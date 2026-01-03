TV 247 logo
        Los cerros van a bajar

        'Trump não conhece o valente povo venezuelano. Conhecerá', escreve o colunista Eduardo Guimarães

        Donald Trump e Nicolás Maduro (Foto: Manaure Quintero/Reuters I Piroschka Van De Wouw/Reuters)

        Estava em Valência preparando-me para voltar ao Brasil a conselho de meus clientes do Estado Carabobo.

        "Vuelvete, Hermano. La situación va a empeorar muy pronto", diziam-me

        Dia 11 de abril; explodem as notícias do golpe; Chávez fora sequestrado com apoio do presidente da Fedecámaras, Pedro Carmona, e de María Corina Machado.

        As tevês privadas jogavam manifestantes pró e contra Chávez uns contra os outros.

        Um banho de sangue.

        Polícia fiel aos golpistas passou a reprimir protestos esparsos contra o golpe.

        Dia 12 de abril; protestos crescem; povo não se conforma.

        Chego a Caracas; aeroporto fechado. Não consigo embarcar para o Brasil. Estou preso na Venezuela.

        13 de abril; morro desce. Vieram a pé, a cavalo, de moto, de carro, de cadeira-de-rodas, de maca. Idosos eram carregados para o cerco a Miraflores.

        Pensei em ir, mas os funcionários do hotel me convenceram a não ir... "Eres estranjero. Puedes ser arrestado".

        Dezenas de milhares cercaram Miraflores. Os golpistas fugiram como ratos. Inclusive Pedro Carmona e María Corina Machado.

        Trump não conhece o valente povo venezuelano. Conhecerá.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

