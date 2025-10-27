“Vamos ajudar no tema Venezuela porque a América do Sul deve ser mantida como zona de paz”, diz Lula

247 – Durante entrevista coletiva na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil está disposto a colaborar na busca por uma solução pacífica para a crise na Venezuela, ressaltando o compromisso histórico do país com a preservação da paz na América do Sul. “Vamos ajudar no tema Venezuela porque a América do Sul deve ser mantida como zona de paz”, disse Lula.

O presidente relatou que colocou a questão da Venezuela nas conversas que manteve com outros líderes e observou que a situação no país vizinho vem se agravando. Segundo ele, é essencial que a comunidade internacional atue com equilíbrio e respeito à soberania dos povos da região. Nas útlimas semanas, os Estados Unidos têm ameaçado atacar a Venezuela, usando como pretexto o tema do narcotráfico.

“É importante levar em conta a experiência do Brasil”, afirmou Lula, lembrando que em seu primeiro mandato o país participou ativamente da criação do Grupo dos Amigos da Venezuela, iniciativa diplomática voltada à mediação de conflitos e à construção de consensos políticos.

O papel do Brasil como mediador

Lula destacou que o Brasil se coloca à disposição para ajudar sempre que for necessário e reafirmou a posição do país como uma zona de paz e de diálogo. “Se precisar, estamos à disposição”, disse o presidente, ao reforçar que a América do Sul deve seguir como um continente de cooperação e integração, e não de enfrentamentos.

O chefe de Estado encerrou sua declaração afirmando que o Brasil quer manter a América do Sul como uma zona de paz, com base na diplomacia, no respeito mútuo e na solução pacífica das controvérsias, reafirmando a tradição brasileira de atuar como mediador em momentos de tensão regional.