TV 247 logo
      Buscar
      Jacqueline Muniz avatar

      Jacqueline Muniz

      Antropóloga e cientista política. Professora do bacharelado de Segurança Pública da UFF. Gestora de Segurança Pública

      31 artigos

        AI Gemini

        Resumo premium do artigo

        Exclusivo para assinantes

        Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

        Fazer login
        HOME > blog

        Justiça possível, verdade seletiva, realidade exausta: o julgamento do assassinato de Marielle e Anderson

        Jacqueline Muniz analisa como a justiça possível sobre o caso revela uma verdade seletiva e um Rio exaurido pela espera e pelos esquemas político-criminais

        Justiça possível, verdade seletiva, realidade exausta: o julgamento do assassinato de Marielle e Anderson (Foto: Agência Brasil)

        Este texto é um desabafo reflexivo. Deve ser lido como um desconforto que chega junto com algum alívio.

        Após oito anos, o Supremo Tribunal Federal condenou os responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Houve penas elevadas, perda de cargos públicos, multas e reconhecimento formal de obstruções e sabotagens investigativas. Tudo dentro do previsível. Tudo dentro do óbvio. A justiça foi feita — com aquilo que foi possível levantar depois do desaparecimento de provas, confrontos institucionais, ingerências políticas, abandonos intencionais de linhas de investigação e sucessivas cortinas de fumaça que manipularam o caso ao longo do tempo.

        A condenação encerra um processo conduzido para ser mais devagar do que a lentidão da impunidade à qual já estávamos acostumados. Mesmo com o estardalhaço produzido dentro e fora do Brasil. Mas não encerra o mundo político-policial-criminal que tornou o crime possível.

        A justiça trabalha apenas com o que pode ser demonstrado. O Rio de Janeiro funciona por distintos esquemas político-criminais independentes. Estes esquemas se tocam e se articulam conforme as conivências convenientes das disputas eleitorais. São para serem vistos escancaradamente. São para serem indemonstráveis judicialmente. Entre uma coisa e outra permanece sempre uma sobra incômoda e angustiante: o sabido que não virou prova admissível, o sabido que não entrou nos autos, o sabido que não pôde ser explicitado sem atingir zonas politicamente sensíveis. O julgamento atribui responsabilidades penais individuais de quem foi entregue com “culpa no cartório”. Relações e vínculos não se sentam no banco dos réus. Porém, crimes políticos expressam estruturas coletivas – esquemas e suas malhas que só existem porque prosperam dentro de segmentos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

        A justiça possível equivale a uma verdade seletiva, negociada no papel e com carimbo. A solução judicial, neste caso, “atendo-se ao que ingressou nos autos”, para ser justa juridicamente, não teve como se aproximar mais da realidade dos atos que compuseram a trama dos assassinatos e suas serventias políticas.

        O tempo que separa o crime da sentença não é neutro. E foi nesse intervalo que algo mais aconteceu. Oito anos não são apenas duração investigativa de mandos e desmandos — são um dispositivo político de produção de descrenças e desapontamentos, com exibição com escárnio do poderio dos suspeitos, interessados e beneficiários preservados no subterrâneo dos arranjos político-criminais do Rio de Janeiro.

        O tempo da espera não funciona apenas como teste de memória coletiva e institucional. Ele opera como drenagem contínua de energias sociais, afetivas e políticas. Faz renovar diuturnamente a magnitude da perda. Faz experimentar a sensação de derrota e a busca de sua superação a cada nova notícia que requenta ou dá roupagem nova a eventos antigos já conhecidos. A fabricação de suspense diante do que todos sabiam produz louros políticos. Porém nos faz sangrar de novo pela decepção de uma revelação já antes revelada. O assassinato de Marielle e Anderson, em sua versão político-publicitária, durante um bom tempo parecia uma série interminável. Buscava mobilizar audiência com fatos requentados para causar a impressão de que se estava fazendo alguma coisa.

        A espera transforma a busca por justiça em rotina prolongada de sofrimento e resistência diuturnos. A nossa dor deixa de ser evento extraordinário e passa a integrar o cotidiano. O suplício se normaliza a cada migalha de próximo passo publicizado ao longo destes 8 anos. A perplexidade perde sua capacidade de interromper a vida comum. A espera deixa de ser exceção. Vira parte do susto cotidiano pela próxima óbvia descoberta para simular que a investigação agora está andando.

        A espera com sobressaltos feitos choques elétricos impõe uma dupla violência. De um lado, rotiniza o sofrimento. O intolerável passa a conviver com o ordinário e a indignação pública vai sendo lentamente absorvida pela paisagem política do Rio de Janeiro – onde todos sabem que se governa com o crime e não contra ele. De outro, exige mobilização permanente para impedir o esquecimento. Um arrancar da alma mais energia de um corpo em estado de prontidão para a próxima batalha da resistência. Manter o caso vivo torna-se trabalho incessante — familiar, emocional, midiático, político. É preciso continuamente reunir forças para preservar a visibilidade, reafirmar a urgência e impedir o soterramento institucional do assassinato de Marielle e Anderson.

        O tempo da espera sabota expectativas. Corrói alianças. Produz fadiga moral. Cria estresse social. Redistribui prioridades coletivas. Encolhe o futuro. Políticos oportunistas e marqueteiros sem limite ético sabem e exploram isso. Os participantes da negociata assassina também manobram com o tempo estendido da espera. A precificação das mortes inflacionou. Tornou-se mais cara a paga pelo serviço feito, por manter a boca calada, por falar o que foi remunerado, por transferir autorias. A administração desta espera de 8 anos foi, antes de tudo, uma governança pela exibição da dor sem descanso e da agonia de um luto vivido em pedaços. O luto passou a ser administrado — parcelado em sucessivas revelações. E isso como se fôssemos nós que estivéssemos devendo gratidão e voto às autoridades empenhadas na suposta elucidação neste crediário perverso com pílulas de reviravoltas dos mesmos fatos.

        E é nesse desgaste que o tempo atua contra a nossa segurança – a segurança das mulheres.

        Porque a espera prolongada reduz o horizonte do aceitável. A sociedade deixa de esperar a verdade inteira e passa a aceitar o resultado possível. Quando a sentença finalmente chega, encontra um Rio de Janeiro exaurido — menos mobilizado pela condenação, porque segue insatisfeito e mais inclinado ao alívio do encerramento diante do que foi vivido no tempo trágico da espera. Não porque cessaram as perguntas. Mas porque a energia para continuar esperando foi drenada. Aceita-se o resultado do julgamento porque ele era esperado.

        No Rio, poucos de nós foram surpreendidos pela conexão entre mandantes políticos locais, matadores profissionais e chefia policial comprometida. Desde muito se antecipava a ligação entre os Brazão, os executores e o chefe de polícia posteriormente condenado por obstrução. A sentença confirmou aquilo que o Rio de Janeiro já sabia mesmo sem provas porque se vive aqui sob governos criminais e as disputas por seus domínios territoriais armados. Mas o Rio de Janeiro sabia e segue desconfiando que há mais gente e coisas aí. Exatamente por essas autoridades estarem envolvidas, sabe-se que não tinham como estar sozinhas, nem quando se olha para o alto nem quando se olha para baixo.

        Condenaram-se os suspeitos de sempre. Aqueles que estavam autorizados a serem entregues. É preciso manter os esquemas de pé que garantem recursos, advogados e família viva frente ao combinado de silêncios negociados com delações consentidas. Prova-se o que se pode saber e dar a conhecer publicamente. Sem descobertas capazes de aproximar o resultado judicial dos esquemas político-policiais-criminais que organizam o crime a partir de dentro do Estado e sustentam poder econômico e sucesso eleitoral no Rio de Janeiro.

        Produziu-se assim uma sensação paradoxal: justiça reconhecida e desolação renitente. Indivíduos presos. Relações entre política-polícia-crime preservadas. O alívio institucional da condenação convive com uma exaustão profunda. Uma mistura de cansaço e desalento parece atravessar o Rio de Janeiro. O caso termina, mas o funcionamento dos esquemas político-policial-criminais parece seguir intacto. Respira-se com desolação.

        O assassinato ocorreu em março de 2018, poucas semanas após a intervenção federal decretada por Michel Temer na segurança pública do Rio de Janeiro. Sob o argumento do crime e da desordem incontroláveis, o comando da segurança foi transferido ao Exército. Marielle exercia, pela Câmara Municipal, a função de observadora externa dessa intervenção — uma intervenção que não a protegeu e tampouco garantiu investigação transparente após sua execução.

        A intervenção militar, anunciada como solução emergencial, revelou-se também operação de marketing político para viabilizar um fantoche político como a terceira via branca de sapatênis. Fabricaram-se sucessivas crises desde o carnaval daquele ano com ampla cobertura midiática. Era preciso legitimar uma intervenção que consumiu muito dinheiro, para nada alterar na segurança pública. Mas que cumpriu o seu papel: reorganizar o debate eleitoral nacional.

        Produziu-se ali um deslocamento decisivo. A pauta repressiva-cenográfica, “exército no comando e nas ruas”, até então monopolizada pelo discurso bolsonarista, foi sequestrada pelo governo Temer. A presença militar no Rio esvaziou a principal promessa eleitoral de Jair Bolsonaro. Ele ainda seguia na lanterna da corrida eleitoral e sem agenda além da fantasia repressiva. O assassinato de Marielle e Anderson, e sua repercussão internacional, devolveram centralidade política ao discurso da repressão para o campo bolsonarista. E essa devolução foi fundamental. Um estratégico insumo para a instrumentalização do medo legítimo da população que faz ganhar eleições.

        A morte de Marielle funcionou simultaneamente como advertência e como presente político. Advertência para aqueles que expunham as engrenagens político-criminais do Rio. Presente eleitoral para atores que puderam afirmar: minha repressão será melhor que essa que está aí. Tá ok? O fato é que muitos saíram ganhando com os assassinatos manobrados como produtos publicitários e tema de performance de alto impacto como, por exemplo, a quebra da placa por musculosos e bravateiros que até se elegeram mas terminaram na prisão.

        A violência política contribui para reorganizar o debate nacional. A prisão de Lula retirou o principal candidato do páreo eleitoral. O ambiente político foi radicalizado para explorar a síntese de todos os nossos medos: a insegurança pública. A repressão como um fim em si mesma, mais uma vez, retornou como promessa salvadora da extrema-direita.

        Ainda assim, foi necessária uma facada para consolidar o segundo turno e uma vitória da insegurança como projeto autoritário de poder. Foram dois assassinatos e uma tentativa de assassinato. Esta última pretendia ofuscar os primeiros, bastando para redefinir os termos da disputa eleitoral. Tudo já velho conhecido dos moradores do Rio de Janeiro: a gestão das mortes (matar, deixar matar e deixar morrer) e da autorização político-moral para quem pode ganhar o status de vítima e mártir. Muitos tentaram assassinar também a reputação de Marielle: “ela fez por merecer sendo quem era”! Mulher, negra, favelada, LGBTQIA+ pode ser uma “vítima inocente”?

        E durante todo esse período instalou-se uma censura sob o argumento da neutralidade institucional: não se poderia revelar os rumos das investigações para não interferir nas eleições de 2018 — nem posteriormente nas de 2022. Sob a capa cínica da responsabilidade democrática, respostas foram adiadas, perguntas não foram feitas.

        Quem matou? Quem mandou matar? Quem se beneficiou?

        Enquanto as ruas sabiam, o sistema jurídico-policial e seus arranjos políticos pareciam não querer saber, ou melhor, divulgar, prestando contas ao cidadão-eleitor da tal democracia ameaçada.

        A investigação deteriorava-se. Sabotagens internas, disputas entre Polícia Civil e Ministério Público, e dentro desses órgãos, invenção de suspeitos como distração, afastamentos de promotoras, degradação de indícios e desmanches institucionais. Produziu-se aquilo que, em 2023, após a vitória de Lula, seria reconhecido judicialmente como uma investigação conduzida sobre terreno policial contaminado e arena política pantanosa.

        A Polícia Federal precisou refazer o trabalho cinco anos depois, recolhendo cacos e vestígios sobreviventes de uma verdadeira terra arrasada investigativa. Tirou-se leite de pedra para confirmar os ditos dos matadores, fundamentar autorias. Os não-ditos dignos de interrogação seguiram afogados num mar de silêncios. Silêncios manipulados pelos culpados invisibilizados e fora dos autos que parecem ressurgir como fantasmas a atormentar as mentes investigativas da PF.

        Quando a base investigativa é corroída por dentro, tudo o que vem depois já nasce limitado pelo que já foi perdido. Não se decide o que delatar para a PF sozinho. Não se obstrui justiça sozinho. Não se desmonta investigação sozinho. Não se mantém silêncio institucional sozinho. Há que supor redes de operadores, tolerâncias, conveniências e pactos implícitos.

        O caso Marielle-Anderson explicitou algo conhecido no Rio de Janeiro: a articulação entre política, polícia e economias criminais. A dinâmica entre a paz da propina e a paz do cemitério como engrenagem de governo. Governos legais coexistindo com domínios armados territorializados — uma economia política criminal itinerante e em rede.

        Todos sabiam quem eram os matadores profissionais. Um deles condecorado, e ambos com muito trânsito entre unidades policiais e palácios governamentais com relativa liberdade. O monopólio do matar nunca foi uma lenda urbana carioca. Eles tinham passabilidade dentro das instituições e reputação pelos serviços criminais prestados.

        A condenação alcançou indivíduos sobre os quais havia prova reconstruída. Mas indivíduos não esgotam esquemas. A prisão responde à autoria demonstrável, não aos vínculos para cima, ao lado, abaixo e ao redor.

        Quem financiou? Quem protegeu? Quem acomodou? Quem recebeu os assassinatos como benefício indireto?

        Retiram-se algumas maçãs podres. O cesto que apodrece as maçãs permanece sem ser incomodado.

        Militares que participaram da intervenção federal migraram posteriormente para posições centrais no governo Bolsonaro. Momento em que assassinatos e facada se consolidam como mercadorias políticas valiosas. Certos administradores desses produtos políticos foram merecedores de bonificações. Alguns integraram iniciativas golpistas desde 2019 que desembocariam na ruptura institucional tentada em 8 de janeiro de 2023. Não se trata de estabelecer causalidade direta. Mas de indicar continuidades políticas entre poder armado, segurança pública e disputa de governo.

        O julgamento encerra responsabilidades penais. Chega-se, enfim, à sentença. O contexto político que atravessou o crime segue razoavelmente intacto no Rio. Por isso, o sentimento coletivo diante da condenação – antes tardia do que nunca – é ambíguo.

        Há reconhecimento do esforço institucional. Há aceitação do resultado. Há também a percepção difusa de fechamento diante dos fios soltos que persistem neste novelo feito de emaranhados de esquemas. Aceita-se porque era necessário. Aceita-se porque todos estão cansados.

        O problema não está na condenação — mas na satisfação produzida pelo esgotamento. Porque a pergunta permanece dramaticamente simples:

        O que mudou no Rio com esta tragédia política e sua resolução? Os domínios armados foram desmontados? Os governos criminais perderam capacidade de mando? As engrenagens político-policiais-criminais foram expostas ou apenas contornadas?

        O assassinato de Marielle e Anderson não será revertido. Os mortos não retornam. Mas o sentido histórico do julgamento dependerá também do que vier depois. Se servir apenas como resposta final, confirmará a capacidade do sistema de absorver crises preservando o funcionamento profundo da economia política criminal itinerante em rede no Rio de Janeiro. Se abrir novas investigações e revelar as relações perigosas entre política-polícia-crime ainda preservadas, poderá representar ruptura.

        A justiça foi feita até onde foi possível provar. E esta obrigação já soa como novidade no caso de Marielle-Anderson.

        A luta pela compreensão do que tornou os assassinatos possíveis ainda não terminou com a justiça possível concluída. Porque, no Rio de Janeiro, a questão decisiva nunca foi só quem matou e mandou matar. É como foi possível matar Marielle e Anderson e ainda a baixo custo? E sobretudo: o que continuará operando depois disso?  Pois é: a luta não acabou.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.