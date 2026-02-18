Lula e as famílias

Um estudo publicado (29/5) na revista The Lancet Public Health revela que o Programa Bolsa Família (PBF), um dos maiores programas de transferência de renda com condicionalidades do mundo, teve impacto expressivo na saúde da população brasileira ao longo de seus 20 anos de existência. Conduzida por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade de Barcelona (UB).

A análise mostra que, entre 2004, quando o PBF foi criado, e 2019, o programa evitou mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares, com efeitos especialmente significativos entre crianças menores de cinco anos e idosos com mais de 70 anos.

Além disso, o Bolsa Família reduz em até 36% o índice de crianças e adolescentes fora da escola, uma grande preocupação das famílias. Dados de 2025 mostraram que mais de 95% das famílias beneficiárias cumpriram as condicionalidades da educação.

Graças a programas como o Bolsa Família, o Prouni e o da implantação de cotas para pobres e negros nas Universidades, a proporção da população negra (preta e parda) com ensino superior completo no Brasil aumentou mais de cinco vezes entre 2000 e 2022, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações mostram que o percentual de pretos com nível superior completo subiu de 2,1% para 11,7%, enquanto entre pardos o índice passou de 2,4% para 12,3%.

E, pela segunda vez em sua história, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é responsável por retirar o Brasil do Mapa da Fome, indicador global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) que identifica nações em que mais de 2,5% da população sofre de subalimentação grave – insegurança alimentar crônica. A conquista foi alcançada em apenas dois anos, tendo em vista que 2022 foi um período considerado crítico para a fome no país.

Que família não gosta de ver que seus filhos estão alimentados, estão nas escolas, conseguem ter acesso à Saúde? Que família não se orgulha de uma filha ou um filho na Universidade?

É assim que se cuida das famílias. É assim que valoriza as famílias.

Quem cultiva o ódio e persegue famílias não convencionais não cuida de ninguém. Agride, machuca.

Não cumpre o principal mandamento cristão: amai-vos uns aos outros.

Lula e o PT não apenas respeitam as famílias. Cuidam delas. Cuidam das suas crianças. Cuidam dos mais frágeis. Dos que mais precisam. Dos que sofrem.

Lula e o PT seguem o real exemplo de Jesus.

Nenhum fariseu, por mais hipócrita que seja, pode negar isso.

Formalidades rígidas nunca substituirão a misericórdia e a justiça. Esse era o grande ensinamento de Jesus.

O amor e a solidariedade não cabem em conservas.