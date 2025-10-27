“Já vivi o dobro daquilo que pretendo viver”, diz Lula, ao completar 80 anos

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa neste domingo, 27 de outubro, 80 anos de idade e afirmou que nunca se sentiu tão bem, demonstrando disposição e vitalidade para seguir à frente do país. Segundo ele, a meta é viver 120 anos, com saúde e energia suficientes para continuar atuando na política e disputar um quarto mandato presidencial.

Durante sua passagem pela Malásia, país que visitou pela primeira vez, Lula afirmou ter se sentido muito bem recebido e destacou a boa energia do país e de seu povo. O presidente também enfatizou a excelente relação estabelecida com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, com quem manteve reuniões produtivas sobre cooperação econômica e desenvolvimento sustentável.

Comércio e oportunidades entre os dois países

Lula elogiou ainda os empresários brasileiros que integraram a comitiva oficial e ressaltou que o intercâmbio comercial entre Brasil e Malásia, atualmente em torno de US$ 12 bilhões anuais, é pequeno diante do potencial das duas economias. Ele defendeu a ampliação de investimentos bilaterais e parcerias estratégicas, apontando que o fortalecimento das relações entre os dois países pode gerar benefícios concretos tanto para o Brasil quanto para a Malásia.

Aos 80 anos, Lula mantém o discurso otimista e reafirma sua disposição para seguir trabalhando pelo país e pela integração do Brasil com o mundo.