Cláudio Castro se destaca após chacina e 'consórcio da paz', indica Quaest

247 - Após a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) passou a ter mais destaque entre a opinião pública, especialmente entre eleitores de direita. É o que mostra a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12), que avaliou a percepção nacional sobre a segurança pública e a repercussão política da chacina que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de novembro de 2025.

A pesquisa indica que a criação do chamado “Consórcio da Paz”, lançado em 30 de outubro, teve repercussão positiva. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados acreditam que a união de governadores de direita para atuar de forma integrada na área de segurança pública pode efetivamente ajudar a reduzir a violência, enquanto 47% consideram que se trata mais de uma ação política.

Segundo os dados, 65% dos brasileiros afirmam que o governador do Rio foi o que 'se saiu melhor' da reunião do 'consórcio da paz' formado por governadores de direita.

O consórcio, idealizado por Castro, tem como objetivo integrar forças estaduais por meio de compartilhamento de inteligência, contingente e apoio logístico. “É do Rio e para o Brasil”, afirmou o governador ao anunciar o projeto. O movimento reúne aliados como Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e Jorginho Mello (PL-SC). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou da reunião por videoconferência, e o Distrito Federal foi representado pela vice-governadora Celina Leão (PP).

A pesquisa da Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas presencialmente em 120 municípios de todas as regiões do país, entre 6 e 9 de novembro de 2025. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.