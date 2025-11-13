Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026

247 - A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem em todos os cenários de segundo turno para as eleições de 2026. Os dados foram coletados entre 6 e 9 de novembro e apresentam um panorama favorável ao atual chefe do Executivo na disputa presidencial.

De acordo com o estudo da Genial/Quaest, Lula supera todos os adversários testados em confrontos diretos. Os números revelam que o presidente aparece à frente tanto de nomes ligados ao bolsonarismo quanto de candidatos do centro e da centro-direita.

Lula vence Michelle Bolsonaro

Contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem 9 pontos de vantagem (44% a 35%). Contra Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e prestes a ser preso após condenação a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, Lula tem vantagem de 3 pontos (42% a 39%).

Superioridade geral

O levantamento também aponta vitória do presidente contra todos os outros potenciais adversários. Contra Ciro Gomes, por exemplo, Lula marca 38%, diante de 33% do ex-ministro. Frente a Tarcísio de Freitas, o presidente alcança 41%, contra 36% do governador paulista.

Outros cenários reforçam essa tendência:

Lula 40% x 35% Ratinho Júnior , governador do Paraná

, governador do Paraná Lula 43% x 36% Romeu Zema , governador de Minas Gerais

, governador de Minas Gerais Lula 42% x 35% Ronaldo Caiado , governador de Goiás

, governador de Goiás Lula 43% x 33% Eduardo Bolsonaro , deputado federal

, deputado federal Lula 41% x 28% Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Avaliação do cenário

Os resultados mostram que, mesmo em um ambiente político polarizado, Lula chega ao final de 2025 com vantagem consolidada em todas as simulações de segundo turno. A pesquisa indica que ele mantém capacidade competitiva elevada, independentemente do perfil do adversário.

A pesquisa Genial/Quaest informa que a amostra de 2.004 entrevistas possui margem de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.