      Lelê Teles

      Jornalista, publicitário e roteirista

        Lul4, leve como uma pluma

        A imagem que fica é de um estadista que defende os interesses do seu país de forma ativa, soberana e altiva

        Lula e Trump se encontram na Malásia (Foto: Reuters)

        o esperado encontro entre lul4 e trump finalmente  aconteceu, e em território neutro.

        a coisa se deu em kuala lumpur, na malásia, de onde o barb4 saiu com mais um título de doutor honoris causa.

        quem torcia por uma reunião tensa e provocativa, se surpreendeu com a desenvoltura do presidente brasileiro.

        no início da conversa, que durou pouco menos de 50 minutos,  já se notava a incrível postura corporal de lul4 da silva, demonstrando segurança e autocontrole.

        note que ele parece relaxado e tranquilo, o que contrasta com a postura tensa demonstrada por zé lensky, quando o palhaço ucraniano caiu naquela trampa armada por trump na uaitirrause.

        "você tem um terno?" 

        com um terno bem cortado, uma gravata rubra e os sapatos lustrados, da silva mostrou a zé lensky como um líder de uma nação soberana deve se portar.

        perceba como todos ali, naquele breve encontro, estão com o tronco erguido, em posição de tensão e atenção.

        marco rubio chega mesmo a espelhar a postura do seu chefe.

        mas lul4, de pernas cruzadas e um leve sorriso no rosto, mantém-se relaxadamente apoiado no encosto da poltrona.

        parece alguém que está sendo recebido na casa de um amigo para tomar um chá e jogar conversa fora.

        lul4 mexe no paletó, manipula a pasta que trás em uma das mãos... sempre de forma leve e altiva.

        ele demonstra segurança e domínio do ambiente e parece querer se livrar dos repórteres e começar logo o convescote.

        o barb4 chega mesmo a dar um pito nos jornalistas afoitos, o que faz trump concordar com ele e dizer que as perguntas, de fato, estavam um pouco chatas.

        a química alquímica vai se estabelecendo, trump sorri, quebra-se o gelo, estabelece-se um clima de cordialidade e respeito.

        a imagem que fica é de um estadista que defende os interesses do seu país de forma ativa, soberana e altiva.

        lul4 esteve o tempo todo cheio de graça, leve como uma pluma, mas sempre amistoso e fraterno.

        o barb4 andou na carruagem da rainha, já foi elogiado por obama e foi o mais aplaudido na última reunião da onu.

        lul4 flana nos palcos internacionais como um legítimo camisa 10: cabeça erguida, domínio total do meio de campo e sempre pronto prum lançamento nas costas do adversário.

        dá gosto de ver um cabra desses nos representando.

        chuva de lul4. 

        LUL4 !

        palavra da salvação!

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

