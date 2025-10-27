o esperado encontro entre lul4 e trump finalmente aconteceu, e em território neutro.

a coisa se deu em kuala lumpur, na malásia, de onde o barb4 saiu com mais um título de doutor honoris causa.

quem torcia por uma reunião tensa e provocativa, se surpreendeu com a desenvoltura do presidente brasileiro.

no início da conversa, que durou pouco menos de 50 minutos, já se notava a incrível postura corporal de lul4 da silva, demonstrando segurança e autocontrole.

note que ele parece relaxado e tranquilo, o que contrasta com a postura tensa demonstrada por zé lensky, quando o palhaço ucraniano caiu naquela trampa armada por trump na uaitirrause.

"você tem um terno?"

com um terno bem cortado, uma gravata rubra e os sapatos lustrados, da silva mostrou a zé lensky como um líder de uma nação soberana deve se portar.

perceba como todos ali, naquele breve encontro, estão com o tronco erguido, em posição de tensão e atenção.

marco rubio chega mesmo a espelhar a postura do seu chefe.

mas lul4, de pernas cruzadas e um leve sorriso no rosto, mantém-se relaxadamente apoiado no encosto da poltrona.

parece alguém que está sendo recebido na casa de um amigo para tomar um chá e jogar conversa fora.

lul4 mexe no paletó, manipula a pasta que trás em uma das mãos... sempre de forma leve e altiva.

ele demonstra segurança e domínio do ambiente e parece querer se livrar dos repórteres e começar logo o convescote.

o barb4 chega mesmo a dar um pito nos jornalistas afoitos, o que faz trump concordar com ele e dizer que as perguntas, de fato, estavam um pouco chatas.

a química alquímica vai se estabelecendo, trump sorri, quebra-se o gelo, estabelece-se um clima de cordialidade e respeito.

a imagem que fica é de um estadista que defende os interesses do seu país de forma ativa, soberana e altiva.

lul4 esteve o tempo todo cheio de graça, leve como uma pluma, mas sempre amistoso e fraterno.

o barb4 andou na carruagem da rainha, já foi elogiado por obama e foi o mais aplaudido na última reunião da onu.

lul4 flana nos palcos internacionais como um legítimo camisa 10: cabeça erguida, domínio total do meio de campo e sempre pronto prum lançamento nas costas do adversário.

dá gosto de ver um cabra desses nos representando.

chuva de lul4.

LUL4 !

palavra da salvação!