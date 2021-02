Nutricionista cearense publica versão em cordel inspirada no Guia Alimentar

O Guia Arretado foi considerado literatura pela International Standard Book Number (ISBN), sendo, portanto, reconhecido como livro. Agora, o sonho de Carliane, é levar o livro para as escolas, por intermédio da compra pelas secretarias estaduais de educação edit

O nome já é uma delícia: Guia Alimentar Arretado e Saudável. Este é o título da versão bem criativa de um livreto de literatura de cordel inspirado no Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em maio de 2019 pela nutricionista cordelista cearense Carliane Vasconcelos.

São 17 páginas nas quais ela pretende, por intermédio das rimas do cordel, fazer com que a população se alimente melhor.

Um exemplo:

“Fazer dieta sai caro?

É comum essa impressão

Caro é o ultraprocessado!

Põe a saúde em questão

O alimento é seu remédio

Escolha o da estação”

Outro

“Sem receita milagrosa

Ou um superalimento

Nada de pílula mágica

Para o emagrecimento;

O nosso feijão com arroz

Merece enaltecimento".

Carliane é da cidade de Bela Cruz, que fica no noroeste do estado, próxima à praia de Jericoacoara, a 260 quilômetros da capital Fortaleza, e se intitula “nutricionista social, escritora e militante do SUS”.

Cordel desde a infância

Sua relação com o cordel vem desde criança. “Desde pequena eu ouço literatura de cordel, incentivada pela minha avó materna, Terezinha. Já li vários romances de cordel e em 2016 escrevi meus primeiros versos. Durante o processo de residência multiprofissional em Saúde da Família, na Escola de Saúde da Família. Sobral CE), inspirada na disciplina de educação popular e de saúde, eu criei o primeiro cordel", diz.

Educação popular

“A educação popular”, diz ela, “é um método de educação que valoriza os saberes prévios do povo e suas realidades culturais na construção de novos saberes. Está relacionada com o desenvolvimento de um olhar crítico, que facilita o desenvolvimento da comunidade em que a pessoa está inserida, pois estimula o diálogo e a participação comunitária, possibilitando uma melhor leitura das realidades social, política e econômica. A educação popular é uma forma de chegar mais próximo do coração das pessoas”.

No livro, usando as rimas do cordel, o leitor encontra temas como sistema alimentar, escolhas alimentares, montagem das refeições, comportamento alimentar, ultraprocessados, como escolher os melhores alimentos, obstáculos da alimentação saudável, comer fora de casa, a influência da mídia na alimentação e estímulo às habilidades culinárias.

O Guia Arretado foi considerado literatura pela International Standard Book Number (ISBN), sendo, portanto, reconhecido como livro. Agora, o sonho de Carliane, é levar o livro para as escolas, por intermédio da compra pelas secretarias estaduais de educação.

Para adquirir o livro é só acessar www.shedstore.com.br

