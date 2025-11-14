Memes em letras

Raiva

E o Bananinha, heim! Deve estar enfiando os 10 dedos na garganta, de tanta raiva, ao ver aquele sorrisinho do Marco Rubio ao cumprimentar o ministro de Relações Exteriores do Lula, Mauro Vieira. Dudu foi relegado a sua insignificância, descartado categoricamente, como o clã Bolsonaro, aliás, já fez com alguns dos seus.

Cunha

As coisas só pioram para Derrite e Tarcísio. Agora o secretário de Segurança de São Paulo - dublê de relator - decidiu buscar “conselhos” com Eduardo Cunha para lapidar a sua quinta (ou já seria a sexta?) versão do seu parecer que tenta transformar o projeto original do governo federal antifacção em uma versão infraconstitucional da PEC da Blindagem (ou da Bandidagem, conforme o ponto de vista). Dá até para imaginar o tipo de conselho que veio de Cunha.

Bananinha réu

É… as coisas não estão nada boas mesmo para o Dudu Bananinha. Virou réu no Supremo Tribunal Federal por coação à Justiça. Pelo andar da carruagem, o Jair não vai sofrer por estar afastado da família na sua hospedagem na Papuda. Dá até para imaginar o almoço de domingo dos dois, trocando carinhos um com o outro, como as gravações recentes mostraram ser de praxe.

Cartel

As empresas que administram vale-refeição e vale-alimentação - não sei se formam um cartel ou um oligopólio, mas, seja como for - estão dando pulos de raiva porque o governo Lula botou o pé nos abusos que praticavam. Com as mudanças anunciadas por Lula e pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), ganham os restaurantes e supermercados, que passarão a pagar taxas menores às administradoras dos cartões, e ganham os 22 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que poderão usar seu cartão em qualquer maquininha, ampliando a aceitação dos benefícios.

Manga na botija

E o prefeitinho tiktoker de Sorocaba, pego com a mão na botija. Uma verdadeira organização criminosa envolvendo a mulher, o cunhado, a igreja, empresas de fachada, pastor, periquito, papagaio… Dios mío. Quando a oração é demais, é bom desconfiar. Mais de 2.000 depósitos realizados em seu favor - milhões de reais. E não vi o Malafaia esbravejar; você viu?