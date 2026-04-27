O caso inusitado do ouro “americano” que nasce no crime

Há algo profundamente revelador — e perturbador — na recente investigação do The New York Times: ouro extraído por cartéis de drogas na Colômbia está sendo incorporado à cadeia oficial e vendido como “ouro americano”.

Não se trata de um desvio marginal. Trata-se de um mecanismo.

A narrativa oficial é conhecida: países centrais, como os Estados Unidos e o Canadá, operam sob rígidos padrões de rastreabilidade, governança e respeito a normas internacionais. Mas, quando se observa a cadeia concreta, essa imagem começa a se desfazer. O que aparece no lugar é outra coisa: um sistema que transforma origem ilegal em produto legítimo por meio de operações técnicas, jurídicas e financeiras perfeitamente legais.

Mais do que isso: a investigação mostra que esse processo não ocorre à margem do sistema, mas no seu interior. A própria United States Mint — responsável pela cunhagem de moedas de investimento — adquire ouro por meio de fornecedores que importam grandes volumes de metal estrangeiro. Uma vez fundido e misturado, esse ouro passa a ser contabilizado como produto doméstico, sob a supervisão do U.S. Treasury, que sustenta a legalidade desse enquadramento.

A ficção da origem

A investigação mostra que ouro colombiano — inclusive de áreas sob controle de cartéis como o Clan del Golfo — entra nos Estados Unidos, é misturado a ouro local e, a partir daí, passa a ser considerado “norte-americano”.

Esse ponto é crucial. A mudança não ocorre na mina, nem na extração. Ocorre no momento da classificação. Uma simples operação de mistura altera a identidade do produto. O que antes estava associado a desmatamento ilegal, violência paramilitar e narcotráfico torna-se, por definição, um ativo legítimo.

E mais: essa transformação não viola a lei. Ela está dentro das regras.

Quando a legalidade encobre a realidade

A própria Casa da Moeda Real Canadense admite que não realiza verificação aprofundada sobre a origem do ouro quando ele já foi “processado” por fornecedores intermediários. Confia, como disse sua assessoria jurídica, na auditoria desses fornecedores.

É aqui que a contradição se revela com mais nitidez. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estabelece diretrizes claras: empresas devem realizar diligência prévia robusta para garantir que minerais não financiem conflitos, violações de direitos humanos ou atividades ilícitas. Mas, como reconheceu um de seus próprios consultores, deixar de fazer essa verificação representa um desvio significativo tanto da letra quanto do espírito dessas diretrizes.

Ainda assim, nada acontece. Não há sanção legal, nem penalidade efetiva. A norma existe — mas sua aplicação é, na prática, facultativa.

A indústria do ouro como zona cinzenta global

O que esse episódio revela é que o problema não está apenas na falha de um ator específico. Ele está no desenho da própria cadeia global.

O ouro possui características singulares: pode ser fundido e remoldado indefinidamente, perde sua identidade física original, circula por múltiplos intermediários e concentra enorme valor em volumes reduzidos. Essas propriedades fazem dele um ativo ideal não apenas para preservar riqueza, mas também para ocultar sua origem.

É por isso que o ouro se tornou um dos instrumentos mais eficientes de conversão de riqueza ilícita em ativo legítimo. E não apenas para organizações criminosas. O próprio sistema financeiro global absorve esse ouro sem exigir rastreabilidade plena, desde que ele passe pelos canais considerados formais.

Como mostra o caso, basta um intermediário, uma etapa de mistura e um enquadramento regulatório conveniente para que ouro de origem criminosa seja plenamente integrado ao mercado.

De onde vem, afinal, o ouro dos Estados Unidos?

A pergunta que emerge é inevitável — e desconfortável: de onde vem, de fato, o ouro vendido como americano?

A resposta honesta é que ele provém de múltiplas origens, muitas delas impossíveis de rastrear com precisão. A cadeia não foi desenhada para garantir transparência absoluta. Foi desenhada para garantir fluidez. E isso muda completamente o debate.

Não estamos diante de uma falha ocasional de compliance. Estamos diante de um sistema que tolera — e, em certa medida, depende — da opacidade.

O colapso silencioso das salvaguardas

Com o preço do ouro em níveis historicamente elevados, os incentivos econômicos tornam essa dinâmica ainda mais intensa. Torna-se mais lucrativo avançar sobre florestas, ocupar territórios pela força, financiar estruturas armadas e inserir esse ouro na cadeia global.

As salvaguardas institucionais continuam existindo, mas operam sob uma lógica de custo-benefício. E, hoje, o custo de investigar profundamente é maior do que o risco de não investigar.

O problema não é o desvio. É o sistema

Talvez o aspecto mais importante dessa história não seja o envolvimento de cartéis. É o fato de que tudo isso ocorre sem ruptura institucional, sem ilegalidade explícita, sem crise imediata.

O sistema funciona — exatamente como foi desenhado.

Ele não impede que ouro ilícito entre na cadeia formal. Apenas exige que, em algum ponto do percurso, esse ouro seja reclassificado.

Um espelho do capitalismo contemporâneo

O caso do ouro é, na verdade, um espelho. Mostra como cadeias globais de valor operam ao separar origem de produto final, fragmentar responsabilidades e converter ilegalidade material em legalidade formal.

Não se trata apenas do ouro. Trata-se de uma lógica mais ampla de funcionamento da economia global, cada vez mais dependente da capacidade de transformar opacidade em legitimidade.

A pergunta, portanto, não é se há ouro de origem ilícita no mercado internacional. A evidência sugere que há. A pergunta relevante é outra: até que ponto o próprio sistema precisa que isso continue acontecendo?

Porque, se a rastreabilidade plena fosse de fato exigida, parte significativa dessa cadeia simplesmente deixaria de funcionar. E isso talvez explique o silêncio — e a complacência — diante de casos como este.

A quem interessa esse sistema?

A resposta mais honesta é: a muitos atores — e por razões distintas.

Interessa ao crime organizado, que encontra no ouro um meio eficaz de converter riqueza ilícita em ativo legítimo. Interessa aos intermediários, que operam justamente nesse espaço entre rastreabilidade formal e opacidade real, onde a flexibilidade na definição de origem garante fluidez e alta rentabilidade.

Interessa também aos Estados Nacionais, não porque promovam diretamente essas práticas, mas porque se beneficiam de um mercado de ouro profundo, líquido e funcional. O ouro segue sendo reserva de valor, ativo estratégico e instrumento de estabilidade. Submeter sua cadeia a um controle rigoroso implicaria introduzir fricções que poucos estão dispostos a aceitar.

Forma-se, assim, uma convergência silenciosa. O crime precisa de canais de legalização. O mercado precisa de oferta contínua. Os Estados precisam de estabilidade.

Um sistema que pode financiar o ilícito

A questão não é hipotética. Quando ouro extraído sob controle de grupos armados entra na cadeia formal e é aceito como produto legítimo, cria-se um mecanismo indireto — mas eficaz — de financiamento.

Não é necessário vínculo direto entre refinarias e organizações criminosas. Basta que o sistema aceite ouro cuja origem foi diluída ao longo da cadeia.

É assim que a engrenagem opera: por absorção.

E essa absorção tem efeitos concretos. Sustenta economias ilegais em regiões frágeis, financia estruturas de violência, acelera a destruição ambiental e reforça dinâmicas que depois são tratadas como problemas isolados de segurança.

O ponto cego deliberado

Talvez o mais inquietante não seja a existência dessas práticas, mas a forma como são administradas. As diretrizes existem. As recomendações são conhecidas. A retórica institucional é sofisticada. Mas a aplicação é seletiva.

Cria-se um espaço em que todos podem afirmar compromisso com padrões éticos sem que isso implique transformação real da cadeia.

Sabe-se o suficiente para reconhecer o problema — mas não o que parece é que não se quer interromper o fluxo.

O caso do ouro não revela apenas uma falha de controle. Revela uma arquitetura.

Uma arquitetura na qual ilegalidade, violência e destruição ambiental não estão completamente fora do sistema, mas podem ser absorvidas, transformadas e reintegradas como valor.

O que está em jogo não é apenas a origem de um metal precioso. É a lógica de funcionamento de uma economia global que depende, em alguma medida, da capacidade de converter opacidade em legitimidade.

E isso nos coloca diante de uma constatação incômoda: não se trata apenas de desvio. Trata-se de funcionamento.