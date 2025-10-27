Trump parabeniza Lula pelos 80 anos: “é um cara muito vigoroso”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma “ótima reunião” com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante encontro ocorrido no domingo (26). A declaração foi feita a bordo do avião presidencial Air Force One, em conversa com jornalistas. Segundo Trump, além de discutirem temas bilaterais, ele aproveitou o momento para parabenizar Lula, que completou 80 anos nesta segunda-feira (27). As informações são do Metrópoles.

Questionado sobre os resultados das negociações com o governo brasileiro, Trump evitou dar detalhes. “Tivemos uma ótima reunião. Vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fechar um acordo. No momento, eles estão pagando, eu acho, 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião”, declarou o presidente norte-americano.

Trump também fez questão de enviar uma saudação direta ao líder brasileiro: “Quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. Você sabia? Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e fiquei muito impressionado. Então, feliz aniversário”, disse o republicano, sorrindo, em tom descontraído.

Durante o mesmo dia, Lula falou sobre o encontro, desta vez na Malásia, onde participa da 20ª Cúpula da Ásia do Leste. O presidente brasileiro descreveu a conversa com Trump como positiva e aproveitou para reforçar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “é coisa do passado”.

“Disse pra ele que foi um julgamento sério, com provas contundentes. Disse a gravidade do que tentaram fazer, do plano para matar a mim, meu vice e o ministro Alexandre de Moraes. E que tiveram um direito de defesa que não tive. Ele sabe que rei morto, rei posto. Bolsonaro faz parte do passado”, declarou Lula.

O petista destacou ainda que quem duvidava da capacidade de seu governo em reconstruir os laços diplomáticos com Washington estava enganado. “Está estabelecida a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter [relação], perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia”, afirmou.