece a uma lógica geográfica precisa, que revela o caráter estrutural do conflito em curso. A Rússia ocupa a maior extensão territorial contínua do planeta, conectando Europa e Ásia e funcionando como eixo físico da Eurásia. Sua posição garante profundidade estratégica, capacidade de absorção de impactos e controle indireto sobre rotas terrestres que articulam o continente. É esse espaço que impede a consolidação de uma ordem totalmente subordinada ao eixo atlântico, ao mesmo tempo em que sustenta qualquer projeto de integração continental independente.

Já o Irã ocupa uma posição igualmente crítica, mas sob outra dimensão. Localizado entre o Golfo Pérsico, o Cáucaso, a Ásia Central e o Sul da Ásia, o país funciona como um ponto de articulação entre diferentes regiões estratégicas. Sua proximidade com o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20 por cento do petróleo mundial, confere a Teerã um papel central no controle indireto dos fluxos energéticos globais. Ao mesmo tempo, sua posição o integra aos corredores logísticos que conectam a Ásia à Europa, tornando-o um nó fundamental da circulação contemporânea.

Essa configuração revela um padrão claro. Os dois principais teatros de guerra ativos se concentram justamente nos pontos geográficos que estruturam a dinâmica da Eurásia. De um lado, a guerra na Ucrânia pressiona a borda ocidental do espaço russo, buscando reduzir sua capacidade de projeção e de integração continental. De outro, a escalada contra o Irã incide sobre o principal eixo energético e logístico da Ásia Ocidental, afetando diretamente a estabilidade dos fluxos que sustentam a economia global.

A geografia, nesse contexto, não é pano de fundo, mas variável determinante. Conflitos não se instalam nesses pontos por acaso, mas porque esses territórios concentram funções estruturais dentro do sistema internacional. Quando esses espaços entram em estado de guerra ou instabilidade permanente, o impacto não é regional, mas sistêmico. O que está em disputa não é apenas controle territorial, mas o comando sobre as condições materiais que organizam a circulação global.

Ao observar a posição da Rússia e do Irã no mapa, torna-se evidente que ambos operam como pilares da conectividade eurasiática. Pressioná-los simultaneamente significa atuar diretamente sobre a espinha dorsal geográfica que sustenta a reorganização do poder global no século XXI.

A divisão funcional do Ocidente

A aparente fragmentação do bloco ocidental esconde um mecanismo mais sofisticado de operação. No plano político, há sinais claros de divergência. A União Europeia evita aderir diretamente à escalada contra o Irã, adota discurso de contenção e insiste em saídas diplomáticas para o Oriente Médio. Ao mesmo tempo, líderes europeus demonstram desconforto com a condução unilateral dos Estados Unidos e com os riscos de expansão do conflito. No entanto, essa distância política não se traduz em neutralidade estratégica.

Na prática, a Europa assume um papel central na sustentação da guerra na Ucrânia. O financiamento aprovado para 2026 e 2027, na casa de dezenas de bilhões de euros, garante a continuidade do esforço militar ucraniano em um momento de desgaste prolongado. Além disso, o envio constante de armamentos, incluindo sistemas de defesa aérea, munições e tecnologias de combate, mantém a capacidade operacional de Kiev mesmo diante de uma guerra de alta intensidade. Parte significativa desses equipamentos é adquirida diretamente da indústria militar dos Estados Unidos, reforçando a interdependência entre os dois lados do Atlântico.

Enquanto isso, no teatro da Ásia Ocidental, os Estados Unidos, em coordenação com Israel, assumem a linha de frente da escalada contra o Irã. A retirada e o reposicionamento de tropas ocidentais no Iraque, bem como o aumento da presença naval no Golfo, demonstram que, mesmo sem adesão formal europeia, o eixo atlântico está profundamente envolvido na dinâmica do conflito. A ausência de participação direta da Europa não reduz o impacto do seu papel indireto na sustentação global da estratégia ocidental.

Esse arranjo revela uma divisão funcional do esforço de guerra. Não há uma coordenação política perfeitamente alinhada, mas há uma distribuição de responsabilidades que mantém o sistema operando. Os Estados Unidos concentram sua atuação no Oriente Médio, enquanto a Europa absorve o custo político e econômico de manter a guerra na Ucrânia. Essa divisão permite que o bloco ocidental atue em múltiplas frentes simultaneamente, mesmo em um contexto de tensões internas.

A consequência dessa dinâmica é a manutenção de uma convergência estratégica sem unidade política plena. O Ocidente pode divergir no discurso e na forma, mas continua atuando de maneira complementar no plano material. Essa capacidade de operar de forma distribuída, mesmo sob condições de desacordo, é um dos elementos que explicam a persistência e a amplitude do conflito atual.

Centros de gravidade e alvo indireto

Para compreender a lógica profunda desses dois teatros, é necessário recuperar o conceito de centro de gravidade formulado por Carl von Clausewitz. Em termos simples, trata-se do ponto onde se concentra a força que sustenta o adversário. Destruir esse ponto significa comprometer sua capacidade de continuar a guerra. No entanto, no cenário contemporâneo, esse centro já não é necessariamente direto ou visível. Ele pode ser indireto, distribuído e, sobretudo, externo ao campo de batalha imediato.

Nesse sentido, nem a Rússia nem o Irã são apenas alvos em si mesmos. Ambos operam como suportes estruturais de uma arquitetura maior. A Rússia representa a profundidade territorial e a continuidade geográfica da Eurásia, condição essencial para qualquer integração continental independente. Sua capacidade de resistir, absorver impacto e manter conectividade com a Ásia impede o isolamento estratégico do continente. Já o Irã cumpre função distinta, mas complementar. Ele conecta regiões-chave, influencia fluxos energéticos e ocupa posição central em corredores logísticos que atravessam a Ásia Ocidental.

Quando esses dois espaços são pressionados simultaneamente, o efeito ultrapassa o plano regional. Atinge diretamente as condições materiais que sustentam a ascensão da China como potência global. Pequim depende de estabilidade energética, rotas seguras e continuidade territorial indireta para consolidar sua posição. A fragilização da Rússia compromete a profundidade estratégica continental. A instabilidade no Irã afeta fluxos energéticos e corredores logísticos. O alvo, portanto, não é apenas militar. É estrutural.

Esse tipo de operação caracteriza uma estratégia indireta. Em vez de confrontar diretamente a China, o sistema ocidental atua sobre os elementos que tornam sua ascensão viável. Essa abordagem reduz o risco de confronto direto entre potências nucleares, ao mesmo tempo em que pressiona pontos sensíveis da ordem emergente. É uma forma de contenção que opera por deslocamento, atingindo a base de sustentação do adversário sem entrar em choque frontal.

O resultado é um cenário em que os conflitos aparentes não coincidem com o verdadeiro centro da disputa. A guerra ocorre em territórios específicos, mas seus efeitos são direcionados a um alvo mais amplo. Essa dissociação entre campo de batalha e objetivo estratégico é uma das marcas centrais da guerra contemporânea e ajuda a explicar por que diferentes frentes podem operar simultaneamente sobre o mesmo sistema de poder.

A guerra mudou

O comportamento do conflito no Irã expõe uma transformação que já vinha sendo observada, mas que agora se torna incontornável. A superioridade tecnológica, que durante décadas garantiu aos Estados Unidos a capacidade de impor decisões rápidas no campo de batalha, encontra limites quando confrontada com formas de guerra distribuídas, adaptativas e prolongadas. Esse deslocamento pode ser compreendido a partir das análises de Antoine Bousquet, que descreve a transição de modelos centralizados de combate para estruturas em rede, nas quais o poder de resistência se torna tão relevante quanto a capacidade de ataque.

O Irã demonstra operar exatamente nesse novo paradigma. Em vez de concentrar sua capacidade em centros únicos de comando facilmente neutralizáveis, distribui vetores de ação, diversifica formas de resposta e sustenta o conflito ao longo do tempo. Isso se traduz em uma guerra que não colapsa após o impacto inicial, que não depende de um único sistema para funcionar e que impõe custos crescentes ao adversário. A ausência de uma vitória rápida não é um acidente. É parte da lógica do próprio modelo de combate.

Esse tipo de guerra reduz a eficácia daquilo que historicamente estruturou o poder militar americano. Campanhas baseadas em choque inicial, domínio aéreo e destruição de centros de comando perdem capacidade de produzir resultados decisivos quando o adversário não oferece um centro claro a ser destruído. O que emerge, em seu lugar, é um cenário de desgaste contínuo, no qual o tempo se transforma em variável estratégica e a capacidade de absorver impacto passa a ser tão importante quanto a capacidade de infligir dano.

A guerra na Ucrânia apresenta uma dinâmica complementar. Também ali não há decisão rápida. O conflito se prolonga, consome recursos, destrói infraestrutura e exige reposição constante de capacidade militar. O envio contínuo de armas, o aumento do financiamento e a intensificação dos ataques em profundidade indicam que o objetivo não é mais apenas controlar território, mas comprometer a capacidade sistêmica do adversário ao longo do tempo.

O ponto central é que o modelo de guerra mudou, mas parte do pensamento estratégico ainda opera sob premissas anteriores. Quando dois conflitos simultâneos escapam à lógica da decisão rápida e entram em regimes prolongados de desgaste, o problema deixa de ser apenas operacional. Ele se torna estrutural. A guerra deixa de ser um instrumento pontual e passa a funcionar como condição permanente do sistema internacional.

A disputa pela circulação global

O que conecta definitivamente os dois teatros não é apenas a simultaneidade ou a intensidade dos conflitos, mas o tipo de estrutura que está sendo disputada. No século XXI, o poder deixou de estar concentrado exclusivamente na posse de recursos e passou a depender do controle sobre a circulação desses recursos. Energia, mercadorias, dados e fluxos logísticos formam a base material da economia global, e quem controla esses circuitos controla, em última instância, o funcionamento do sistema.

Pelo Estreito de Ormuz circulam cerca de 17 a 20 milhões de barris de petróleo por dia, segundo estimativas internacionais, o equivalente a aproximadamente um quinto do consumo global, o que transforma qualquer instabilidade na região em um fator imediato de impacto sobre preços, cadeias produtivas e mercados financeiros.

Nesse contexto, o Estreito de Ormuz assume papel central. Aproximadamente 20 por cento do petróleo mundial atravessa esse corredor, tornando qualquer instabilidade na região imediatamente relevante para toda a economia global. A posição do Irã nesse ponto não é circunstancial. Ela o coloca como um ator capaz de influenciar diretamente a previsibilidade dos fluxos energéticos, afetando desde cadeias industriais na Ásia até mercados financeiros no Ocidente.

Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia incide sobre outro tipo de circulação. A Rússia é um dos principais fornecedores globais de energia e matérias-primas, e sua integração com o restante da Eurásia sustenta rotas terrestres e redes de abastecimento fundamentais para o funcionamento do continente. Ataques a infraestrutura, sanções econômicas e tentativas de isolamento não afetam apenas o Estado russo, mas reorganizam fluxos de energia, comércio e logística em escala global.

Essa dupla pressão revela a natureza real do conflito. Não se trata apenas de conquistar territórios ou derrubar governos, mas de reorganizar os caminhos pelos quais o mundo opera. Ao afetar simultaneamente os fluxos energéticos do Golfo e as conexões continentais da Eurásia, os conflitos atingem a base material que sustenta a ascensão da China e, por consequência, a própria transição do sistema internacional.

A disputa pela circulação global é menos visível que a disputa territorial, mas é mais decisiva. Ela redefine dependências, altera equilíbrios econômicos e cria novos centros de poder. Quando essa disputa se manifesta através de conflitos simultâneos em pontos estratégicos do mapa, o resultado não é apenas instabilidade regional, mas uma reorganização profunda da ordem mundial. É nesse nível que os atuais conflitos devem ser compreendidos.

A terceira guerra mundial não declarada

A configuração atual do sistema internacional não corresponde mais às categorias clássicas que organizavam a distinção entre guerra e paz. Não há uma declaração formal, não há mobilização total das grandes potências e não há um único teatro centralizado de combate. Ainda assim, os elementos estruturais de uma guerra mundial já estão presentes. Conflitos simultâneos em regiões estratégicas, envolvimento direto ou indireto das principais potências e impacto sistêmico sobre energia, logística e economia global configuram um cenário que ultrapassa o nível regional.

A guerra na Ucrânia e a escalada contra o Irã não operam de forma independente. Elas incidem sobre pontos distintos, mas complementares, da mesma arquitetura geopolítica. De um lado, a pressão sobre a Rússia afeta a profundidade territorial e a integração continental da Eurásia. De outro, a instabilidade no Irã compromete fluxos energéticos e corredores logísticos fundamentais. Ambas as frentes atuam sobre as condições materiais que sustentam a reorganização do poder global, especialmente no que diz respeito à posição da China.

O elemento decisivo é a convergência desses processos. Quando diferentes teatros de conflito passam a operar simultaneamente sobre os mesmos pontos estruturais do sistema, a guerra deixa de ser localizada e assume caráter sistêmico. Não é necessário um comando unificado ou uma declaração formal para que isso ocorra. Basta que os efeitos produzidos por essas frentes sejam cumulativos e incidam sobre a mesma base material.

Essa é a característica central do momento atual. A guerra não se apresenta como um evento singular, mas como um processo distribuído, contínuo e progressivo. Ela se manifesta através de múltiplas frentes, combina instrumentos militares, econômicos e logísticos e reorganiza o sistema internacional sem necessidade de ruptura formal. O que se observa não é o início clássico de uma guerra mundial, mas a sua emergência em nova forma.

Dizer que a terceira guerra mundial já começou não é uma afirmação retórica. É o reconhecimento de que o sistema internacional já opera sob lógica de confronto estrutural, ainda que sem assumir essa condição de maneira explícita. A ausência de declaração não impede a existência da guerra. Apenas a torna mais difícil de reconhecer.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>