      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

      59 artigos

        O alerta chileno no Brasil

        Kast vence no Chile, a direita prova que sabe se unir — e o roteiro para derrotar Lula em 2026 entra em fase aberta

        José Antonio Kast (Foto: Reuters)

         O dia 14 de dezembro de 2025 entra para a história política da América Latina como um marco de alerta máximo. O Chile confirmou nas urnas aquilo que as pesquisas já indicavam: José Antonio Kast, herdeiro ideológico do pinochetismo, venceu Jeannette Jara, candidata do campo progressista. Não se trata apenas de uma derrota eleitoral da esquerda chilena. Trata-se da confirmação empírica de uma estratégia continental da direita, que agora se apresenta como modelo exportável — e cujo alvo prioritário é o Brasil de 2026.

        O Chile deixou de ser apenas um país vizinho. Tornou-se laboratório. E o resultado é inequívoco: quando a direita fragmenta no primeiro turno e se unifica no segundo em torno do ódio de classe, do medo social e do anticomunismo, ela vence.

        O Brasil precisa entender isso agora.

        A estratégia chilena: dividir para somar, unir para derrotar a esquerda

        A vitória de Kast não foi improvisada. Foi engenharia política. No primeiro turno, a direita chilena apresentou várias candidaturas: liberais, conservadores tradicionais, direita empresarial, setores autoritários explícitos. Cada um falou para seu público, ocupou seu nicho, disputou território social. A fragmentação foi tática, não fraqueza.

        No segundo turno, o teatro acabou. Toda a direita se alinhou disciplinadamente em torno de Kast. Do centro-direita “civilizado” ao reacionarismo puro, todos fecharam questão contra a esquerda. A pluralidade inicial converteu-se em bloco compacto de poder.

        Essa é a lição central do Chile:
        a direita pode se odiar no primeiro turno, mas sempre se reconhece no segundo.

        José Antonio Kast: o extremista funcional

        Kast não venceu apesar de ser extremista. Venceu porque é extremista — mas funcional ao sistema. Seu discurso autoritário, anticomunista, anti-direitos humanos e hostil às políticas de memória serviu como eixo de unificação para todo o campo conservador.

        A direita liberal engoliu o radicalismo.
        O empresariado fechou os olhos para o pinochetismo.
        O centro-direita esqueceu seus pudores democráticos.

        O pacto é claro: a extrema direita mobiliza; a direita tradicional legitima.

        Esse é o novo autoritarismo latino-americano.

        Kast e Pinochet: herança política, não retórica

        Não há ambiguidade aqui. Kast é pinochetista. Sempre foi. Nunca escondeu. Defendeu abertamente o ditador Augusto Pinochet, relativizou crimes da ditadura e atacou políticas de verdade e justiça.

        Essa posição tem raízes familiares e históricas. A família Kast prosperou no Chile da ditadura. Seu pai, Michael Kast, imigrante alemão, esteve ligado aos círculos econômicos e administrativos do regime pinochetista, num contexto marcado por simpatias nazistas e colaboração com regimes anticomunistas no Cone Sul.

        O que venceu no Chile não foi apenas um candidato.
        Foi a reabilitação eleitoral do pinochetismo.

        A pinochetização como método: a tese se confirma

        O ensaísta João Cezar de Castro Rocha vem alertando para a “pinochetização do Brasil” — não como repetição literal da ditadura chilena, mas como método político: criminalização da esquerda, culto à ordem, deslegitimação das instituições quando não servem, naturalização da violência e do autoritarismo.

        O Chile confirmou essa tese com brutal clareza.

        O pinochetismo retorna pelo voto, não pelos tanques.
        Chega de terno, não de farda.
        Promete ordem, não repressão — mas entrega o mesmo projeto.

        É esse método que agora é exportado.

        Breno Altman estava certo: o Chile é o espelho do Brasil

        A leitura de Breno Altman se impõe como uma das mais lúcidas do período. O que ocorreu no Chile antecipa o que está sendo preparado no Brasil.

        Aqui também a direita planeja partir fragmentada no primeiro turno de 2026: Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Caiado, Ratinho, União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, sobras do PSDB. Cada qual testando discurso, ocupando público, simulando alternativas.

        Mas o segundo turno será outra história.

        Assim como no Chile, a direita brasileira tende a se unificar integralmente contra Lula. A fragmentação inicial não é pluralismo: é cálculo.

        Flávio Bolsonaro é a fumaça

        Nesse tabuleiro, ganha força a leitura exposta por Paulo Motoryn, no Intercept Brasil:
        Flávio Bolsonaro é uma bomba de fumaça.

        Sua pré-candidatura não existe para vencer. Existe para:

        •  manter o sobrenome Bolsonaro no centro do debate;
        •  tensionar o sistema;
        •  chantagear o Centrão;
        •  testar rejeições;
        •  e, sobretudo, encobrir a jogada real.

        Flávio é o fusível visível.
        Não é o incendiário.

        Michelle Bolsonaro é o fogo

        Quem tem capacidade real de incendiar a eleição é Michelle Bolsonaro. Ela possui base própria, disciplinada e organizada: o bolsonarismo evangélico, especialmente feminino, estruturado em igrejas, redes religiosas e mobilização permanente.

        Michelle carrega:

        •  baixa rejeição comparativa;
        •  forte apelo emocional;
        •  voto de costumes;
        •  militância orgânica.

        Ela é o elo entre o radicalismo bolsonarista e a massa religiosa conservadora.

        Tarcísio presidente, Michelle vice: a engenharia mais perigosa

        A chapa mais funcional para a direita não é Flávio presidente. É:

        Tarcísio de Freitas presidente
        Michelle Bolsonaro vice

        Tarcísio tranquiliza o mercado, o empresariado e o sistema.
        Michelle garante a base radical, religiosa e mobilizada.

        Jair Bolsonaro segue como líder simbólico.
        O projeto autoritário segue vivo.

        Como sintetizou Muniz Sodré, trata-se de uma franquia de poder, onde o clã opera como marca, não como indivíduo.

        O antipetismo como cimento

        No Chile, o anticomunismo unificou a direita.
        No Brasil, esse papel cabe ao antipetismo.

        É ele que dissolve contradições, apaga diferenças e transforma adversários circunstanciais em aliados estratégicos. Diante de Lula, a direita brasileira historicamente fecha questão.

        O Chile prova: quando a direita se une, ela vence.

        O alerta chileno é agora

        O Chile não é exceção. É ensaio.
        O que se confirmou em Santiago pode ser aplicado em Brasília.

        A direita aprendeu, ajustou sua estratégia e perdeu o pudor democrático. Fragmenta para ampliar, unifica para vencer e normaliza o autoritarismo para governar.

        Ignorar o alerta chileno é erro político grave.
        Subestimá-lo é erro histórico.

        A pergunta já não é se essa estratégia será tentada no Brasil.
        Ela será.

        A pergunta decisiva é:
        o campo democrático estará à altura do desafio?

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

