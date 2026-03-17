A cada ciclo eleitoral, a extrema direita tenta reinventar suas estratégias para confundir a opinião pública. Uma delas é promover a ideia de “gays de direita” como se isso representasse pluralidade política dentro de um campo que, historicamente, sempre atacou os direitos da população LGBT. O objetivo é evidente: utilizar parte dos próprios oprimidos como instrumento para enfraquecer a luta coletiva por igualdade.

Nada mais broxante que um gay de direita. A postura revela fraqueza e covardia: a tentativa permanente de ser aceito pelos padrões heteronormativos e hegemônicos de uma sociedade que historicamente marginalizou a própria existência LGBT. Direitos nunca foram concessões generosas do poder, mas conquistas arrancadas com organização, mobilização e enfrentamento político.

A filósofa Simone de Beauvoir já alertava para esse mecanismo ao afirmar que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. A frase ajuda a compreender o que ocorre quando setores conservadores instrumentalizam pessoas LGBTs para atacar políticas que garantem proteção, reconhecimento e cidadania à própria comunidade.

A história oferece exemplos contundentes desse processo. No regime nazista alemão, existiam figuras homossexuais dentro do círculo de poder, como Ernst Röhm, líder das SA (grupos paramilitares) e aliado de Adolf Hitler. Enquanto foi útil ao projeto político do regime, sua presença foi tolerada. Quando deixou de servir aos interesses do poder, foi executado durante a repressão conhecida como Noite das Facas Longas. Depois disso, o nazismo intensificou ainda mais a perseguição brutal contra pessoas LGBTs.

A lição histórica é clara. Regimes profundamente conservadores podem utilizar indivíduos LGBTs como vitrine política ou peça de propaganda, mas isso jamais significou aceitação real. Muitas vezes essas figuras servem apenas para legitimar discursos que atacam políticas de igualdade e fragmentam a própria comunidade.

Esse debate não se trata de negar a liberdade individual de alguém ter posições políticas distintas. A questão central é reconhecer quando identidades são instrumentalizadas para combater os direitos do próprio grupo ao qual se pertence. A história demonstra que, quando movimentos autoritários avançam, as primeiras vítimas costumam ser justamente as minorias que eles dizem tolerar apenas enquanto lhes convém.

No fim das contas, acabam servindo como instrumentos de projetos que buscam desmontar direitos conquistados ao longo de décadas de luta. Quando esses direitos forem enfraquecidos ou eliminados, dificilmente haverá espaço para quem hoje é utilizado apenas como um símbolo conveniente.

Por isso, reafirmo: nada mais broxante que um gay de direita. Essa postura expressa a tentativa de se encaixar em um modelo de aceitação construído por estruturas que sempre marginalizaram nossa existência.

Foi a coragem de enfrentamento que historicamente moveu as conquistas da população LGBT: pessoas que recusaram se esconder, que não pediram permissão para existir e que entenderam que direitos são fruto de luta coletiva. Eu gosto daqueles que têm tesão pela mudança, que lutam com coragem e não abaixam a cabeça para quem tenta destruir nossos direitos.