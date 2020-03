O capital estrangeiro ou a vida dos brasileiros?

Creio que as Centrais Sindicais deveriam denunciar esses crimes e advertir a população sobre a ampliação do flagelo a partir dessas transações econômicas transnacionais. Ou seja, precisamos refletir sobre o papel do Brasil na América do Sul. edit

A primeira frase de um médico chinês ao chegar na Itália para o combate à pandemia foi a seguinte: "se não fecharem as fábricas não vai adiantar nada!" Aqui no Brasil a coisa não está nada diferente... Vários empresários brasileiros e estrangeiros estão contribuindo para propagar a peste em várias regiões do país. Por seu lado, o governo eleito por eles demorou para fechar as fronteiras terrestres (que já estavam quase todas fechadas para os brasileiros).



O fato é que grande parte das exportações de NUESTRA AMERICA sai pelos portos brasileiros, no Oceano Atlântico, e pelos nossos aeroportos, que possuem maior capacidade de armazenamento e de pouso para aeronaves de carga. Há também o fato que muitas empresas brasileiras e, principalmente, as estrangeiras estão do lado de lá das fronteiras terrestres e que o capital desses empresários é muito mais importante do que a vida dos brasileiros. Por isso, o governo pseudo-patriota e pseudo-cristão está demorando para fechar os portos e os aeroportos.



Por outro lado, não podemos ignorar que é por essas "fronteiras marítimas e aéreas" que entram as pessoas e as mercadorias que vêm de países dominados pelo coronavírus. Portanto, sem pressão os capitalistas exportadores não vão parar... Pois muitos deles são estrangeiros e moram bem longe daqui, e os "empresários" brasileiros são apenas gerentes ou "testas de ferro" dessas empresas exportadoras.



Creio que as Centrais Sindicais deveriam denunciar esses crimes e advertir a população sobre a ampliação do flagelo a partir dessas transações econômicas transnacionais.

Ou seja, precisamos refletir sobre o papel do Brasil na América do Sul.