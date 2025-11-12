Violência dispara como principal preocupação dos brasileiros, indica Quaest

247 - A violência mais uma vez ocupa o centro das preocupações nacionais. Segundo a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12), a segurança pública é o principal problema apontado pelos brasileiros, superando temas como economia, desemprego e saúde. O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de novembro de 2025, logo após a megaoperação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos.

De acordo com os dados, 38% dos entrevistados citaram a violência sua maior preocupação atual, um salto expressivo em relação à rodada anterior, realizada em outubro, quando o índice era de 30%. Em segundo lugar aparece a situação econômica, com 15%, seguida por problemas sociais (13%) e corrupção (13%).

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025, com 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.