Juros altos, inflação resistente e crescimento fraco: o cenário econômico brasileiro se deteriora

O ambiente econômico segue marcado por incertezas externas e deterioração gradual das condições domésticas. O conflito no Oriente Médio continua sem solução clara, mantendo pressão sobre os preços do petróleo e alimentando tensões nos mercados globais.

No Brasil, os efeitos já são visíveis. A curva de juros permanece pressionada, com taxas longas acima de 14%, enquanto o câmbio futuro se aproxima de R$ 5,30. Esse movimento reflete um ambiente de maior aversão ao risco e expectativas inflacionárias mais elevadas.

O destaque da semana foi a divulgação do Relatório de Política Monetária do Banco Central, apresentado por Gabriel Galípolo. O documento trouxe um tom cauteloso, indicando que o ciclo de cortes de juros deve ser mais limitado do que se imaginava anteriormente. O mercado já trabalha com apenas mais dois cortes de 0,25 ponto percentual, o que levaria a taxa Selic para cerca de 14,25% ao final do ano.

A pressão inflacionária continua sendo o principal obstáculo. O choque recente nos preços do petróleo tende a se disseminar pela economia, com impactos esperados sobre diesel, gasolina e energia elétrica — esta última com previsão de alta próxima de 8%. Nesse contexto, a meta de inflação de 3% parece cada vez mais distante.

Embora os modelos do Banco Central ainda apontem inflação próxima de 3,3% no horizonte relevante (seis trimestres à frente), as expectativas de mercado já se mostram mais elevadas. Para 2026, o próprio BC projeta inflação de 3,9%, enquanto o mercado já trabalha com números acima de 4% — e com viés de alta.

O crescimento econômico também preocupa. As projeções indicam expansão de apenas 1,6% neste ano, consolidando um cenário de desaceleração. Dados recentes mostram queda na formação bruta de capital fixo no quarto trimestre, evidenciando fraqueza no investimento produtivo — um fator crítico para o crescimento de longo prazo.

Esse quadro reforça um problema estrutural da economia brasileira: a baixa capacidade de gerar valor agregado. Mais do que uma questão de produtividade no sentido tradicional, trata-se de uma limitação na produção de bens e serviços mais sofisticados. A economia segue concentrada em atividades de baixo conteúdo tecnológico e baixa complexidade, o que restringe o avanço do rendimento médio.

No mercado de trabalho, os sinais de desaceleração começam a aparecer. A taxa de desemprego subiu para 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, ante 5,2% anteriormente. Apesar de ainda estar em níveis historicamente baixos, o movimento sugere perda de dinamismo, coerente com a desaceleração da atividade.

Esse enfraquecimento tende a afetar a percepção da população. Mesmo com o nível de atividade ainda superior ao de anos anteriores — com crescimento acumulado relevante — a sensação tende a ser de piora, já que o ritmo de melhora diminui ou se reverte.

O conjunto de fatores — inflação persistente, juros elevados, crescimento fraco e cenário externo adverso — aponta para um período mais desafiador à frente. O Brasil entra em 2026 com fundamentos mais frágeis e menor margem de manobra, tanto na política monetária quanto na fiscal.

O Relatório de Política Monetária reforça esse diagnóstico e oferece um panorama detalhado da conjuntura, sendo leitura recomendada para quem deseja entender melhor os riscos e limitações do cenário atual.