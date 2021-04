Lula continua sob ataque; garantir seus direitos na marra!

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, de Sergio Moro, para julgar o ex-presidente Lula deve ser julgada pelo plenário da Corte e não pela sua Segunda Turma.

O recurso apresentado pela defesa do petista foi validado por Edson Fachin após grande desmoralização da Lava Jato, o maior escândalo político e jurídico do país, após as revelações feitas pelo vazamento da conversa entre os procuradores da força-tarefa de Curitiba e Moro.

Os vazamentos mostraram a verdadeira conspiração para tirar Lula das eleições presidenciais e, assim, favorecer um candidato golpista. O beneficiado foi Jair Bolsonaro, do qual Moro virou ministro.

Como destacou, nesta quarta-feira, 14, o ministro Ricardo Lewandowski, 'por que, dentre milhares de habeas corpus, justamente o de Lula vai ao plenário do STF?' A resposta a essa pergunta é simples: porque Lula continua sendo central para a manutenção do regime golpista, e a direita fará de tudo para impedir que ele retorne à presidência ou mobilize, enquanto maior líder popular do Brasil, a luta contra os golpistas.

O otimismo muitas vezes é um fator de confusão. A esquerda precisa ser realista. Os golpistas farão tudo para impedir a candidatura de Lula e a grande mobilização contra a direita que ela causará.

Por isso, seja pelo STF, ou pelo juízo no Distrito Federal - onde foram enviados os processos contra o ex-presidente após Moro ser declarado incompetente - os direitos de Lula ainda estão sob ataque, conforme mostra a manutenção do bloqueio de seus bens e as novas tentativas da Polícia Federal de desautorizar as mensagens divulgadas pela Vaza Jato. Isso porque o ex-presidente petista é um fator de desestabilização do regime golpista.

A única garantia para Lula é a mobilização popular.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.