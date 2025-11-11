Governo avalia novo encontro Lula-Trump em caso de acordo comercial

247 - O governo brasileiro avalia que um novo encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, só deve acontecer quando houver avanços concretos nas negociações comerciais entre os dois países. A intenção é que a reunião sirva para anunciar um acordo — ou ao menos um rascunho — que simbolize resultados tangíveis das tratativas em curso.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o entendimento no Palácio do Planalto é de que o momento ainda é de conversas técnicas, conduzidas por equipes ministeriais, antes que os chefes de Estado voltem a se encontrar. A avaliação de Lula é que um novo diálogo presidencial sem resultados concretos poderia soar apenas como gesto protocolar, sem ganhos efetivos para as relações bilaterais.

Fontes próximas ao governo afirmam que o presidente não descarta uma ligação telefônica a Trump, com o objetivo de estimular maior engajamento dos Estados Unidos nas negociações. O Planalto considera fundamental que o próximo encontro vá além do tom de aproximação que marcou a conversa entre os dois líderes em 26 de outubro, na Malásia. Agora, o foco é apresentar algo que simbolize progresso real.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pode se reunir nesta terça-feira (11) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, durante a cúpula do G7 no Canadá. A expectativa é que essa reunião sirva para alinhar os próximos passos entre as pastas de ambos os países, abrindo caminho para discussões sobre temas sensíveis, como as tarifas adicionais de 40% aplicadas a produtos brasileiros e as sanções contra autoridades nacionais.