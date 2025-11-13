Derrite "derreteu" e ficou constrangido, diz Rui Falcão

247 - O deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão afirmou, em entrevista à TV 247, que o secretário de Segurança Pública de São Paulo em licença e deputado federal relator do PL Antifacção, Guilherme Derrite, "derreteu".

Mais cedo na semana, Derrite recuou ao desistir de enquadrar, propriamente, facções criminosas como terrroristas no PL enviado pelo governo ao Congresso, mas que caiu nas mãos do secretário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Segundo Falcão, o adiamento do PL Antifacção, cujo relatório desagradou inclusive à extrema direita, mostra o "derretimento" de Derrite. Ele também previu que a tramitação será longa.

"É o que dizem, o Derrite derreteu. Como suposto especialista em segurança, ele fez tanta bobagem que o Tarcísio não teve a coragem de ir a Brasília com os outros governadores. Constrangedor", disse, ao ressaltar que a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que teve como alvo declarado o comando vermelho e resultou em 121 mortos, foi "tipicamente eleitoral".

Ao classificar a operação como "incompetente", Falcão avaliou que "o banho de sangue no Rio" teve como propósito salvar o governador Cláudio Castro, pressionado também por investigações sobre supostos atos de corrupção. Assista na TV 247: