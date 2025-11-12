Para 45%, Lula saiu fortalecido de encontro com Trump, mostra Quaest

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu fortalecido após o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12). O levantamento mostra que 45% dos brasileiros acreditam que Lula saiu politicamente mais forte da reunião com o líder americano, realizada no dia 26 de outubro, em Kuala Lumpur, capital da Malásia, durante a 47ª cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Outros 10% avaliam que ele ficou do mesmo jeito e 30% consideram que saiu enfraquecido, enquanto 15% não souberam responder.

A pesquisa, realizada entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025, avaliou a percepção popular sobre o impacto político do primeiro encontro presencial entre Lula e Trump, que discutiram temas econômicos, diplomáticos e regionais. O levantamento também mostra que a avaliação positiva do encontro é mais expressiva entre eleitores identificados com a esquerda e os lulistas.

O encontro entre os dois presidentes foi articulado por diplomatas brasileiros e americanos durante semanas, após uma breve conversa entre ambos na Assembleia Geral da ONU, em setembro. Em Kuala Lumpur, Lula afirmou que tinha uma “longa pauta” a tratar com Trump, ressaltando a importância de manter uma relação “civilizada” entre os países. Durante a conversa, que durou cerca de uma hora, os líderes abordaram cinco temas centrais: redução de tarifas impostas ao Brasil, aplicação da Lei Magnitsky, situação política da Venezuela, trajetória pessoal de Lula e visitas oficiais entre os dois países.

Para 51% dos brasileiros, Lula e Trump chegarão a um acordo para reduzir as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente em 120 municípios de todas as regiões do país, entre 6 e 9 de novembro de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.