Chacina no Rio tem apoio de 67% dos brasileiros, aponta Quaest

247 - A chacina policial que resultou em 121 mortes no Rio de Janeiro, a mais letal da história do estado, tem o apoio de dois terços dos brasileiros. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (12), 67% da população afirmaram aprovar a ação das forças de segurança, enquanto 25% desaprovam e 4% não souberam responder. O levantamento nacional foi realizado entre os dias 6 e 9 de novembro.

O estudo da Quaest — que também ouviu moradores do Rio em outubro — mostra que a aprovação à operação é ligeiramente menor entre os moradores do Sudeste, onde 64% apoiam a ação e 27% são contrários. A pesquisa foi feita após o governo estadual confirmar 121 mortos na ofensiva iniciada em 28 de outubro contra o Comando Vermelho, nas comunidades do Alemão e da Penha. Segundo o secretário da Polícia Civil, delegado Felipe Curi, entre os mortos estão quatro policiais e 117 suspeitos.

O governador Cláudio Castro (PL) classificou a operação como “um sucesso” e afirmou que “as únicas vítimas foram os quatro policiais mortos”. Em contrapartida, moradores da Penha relataram ter encontrado pelo menos 74 corpos levados à Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das principais vias da região. Segundo Curi, 63 corpos foram achados em áreas de mata.

A pesquisa aponta ainda que 67% dos entrevistados acreditam que a polícia não exagerou na força empregada durante a megaoperação, enquanto 29% consideram que houve abuso e 4% não souberam responder. Entre os eleitores que se identificam como de direita ou bolsonaristas, a aprovação à ação policial ultrapassa 80%, chegando a 85% e 84%, respectivamente. Já entre lulistas e simpatizantes da esquerda não lulista, as opiniões se dividem: 56% e 46% aprovam, contra 36% e 46% que desaprovam.

O apoio à operação é maior nas regiões Sul (74%) e Centro-Oeste/Norte (70%), seguido por Nordeste (66%) e Sudeste (64%). Apesar disso, a maioria dos brasileiros (55%) declarou não desejar que uma operação semelhante ocorra em seu próprio estado, contra 42% que manifestaram apoio à ideia.

Os dados técnicos da pesquisa mostram que o levantamento foi conduzido pela Genial/Quaest entre os dias 6 e 9 de novembro de 2025, com 2.004 entrevistas presenciais em 120 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.