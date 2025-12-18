TV 247 logo
        Moraes avisou que Lei da Dosimetria seria natimorta

        Instituições estão atentas para punir duramente os bolsonaristas com base na Carta Magna de 1988

        Brasília (DF) - 02/09/2025 - O ministro do STF Alexandre de Moraes (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

        O Senado Federal acaba de aprovar o Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz drasticamente as penas de Jair Bolsonaro e de sua Orcrim.

        Não valeu de nada. O presidente Lula já avisou que vai vetar e esse veto será derrubado pelo Congresso. 

        Porém, o Controle Constitucional do STF vai ser usado. Tribunal irá anular essa lei porque, como ocorre em outros 132 países mundo afora,  o artigo 102, inciso I, alínea A do texto constitucional lhe dá o poder de anular Leis feitas pelo Legislativo. 

        Nesta semana, outra excrescência do Congresso foi anulada. STF anulou a lei do Marco Temporal, que retira os direitos dos povos originários às suas terras e os entrega a posseiros. 

        Não custará muito para o STF fazer com a recém-aprovada Lei da Dosimetria o que fez com a Lei do Marco Temporal. 

        De resto, preparemo-nos para o ano eleitoral de 2026. A extrema-direita bolsonarista assassinou muitos adversários em 2022 e no ano que vem será pior. 

        Mas as instituições estão atentas para punir duramente os bolsonaristas com base na Carta Magna de 1988. 

        E tenho dito

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

