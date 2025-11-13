Carlos Giannazi: Tarcísio surfa em mortes e não tem proposta

247 - O deputado estadual de São Paulo Carlos Giannazi (Psol) criticou duramente o governador Tarcísio de Freitas durante entrevista à TV 247. Segundo ele, o chefe do Executivo paulista estaria tentando capitalizar politicamente as tragédias recentes ligadas à violência policial e à crise da segurança pública no estado e no país.

Em suas declarações, Giannazi acusou Tarcísio de transformar as mortes ocorridas em operações policiais no litoral paulista e no Rio de Janeiro em plataforma eleitoral, inclusive promovendo a escolha de seu secretário de Segurança, o deputado Guilherme Derrite, para relatar o PL Antifacção em Brasília. “Ele [Tarcísio] controla a bancada federal de São Paulo. Ele tem força política no partido dele. E ele tem interesse nessa pauta [da segurança pública]. Ele quer voltar a ser o candidato à Presidência da República. Ele quer surfar na onda da segurança pública da extrema-direita”, afirmou o parlamentar.

O deputado destacou que tanto o governador quanto o campo político que ele representa não têm soluções concretas para o problema da violência. “As pessoas falam que a esquerda não tem proposta para segurança pública, mas eles também não têm nenhuma. A única proposta que a extrema-direita tem é matança, como aconteceu no Guarujá, em Santos e no Rio de Janeiro, com mais de 120 pessoas mortas. É uma matança. É a única proposta que esse pessoal tem para segurança pública”, declarou Giannazi.

Ele também criticou o envolvimento de Derrite em uma tentativa de interferência nas ações da Polícia Federal. “Caiu a máscara agora, com o Derrite tentando sabotar o trabalho da Polícia Federal contra o crime organizado”, afirmou o deputado.