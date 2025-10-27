“Queremos uma belíssima relação com os Estados Unidos, a China e a União Europeia”, diz Lula
Presidente também afirmou que o “negócio do Brasil é fazer negócio”
247 – Durante entrevista na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso do Brasil com uma política externa plural, pacífica e pragmática, baseada no diálogo e no comércio. Segundo ele, o país quer manter uma belíssima relação com os Estados Unidos, com a China e com a União Europeia, sem alinhamentos automáticos ou rivalidades geopolíticas.
Lula declarou que a Malásia tem apoio do Brasil para se tornar membro pleno do BRICS, grupo que vem se consolidando como uma das principais forças econômicas globais. O presidente ressaltou, porém, que o Brasil não tem preferência por países e que sua política externa busca equilíbrio e independência.
“Nós não aceitamos uma nova Guerra Fria”, afirmou o presidente, ao destacar que o Brasil não pretende escolher lados em disputas entre potências. “Queremos uma belíssima relação com os Estados Unidos e uma belíssima relação com a China”, completou.
Comércio e autonomia estratégica
Lula destacou que o Brasil tem muito a oferecer aos parceiros internacionais e que vê nas exportações um instrumento de fortalecimento nacional. “Tudo aquilo que os chineses quiserem comprar, nós temos para vender”, afirmou, lembrando que o país possui vasto potencial agrícola, energético e industrial.
O presidente também defendeu a diversificação das parcerias internacionais, afirmando que “a saúde do nosso país não pode depender só de um país”. Ele reiterou a importância de ampliar o comércio com a União Europeia e lembrou que o Brasil ajudou a destravar o acordo entre o Mercosul e o bloco europeu, após anos de impasse.
Brasil “paz e amor” no cenário global
Em tom conciliador, Lula reforçou que o objetivo de seu governo é ampliar os laços diplomáticos e econômicos, evitando conflitos e rivalidades desnecessárias. “O nosso negócio é fazer negócio”, afirmou, destacando que o país quer manter uma postura construtiva no cenário internacional.
“Não quero contencioso com ninguém”, acrescentou o presidente, encerrando com uma mensagem que simboliza sua política externa. “Se o Lulinha é o Lulinha paz e amor, o Brasil é o Brasil paz e amor.”