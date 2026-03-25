Irã: o campo de batalha do século XXI

Enquanto Estados Unidos e Israel apostam na superioridade tecnológica, na integração massiva de dados e na promessa de controle total do campo de batalha, o Irã opera em outra lógica. Dispersa forças, satura sistemas de defesa, prolonga o conflito no tempo e no espaço e transforma vulnerabilidade em método. De ataques com drones e mísseis em ondas coordenadas à pressão sobre rotas energéticas no Golfo e à articulação de múltiplos atores regionais, sua estratégia impõe custos crescentes, degrada a previsibilidade do adversário e desloca o centro da guerra para o terreno da complexidade. À luz da teoria de Antoine Bousquet, este artigo demonstra, com exemplos concretos nos campos militar, econômico, político e informacional, que o Irã não é uma exceção periférica, mas a expressão mais avançada da guerra contemporânea.

Uma nota inicial

Há muitos anos venho me dedicando ao estudo da guerra híbrida, das operações psicológicas e das transformações contemporâneas do conflito. Nesse percurso, a obra de Antoine Bousquet tornou-se uma das referências mais importantes para compreender como a guerra evoluiu para além dos modelos clássicos, incorporando complexidade, instabilidade e adaptação como elementos centrais. O atual conflito envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel oferece uma oportunidade rara de observar, em tempo real, essas dinâmicas em operação. Este texto nasce desse encontro entre trajetória de estudo e conjuntura histórica. Não como uma síntese definitiva, mas como uma tentativa de organizar, de forma clara e honesta, algumas reflexões sobre a guerra do nosso tempo.

O colapso da guerra como sistema controlável

A guerra moderna foi progressivamente reconfigurada, nas últimas décadas, como um problema técnico. A partir da Guerra do Golfo, consolidou-se no pensamento estratégico ocidental a ideia de que superioridade tecnológica, integração de sistemas e domínio informacional seriam capazes de transformar o campo de batalha em um ambiente previsível, gerenciável e controlável. A promessa era clara. Reduzir a fricção, eliminar a incerteza e converter a guerra em uma operação de precisão conduzida por centros de comando altamente informatizados.

Essa concepção ganhou forma na doutrina de guerra centrada em redes, desenvolvida pelos Estados Unidos a partir dos anos 1990. O objetivo era construir uma consciência situacional total por meio da integração de satélites, drones, sensores e sistemas de inteligência. A guerra passaria a operar como um sistema de processamento de informação. Quanto mais dados disponíveis, maior o controle. Quanto maior a conectividade, menor a possibilidade de surpresa. A incerteza deixaria de ser estrutural para se tornar uma falha corrigível.

Esse modelo produziu resultados impressionantes no momento inicial dos conflitos. A destruição de exércitos convencionais no Iraque ocorreu em velocidade inédita. A superioridade tecnológica demonstrou capacidade de coordenar ataques com precisão e de desorganizar rapidamente estruturas estatais adversárias. No entanto, foi exatamente nesse ponto que a promessa de controle começou a se desintegrar. A vitória tática não se converteu em estabilidade estratégica.

No Iraque e no Afeganistão, o poder militar dos Estados Unidos foi incapaz de controlar o ambiente político, social e insurgente que emergiu após o colapso inicial. Grupos descentralizados, com baixa capacidade tecnológica, passaram a operar com alto grau de adaptação, explorando brechas, improvisando táticas e impondo desgaste contínuo. A guerra deixou de responder à lógica da previsão e passou a se comportar como um sistema aberto, sensível a múltiplas variáveis e permanentemente instável.

Esse fenômeno recoloca no centro da análise a formulação clássica de Carl von Clausewitz. Ao definir a guerra como um campo atravessado pela fricção, pelo acaso e pela incerteza, Clausewitz apontava para limites estruturais que não podem ser superados por avanço técnico. O erro do pensamento estratégico contemporâneo não foi ignorar essa formulação, mas supor que a tecnologia poderia neutralizá-la. A tentativa de transformar a guerra em um sistema controlável produziu uma leitura equivocada da própria natureza do conflito.

É nesse ponto que a contribuição de Antoine Bousquet se torna decisiva. Ao analisar a evolução dos regimes da guerra, Bousquet demonstra que o paradigma cibernético, centrado na informação e no controle, é historicamente situado e carrega fragilidades próprias. Sistemas altamente integrados dependem de fluxo contínuo de dados, de coordenação precisa e de estabilidade operacional. Essa dependência os torna vulneráveis ao ruído, à sobrecarga e à desorganização. A busca por controle total não elimina o caos. Ela cria novas formas de exposição a ele.

O resultado é um deslocamento profundo. A guerra deixa de ser compreendida como um sistema passível de controle pleno e volta a se afirmar como um fenômeno complexo, dinâmico e não linear. A previsibilidade se torna limitada. A adaptação passa a ser central. A capacidade de operar sob incerteza ganha mais importância do que a superioridade tecnológica isolada.

Esse colapso do modelo de guerra controlável não representa apenas uma falha operacional. Ele marca o esgotamento de um paradigma. A guerra contemporânea já não pode ser pensada como um problema de gestão de informação. Ela exige uma leitura baseada na complexidade, na instabilidade e na interação entre múltiplos níveis de conflito. É nesse novo terreno que emergem estratégias capazes de explorar as fragilidades do modelo dominante. E é nesse ponto que o caso iraniano deixa de ser periférico para se tornar central na compreensão da guerra do século XXI.

Bousquet e a guerra na era da complexidade

Se o primeiro movimento foi desmontar a ilusão da guerra como sistema controlável, o passo seguinte é compreender o que surge em seu lugar. É aqui que a leitura de Antoine Bousquet se torna central. Ao analisar a evolução histórica da guerra, Bousquet demonstra que cada período organiza o combate a partir de um regime científico dominante. A guerra moderna não evolui apenas em termos de armas ou táticas, mas em função das formas de pensar o mundo, a matéria, a informação e a organização.

Nesse percurso, ele identifica quatro grandes regimes. O mecânico, associado à previsibilidade e à ordem linear. O termodinâmico, marcado pela energia, pelo atrito e pela entropia. O cibernético, estruturado pela informação, pelo controle e pela retroalimentação. E, por fim, o regime contemporâneo, que ele denomina chaoplexic, no qual a guerra passa a operar sob a lógica da complexidade, da não linearidade e da interação entre ordem e caos.

O ponto decisivo está nessa transição final. No regime chaoplexic, a guerra deixa de ser pensada como um sistema fechado e passa a ser compreendida como um sistema aberto, dinâmico e adaptativo. Pequenas ações podem produzir efeitos desproporcionais. A previsibilidade se torna limitada. A estabilidade deixa de ser um estado permanente e passa a ser uma condição frágil e transitória. O campo de batalha se aproxima de um ecossistema, no qual múltiplos agentes interagem, aprendem e se transformam continuamente.

Essa leitura não rompe com a tradição clássica. Pelo contrário, ela a reatualiza. A incerteza, a fricção e o acaso, que já estavam presentes na formulação de Carl von Clausewitz, retornam agora não como obstáculos a serem superados, mas como elementos estruturais do conflito. A diferença é que, no contexto contemporâneo, essas características são amplificadas pela interconexão global, pela velocidade da informação e pela multiplicidade de domínios nos quais a guerra se manifesta.

O erro estratégico das últimas décadas foi tentar enquadrar esse ambiente complexo dentro de uma lógica cibernética de controle. Ao apostar na centralização de informação e na integração total dos sistemas, o pensamento militar ocidental buscou reduzir a incerteza a um problema técnico. No entanto, sistemas altamente conectados e dependentes de coordenação precisa tendem a se tornar mais sensíveis à instabilidade. Quanto maior a integração, maior o impacto de falhas localizadas. Quanto mais dados são necessários para operar, maior a vulnerabilidade à sobrecarga e ao ruído.

O regime chaoplexic descrito por Bousquet desloca o eixo da estratégia. O foco deixa de ser o controle absoluto e passa a ser a capacidade de adaptação. A vantagem não está mais apenas na superioridade tecnológica, mas na habilidade de operar em ambientes instáveis, de absorver choques, de explorar incertezas e de reorganizar rapidamente forças e objetivos. A guerra deixa de ser um exercício de domínio e se torna um processo contínuo de ajuste.

Esse deslocamento também altera a própria definição de racionalidade estratégica. Em um ambiente não linear, decisões não produzem efeitos proporcionais e previsíveis. Estratégias rígidas tendem a falhar. A eficácia passa a depender da flexibilidade, da descentralização e da capacidade de aprender com o próprio conflito. A guerra contemporânea exige menos controle e mais resiliência.

É nesse ponto que a teoria encontra a prática. O que Bousquet descreve como tendência estrutural se manifesta, de forma concreta, nos conflitos atuais. A guerra se expande para múltiplos domínios, combina atores estatais e não estatais, integra dimensões militares, econômicas, informacionais e tecnológicas, e opera em escalas simultâneas. O campo de batalha deixa de ser delimitado e passa a ser distribuído.

Compreender essa transformação é essencial para analisar o presente. O regime chaoplexic não é uma abstração teórica, mas a chave para entender por que estratégias aparentemente inferiores, do ponto de vista material, são capazes de impor limites reais a potências militares. É nesse terreno que se insere o caso iraniano. Não como anomalia, mas como expressão coerente de uma nova forma de guerrear.

Irã: arquitetura de sobrevivência e negação estratégica

A estratégia iraniana parte de um princípio simples, mas profundamente sofisticado. Não se trata de vencer uma guerra no sentido clássico, mas de impedir a vitória do adversário. Desde a Revolução Iraniana e, sobretudo, após a Guerra Irã-Iraque, o Irã construiu uma doutrina orientada pela sobrevivência do regime, pela resiliência estrutural e pela capacidade de absorver choques prolongados. Esse aprendizado histórico moldou uma arquitetura de guerra que se alinha de forma quase perfeita ao regime chaoplexic descrito por Antoine Bousquet.

No plano militar, essa arquitetura se manifesta na dispersão. Diferentemente de modelos baseados em centralização e concentração de poder, o Irã estruturou suas capacidades de forma distribuída. Bases subterrâneas, instalações protegidas, sistemas móveis de lançamento de mísseis e uma cadeia de comando fragmentada tornam extremamente difícil neutralizar sua capacidade operacional em um ataque inicial. Mesmo sob pressão, o país preserva a possibilidade de resposta. Esse é o núcleo da lógica de segundo ataque, fundamental para qualquer estratégia de dissuasão contemporânea.

Essa abordagem foi demonstrada de forma concreta em episódios recentes. Após ataques israelenses a alvos iranianos e a posições associadas ao país na Síria, o Irã respondeu com lançamentos coordenados de mísseis e drones em direção a Israel, combinando alcance, volume e sincronização. Ainda que parte significativa desses vetores tenha sido interceptada por sistemas como Iron Dome, Arrow e Patriot, o ponto central não era a destruição total do alvo, mas a demonstração de capacidade. O Irã mostrou que pode responder, que pode saturar defesas e que não pode ser neutralizado de forma simples.

Essa lógica se estende para além do território nacional. O Irã construiu, ao longo de décadas, uma profundidade estratégica regional baseada em alianças e articulações com múltiplos atores. Hezbollah, no Líbano, representa o exemplo mais sofisticado dessa rede, com capacidade militar significativa e autonomia operacional relativa. No Iêmen, os Houthis passaram a atuar como vetores de pressão sobre rotas marítimas no Mar Vermelho, atingindo embarcações comerciais e elevando o custo global do conflito. No Iraque e na Síria, milícias alinhadas ao Irã ampliam o campo de atuação e dispersam a pressão sobre o território iraniano.

Esse modelo cria um efeito decisivo. O campo de batalha deixa de ser localizado e passa a ser distribuído. Estados Unidos e Israel não enfrentam apenas um adversário centralizado, mas uma rede de atores, com diferentes graus de autonomia, operando em múltiplos territórios e domínios. Essa configuração torna a resposta convencional mais complexa, pois qualquer ação pode gerar repercussões em diferentes pontos do sistema.

No plano econômico, a estratégia segue a mesma lógica de sobrevivência e adaptação. Sob décadas de sanções impostas pelos Estados Unidos, o Irã desenvolveu mecanismos para contornar restrições, diversificar parceiros e manter sua economia funcional, ainda que sob pressão. O comércio indireto de petróleo, as relações com países como China e Russia, e a adaptação de sua estrutura produtiva demonstram uma capacidade de resiliência que desafia a expectativa de colapso. A guerra econômica, longe de paralisar o país, foi incorporada à sua lógica estratégica.

No plano político e simbólico, o Irã também opera com clareza estratégica. Ao sustentar uma postura de enfrentamento controlado, o país constrói uma narrativa de resistência que dialoga com setores do Sul Global e com atores que contestam a hegemonia ocidental. Essa dimensão não é secundária. Em um ambiente de guerra híbrida, a legitimidade e a percepção internacional fazem parte do campo de batalha.

Essa combinação de dispersão, resiliência, profundidade estratégica e adaptação contínua revela uma coerência estrutural com o modelo descrito por Bousquet. O Irã não tenta reduzir a complexidade do conflito. Ele a incorpora. Não busca eliminar a incerteza. Aprende a operar dentro dela. Não depende de controle absoluto. Constrói a capacidade de sobrevivência em meio ao caos.

É exatamente por isso que sua estratégia se mostra eficaz. Não porque produz vitórias rápidas e decisivas, mas porque impede derrotas. E, na guerra contemporânea, essa diferença é fundamental.

Saturação, enxame e economia da guerra

Se a arquitetura iraniana garante sobrevivência, é na execução operacional que sua estratégia se torna decisiva. O mecanismo central é a saturação. Em vez de buscar precisão isolada com poucos vetores de alto custo, o Irã aposta no volume, na simultaneidade e na sobrecarga dos sistemas adversários. A lógica é simples e brutal. Nenhum sistema de defesa é infinito. Todo escudo tem limite de processamento, de estoque e de custo.

Nos últimos anos, essa abordagem foi demonstrada em ataques combinados que utilizaram mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones de baixo custo em ondas coordenadas. O episódio de Ataque às instalações da Saudi Aramco, atribuído a forças alinhadas ao Irã, já havia sinalizado essa capacidade. Com um conjunto relativamente pequeno de vetores, foi possível atingir pontos críticos da infraestrutura energética saudita, contornando sistemas de defesa avançados e causando impacto imediato na produção global de petróleo. O ponto não era apenas o dano físico, mas a demonstração de vulnerabilidade.

Essa lógica foi aprofundada nos confrontos recentes com Israel. Lançamentos em larga escala de drones e mísseis, com trajetórias variadas e tempos de chegada distintos, obrigaram a ativação simultânea de múltiplas camadas defensivas, como Iron Dome, David 's Sling e Arrow. Ainda que muitos vetores tenham sido interceptados, o efeito estratégico foi alcançado. A defesa foi tensionada, os estoques de interceptadores foram consumidos e o custo da proteção se elevou exponencialmente.

Aqui emerge um elemento central da guerra contemporânea. A assimetria econômica. Um drone de baixo custo pode forçar o uso de um interceptador cujo valor é dezenas de vezes superior. Cada tentativa de neutralização impõe um gasto elevado ao defensor. Em ataques repetidos, essa relação se torna insustentável no longo prazo. A guerra deixa de ser apenas destruição e passa a ser um desgaste financeiro contínuo.

Essa dinâmica também se manifesta no Mar Vermelho, onde os Houthis, alinhados ao eixo iraniano, passaram a atacar embarcações comerciais e militares com drones e mísseis antinavio. O impacto não se limita ao alvo imediato. O aumento do risco elevou o custo dos seguros marítimos, forçou o redirecionamento de rotas comerciais e pressionou cadeias logísticas globais. Um vetor relativamente simples foi capaz de gerar efeitos econômicos de escala global.

Do ponto de vista teórico, esse tipo de operação traduz, de forma direta, o que Antoine Bousquet descreve como dinâmica de sistemas complexos. A eficácia não está na ação isolada, mas na interação entre múltiplos elementos que, combinados, produzem efeitos desproporcionais. Pequenas perturbações podem desencadear grandes consequências quando atingem pontos sensíveis do sistema.

Ao mesmo tempo, essa estratégia dialoga com a noção de fricção de Carl von Clausewitz. A saturação não elimina a fricção. Ela a intensifica deliberadamente. Obriga o adversário a tomar decisões sob pressão, a operar no limite de seus sistemas e a lidar com incerteza constante. Cada ataque não é apenas um evento militar, mas um fator de desorganização.

Outro aspecto decisivo é a adaptabilidade. O Irã e seus aliados ajustam continuamente suas táticas, explorando falhas observadas em sistemas defensivos e variando padrões de ataque. Essa capacidade de aprendizado em tempo real reforça a natureza dinâmica do conflito. A guerra deixa de ser uma sequência de operações previsíveis e passa a ser um processo de ajuste permanente.

O resultado é um deslocamento do eixo da superioridade. A vantagem não está mais apenas na tecnologia mais avançada, mas na capacidade de explorar os limites dessa tecnologia. A saturação transforma a força do adversário em ponto de pressão. Sistemas sofisticados, pensados para garantir controle, tornam-se vulneráveis quando expostos a volume, simultaneidade e custo assimétrico.

Essa é a essência da economia da guerra contemporânea. Não se trata apenas de destruir o inimigo, mas de obrigá-lo a gastar mais, a reagir mais e a se desgastar continuamente. Em um ambiente prolongado, essa lógica pode ser mais decisiva do que qualquer vitória tática isolada.

Guerra distribuída: múltiplos teatros, uma lógica única

A estratégia iraniana atinge seu ponto mais sofisticado quando deixa de ser compreendida apenas como ação estatal direta e passa a operar como sistema distribuído. O Irã não luta em um único campo de batalha. Ele estrutura um ambiente de conflito em rede, no qual diferentes atores, em diferentes territórios, operam sob uma lógica estratégica convergente. Essa configuração transforma a guerra em um fenômeno multi-escalar, simultâneo e interdependente.

No Líbano, o Hezbollah mantém uma capacidade militar consolidada, com arsenal significativo de foguetes e mísseis, além de experiência operacional acumulada em conflitos anteriores. Sua atuação na fronteira com Israel impõe um fator permanente de pressão, obrigando o adversário a manter recursos mobilizados em mais de um eixo. Não se trata apenas de potencial ofensivo, mas de capacidade de fixação estratégica.

No Iêmen, os Houthis ampliaram o campo de batalha para o domínio marítimo. Ataques a embarcações no Mar Vermelho e nas proximidades do Estreito de Bab el-Mandeb não apenas desafiam forças navais ocidentais, mas afetam diretamente o comércio global. O resultado é a expansão do conflito para além do teatro regional, com impactos logísticos e econômicos de alcance internacional. A guerra passa a incidir sobre fluxos, não apenas sobre territórios.

No Iraque e na Síria, milícias alinhadas ao Irã operam com relativa autonomia, realizando ataques pontuais a bases e interesses dos Estados Unidos. Esses movimentos não têm como objetivo provocar confronto direto de grande escala, mas manter um nível constante de pressão, aumentando o custo da presença militar norte-americana na região. Cada ataque, isoladamente, pode parecer limitado. No conjunto, produz desgaste contínuo e incerteza operacional.

Essa configuração não deve ser interpretada como simples uso de proxies. Ela representa uma forma de organização coerente com o ambiente descrito por Antoine Bousquet. Em sistemas complexos, a centralização excessiva reduz a capacidade de adaptação. A distribuição, ao contrário, aumenta a resiliência e dificulta a neutralização do conjunto. O Irã opera como núcleo articulador de uma rede, não como comando absoluto de todas as ações.

Esse modelo também dialoga com a tradição estratégica clássica. A guerra, como observou Carl von Clausewitz, está sempre inserida em um contexto político mais amplo. Ao expandir o conflito para múltiplos teatros, o Irã amplia o espaço político da guerra. Obriga o adversário a lidar com variáveis diversas, a dividir sua atenção e a operar sob constante tensão estratégica.

A dimensão cibernética reforça essa lógica. O Irã tem investido em capacidades de guerra digital, incluindo ataques a infraestruturas, operações de espionagem e campanhas de influência. Embora menos visíveis que os ataques cinéticos, essas ações contribuem para a desorganização do adversário e ampliam o campo de disputa. A guerra deixa de ser apenas física e passa a ser informacional e cognitiva.

O resultado é um ambiente de conflito no qual não existe um único centro de gravidade facilmente identificável. A pressão é distribuída, os pontos de tensão são múltiplos e a resposta convencional se torna mais difícil de coordenar. Cada teatro opera com relativa autonomia, mas todos contribuem para um efeito sistêmico. A guerra deixa de ser linear e passa a ser uma rede de interações.

Essa estrutura gera um tipo específico de vantagem. Não se trata de dominar todos os espaços, mas de tornar impossível ao adversário dominá-los simultaneamente. A dispersão de esforços força escolhas. E toda escolha implica vulnerabilidade em outro ponto do sistema.

Nesse contexto, o campo de batalha do século XXI não é um território delimitado, mas uma arquitetura distribuída de conflito. É nesse ambiente que a estratégia iraniana demonstra sua coerência. Não como soma de ações isoladas, mas como um sistema integrado de pressão contínua.

O limite do modelo EUA-Israel: tecnologia sem controle estratégico

O ponto mais importante da guerra atual não é que Estados Unidos e Israel tenham perdido superioridade tecnológica. Eles continuam detendo a aviação mais avançada, sistemas sofisticados de inteligência, integração de sensores e defesa antimísseis em múltiplas camadas. O problema é outro. Essa superioridade já não garante controle estratégico do conflito. Mesmo após milhares de alvos atingidos na campanha inicial e a declaração de superioridade aérea sobre partes do território iraniano, o Irã seguiu lançando drones e mísseis, preservando capacidade de retaliação e obrigando os adversários a sustentar um esforço defensivo contínuo.

É aí que a promessa tecnocrática da guerra contemporânea começa a ruir. O modelo ocidental foi construído sobre a ideia de que informação superior, integração de sistemas e poder de precisão permitiriam dominar o campo de batalha e reduzir a guerra a um problema de gestão. Mas o que o conflito com o Irã expõe é o contrário. Sistemas altamente integrados também são altamente exigentes. Dependem de fluxo constante de dados, de coordenação ininterrupta, de estoques caros e de decisões rápidas sob saturação. Quando submetidos a ondas prolongadas de drones e mísseis, esses sistemas não colapsam necessariamente, mas passam a operar sob desgaste, pressão e custo crescente. É exatamente esse tipo de vulnerabilidade estrutural que a leitura de Bousquet ajuda a revelar.

Os sinais concretos disso já apareceram de forma pública. Análises recentes apontam que mísseis iranianos conseguiram penetrar em alguns momentos as defesas israelenses, ferindo civis e levantando dúvidas sobre disponibilidade de interceptadores, capacidade de reposição e limites operacionais da defesa em campanhas prolongadas. Ao mesmo tempo, relatórios especializados indicam que o Irã segue explorando uma combinação de drones baratos e vetores mais sofisticados justamente para impor pressão econômica e operacional sobre os sistemas defensivos dos EUA e de Israel. O centro da disputa deixa de ser apenas “quem atinge mais” e passa a ser “quem consegue sustentar por mais tempo o custo da defesa e da resposta”.

Essa é a fissura decisiva. Um drone de baixo custo ou uma salva combinada não precisa destruir completamente o adversário para produzir efeito estratégico. Basta obrigá-lo a ativar camadas caras de defesa, deslocar meios, consumir interceptadores e manter a população e a infraestrutura sob alerta permanente. Defense News registrou que especialistas já discutem, no Golfo, o risco de exaustão de interceptores e a necessidade de camadas mais baratas de defesa diante de campanhas prolongadas de drones iranianos. O que parece força absoluta começa a revelar sua fraqueza mais íntima: a dificuldade de sustentar indefinidamente a própria sofisticação.

Aqui a aproximação com Clausewitz é direta. A fricção não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. O que antes se manifestava como lama, distância, erro humano e desorganização logística, agora se manifesta também como saturação de sensores, sobrecarga de decisão, pressão sobre estoques, custos assimétricos e vulnerabilidade de sistemas excessivamente dependentes de integração contínua. A guerra continua sendo política e continua sendo atravessada pelo acaso, pela limitação e pela resistência do real ao sonho do controle total. Bousquet, nesse ponto, não substitui Clausewitz. Ele mostra como Clausewitz reaparece dentro da própria modernidade tecnológica.

Por isso o conflito com o Irã tem valor paradigmático. Ele demonstra que a tecnologia mais avançada do mundo pode garantir enorme poder destrutivo sem, por isso, assegurar domínio estratégico pleno. Pode produzir devastação sem produzir obediência. Pode conquistar superioridade aérea sem eliminar a capacidade do outro de retaliar, adaptar-se e prolongar a guerra. O limite do modelo EUA-Israel não está na falta de poder, mas na impossibilidade crescente de converter poder técnico em estabilidade estratégica. E é justamente aí que a guerra do século XXI deixa de ser uma guerra do controle para se afirmar como uma guerra da complexidade.

O novo paradigma: vencer é impedir o outro de vencer

A guerra do século XXI já não pode ser definida apenas pela conquista territorial, pela destruição material ou pela capitulação formal do inimigo. O conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel mostra que a vitória, hoje, tornou-se um conceito mais duro, mais ambíguo e mais político. Em um ambiente marcado por saturação, dispersão, guerra em rede, pressão econômica, operações informacionais e multiplicidade de teatros, vencer muitas vezes significa algo menos espetacular, mas não menos decisivo. Significa impedir que o outro converta sua superioridade técnica em controle estratégico duradouro.

É exatamente nesse ponto que a experiência iraniana ganha valor paradigmático. O Irã não precisou derrotar militarmente os Estados Unidos nem destruir Israel para demonstrar eficácia estratégica. Bastou preservar capacidade de resposta, manter o adversário sob pressão, elevar o custo da defesa, ampliar a incerteza regional e mostrar que a guerra não poderia ser encerrada nos termos desejados pelo inimigo. Essa é a grande virada da guerra contemporânea. A superioridade absoluta deixa de ser medida apenas pela capacidade de atacar e passa a ser medida também pela capacidade de resistir, adaptar-se e sobreviver.

Clausewitz continua essencial para compreender esse movimento. A guerra permanece sendo a continuação da política por outros meios, e isso significa que seu sentido final não está na tecnologia, mas na capacidade de produzir efeitos políticos. Um exército pode destruir alvos e ainda assim fracassar estrategicamente se não conseguir impor uma nova ordem estável. Pode dominar o céu e perder o tempo. Pode vencer batalhas e não conseguir encerrar a guerra. A fricção, a incerteza e o acaso permanecem vivos, agora atravessados por redes, algoritmos, fluxos logísticos globais e sistemas complexos.

É aqui que Bousquet se impõe como intérprete decisivo do presente. Sua leitura mostra que a guerra contemporânea não substitui a política pelo cálculo técnico. Ao contrário, revela os limites do cálculo quando ele entra em choque com sistemas abertos, adaptativos e não lineares. O Irã compreendeu isso. Em vez de tentar reproduzir a lógica militar ocidental, passou a explorar suas vulnerabilidades internas. Transformou assimetria em método, dispersão em resiliência e caos em ferramenta estratégica.

Por isso, o Irã não deve ser lido como exceção regional, mas como sintoma avançado de uma transformação histórica mais profunda. O campo de batalha do século XXI já não pertence apenas a quem vê mais, calcula mais ou bombardeia mais. Pertence, cada vez mais, a quem consegue suportar a complexidade, prolongar a fricção e negar ao adversário a fantasia do controle. É nessa mudança que se desenha a nova gramática da guerra moderna. E é por isso que o Irã, hoje, se tornou um de seus laboratórios mais decisivos.

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