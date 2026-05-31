O bonde do tigrão

Estamos em guerra. Uma guerra digital. As redes sociais manejam os cordões que não permitem que furemos a bolha tóxica das mentiras propaladas por ratos na fissura para retomarem o comando do Brasil.

Por ratos, leiam-se extrema direita nacional e internacional, o Agente Laranja, BolsoRatos, as redes sociais, a mídia do atraso e todo o conjunto perverso da OBRA.

Sim, OBRA, vamos chamar assim a sigla do grupo organizado que manipula o ÓDIO no BRASIL! O de ódio + B de Brasil = OBRA.

Os ataques da OBRA vêm do interior e do exterior, dos satélites que nos alimentam com as mentiras via Big Techs controladoras, Musk até já prenunciou nossa derrota, debochando, lembram?

O Presidente Lula precisa imediatamente entrar em rede nacional, se possível duas vezes por dia, para tentar frear esse BONDE DO TIGRÃO, que ameaça a sociedade brasileira com inverdades e a falência das famílias endividadas pelas apostas nas Bets e já em processo de miséria.

REAJA LULA! Vamos colocar mãos à obra contra a OBRA. O ódio de classes prolífera. A mesma velha guerra ricos x pobres. Elite x Ralé. Com o perigoso detalhe que grande parte da ralé de hoje se dá ares de elite conservadora.

Vamos sair em campo, sair do conforto, das análises e teses de alto nível, da erudição, e botar a mão na massa. Digo, nas massas. Vamos abrir-lhes as consciências, tocar-lhes os corações. Bom seria se Lula retomasse sua velocidade premium e, em bom português, botasse a boca no trombone das redes nacionais de TV. Ele pode requisitar o tempo, a lei permite, e não é de graça, as redes ganham benefícios fiscais na cessão do tempo de transmissão.

Vai fundo presidente! Já tem quem diga na TV que o senhor só quer saber de Macron, Xi e Putin. Prove o contrário. Saia do círculo vicioso anestesiante do Poder. Vem pra nós, Lula! Vamos afugentar a OBRA!