O choque de Ormuz e o horizonte eleitoral de 2026

O agravamento do conflito no Oriente Médio e a quase interrupção do tráfego no Estreito de Ormuz não representam apenas mais um episódio de instabilidade geopolítica. O que está em curso é um deslocamento mais profundo: a transformação de um evento regional em um choque sistêmico, capaz de reconfigurar expectativas, políticas econômicas e equilíbrios globais.

Durante décadas, a economia mundial operou sob uma premissa silenciosa, mas fundamental: a de que a energia, embora sujeita a oscilações, permaneceria disponível em volumes suficientes e a custos relativamente previsíveis. O Estreito de Ormuz era a expressão concreta dessa estabilidade — um ponto estreito, mas funcional, por onde fluía uma parcela decisiva da energia global.

A súbita contração do fluxo — estimada em cerca de 97% — rompe essa lógica. Não se trata apenas de uma redução de oferta, mas de uma quebra de confiança em uma das engrenagens centrais da economia global. Quando um canal por onde transitavam quase 40% do petróleo marítimo deixa de operar, o impacto não é marginal. Ele redefine o próprio funcionamento dos mercados.

O comportamento dos preços do petróleo expressa essa ruptura. A passagem de um patamar de cerca de 65 dólares por barril para níveis superiores a 110 — com picos ainda mais elevados — não pode ser interpretada como uma flutuação cíclica. Trata-se de um ajuste abrupto a uma nova percepção de risco, em que a escassez deixa de ser um cenário improvável e passa a integrar o cálculo cotidiano dos agentes econômicos.

Esse ponto é decisivo. Diferentemente de episódios inflacionários recentes, impulsionados por excesso de demanda ou por estímulos monetários, o choque atual é essencialmente de oferta. E choques de oferta têm uma característica particularmente desafiadora: eles comprimem crescimento ao mesmo tempo em que elevam preços.

É exatamente essa combinação que recoloca no horizonte um cenário que parecia superado: o da estagflação.

Diante disso, os bancos centrais das principais economias se veem presos a um dilema clássico, mas em condições mais adversas. A expectativa, até pouco tempo, era de flexibilização monetária, acompanhando sinais de desaceleração e inflação mais controlada. O choque energético altera esse quadro. A inflação projetada sobe, mas o crescimento enfraquece — e qualquer decisão passa a implicar custos relevantes.

Elevar juros para conter preços significa aprofundar a desaceleração. Mantê-los baixos para sustentar a atividade implica aceitar uma inflação mais persistente. Não há solução simples, apenas escolhas difíceis.

Os mercados já começaram a precificar essa mudança. A elevação dos rendimentos dos títulos públicos em economias centrais indica não apenas expectativas de juros mais altos, mas uma reavaliação mais ampla das condições financeiras globais. O aumento do custo do crédito, por sua vez, tende a se espalhar rapidamente: hipotecas mais caras, investimento mais contido, consumo pressionado.

Ao mesmo tempo, os efeitos desse choque estão longe de ser homogêneos.

Economias exportadoras de energia tendem a se beneficiar no curto prazo, com melhora de termos de troca e receitas externas. Já países dependentes de importação — especialmente na Europa e em partes da Ásia — enfrentam deterioração de suas condições macroeconômicas.

A China ocupa uma posição singular nesse cenário. Sua elevada dependência de importações energéticas a expõe diretamente ao choque de preços. No entanto, a diversificação de fornecedores, os contratos de longo prazo e a capacidade de coordenação entre política fiscal, monetária e industrial oferecem algum grau de amortecimento. Mais do que isso, o momento pode acelerar estratégias já em curso: diversificação de rotas, fortalecimento de estoques estratégicos e avanço na transição energética.

O que emerge, portanto, não é apenas uma crise conjuntural, mas um ponto de inflexão. A ideia de um mundo sustentado por energia abundante, barata e previsível começa a se desfazer. No lugar dela, surge um ambiente marcado por volatilidade, fragmentação e maior peso da geopolítica sobre a economia.

O Brasil diante do novo choque energético

Para o Brasil, esse cenário não é neutro — e tampouco é simples.

À primeira vista, o país parece bem-posicionado. Como exportador relevante de petróleo, tende a se beneficiar da elevação dos preços internacionais. O aumento das receitas externas e fiscais pode, em tese, fortalecer a economia e ampliar margens de política econômica.

Mas essa leitura é apenas parcial.

O Brasil continua estruturalmente exposto a choques energéticos por diferentes canais. A dependência de derivados, a sensibilidade dos preços internos — especialmente do diesel — e o impacto direto sobre custos logísticos fazem com que o aumento do petróleo rapidamente se traduza em pressão inflacionária doméstica.

E, nesse ponto, o país reencontra um problema conhecido.

Com uma taxa de juros já elevada, o espaço de resposta da política monetária é limitado. O Banco Central se vê diante do mesmo dilema observado nas economias avançadas, mas em condições mais restritivas: conter a inflação sem comprometer ainda mais um crescimento já moderado.

O efeito tende a ser difuso, mas profundo. Custos mais altos de transporte pressionam alimentos. Insumos agrícolas como fertilizantes importados encarecem. Cadeias produtivas inteiras absorvem o impacto. E, ao final, é o consumo das famílias — especialmente das camadas mais vulneráveis — que sente de forma mais direta.

Há ainda uma dimensão estratégica que o país ainda não resolveu plenamente.

O Brasil possui reservas relevantes não apenas de petróleo, mas também de minerais críticos, como terras raras, fundamentais para a transição energética global. No entanto, permanece, em grande medida, como exportador de recursos brutos, com limitada capacidade de processamento e agregação de valor.

Nesse contexto, o choque atual expõe uma oportunidade — e uma fragilidade.

A oportunidade está na possibilidade de se posicionar melhor em um mundo que valoriza segurança energética e acesso a recursos estratégicos. A fragilidade reside na ausência de uma estratégia clara que transforme essa vantagem potencial em poder econômico efetivo.

No limite, o risco é conhecido: capturar ganhos de curto prazo via preços mais altos, sem alterar a inserção estrutural do país na economia global.

Um choque que redefine mais do que preços

A crise de Ormuz não é apenas um episódio de alta do petróleo. Ela funciona como um teste de estresse para o modelo econômico que predominou nas últimas décadas.

Um modelo baseado na suposição de estabilidade energética, integração de mercados e previsibilidade relativa.

Essas bases estão sendo tensionadas simultaneamente.

O que se desenha não é apenas um período de maior volatilidade, mas um ambiente em que energia, geopolítica e economia deixam de ser esferas parcialmente separadas e passam a operar de forma cada vez mais interdependente.

E, nesse novo ambiente, a questão central deixa de ser apenas como responder ao choque — e passa a ser quem está preparado para um mundo em que choques como esse deixam de ser exceção e passam a ser parte da regra.

Do estreito de Ormuz às urnas de 2026

A crise energética desencadeada pelo estreitamento de Ormuz não se limita aos mercados internacionais ou às decisões de bancos centrais. Seus efeitos tendem a penetrar diretamente no ambiente político doméstico — e, no caso brasileiro, podem se tornar um dos vetores silenciosos mais relevantes das eleições de 2026.

Isso ocorre porque choques de energia têm uma característica particular: eles são rapidamente percebidos pela população, ainda que sua origem seja distante e complexa.

O aumento do preço do petróleo não permanece nos gráficos ou nos relatórios de mercado. Ele se materializa no diesel, no transporte, nos alimentos, no custo de vida. E, ao fazer isso, altera percepções — muitas vezes de forma mais intensa do que indicadores macroeconômicos agregados.

Esse ponto é central para o ambiente eleitoral.

Mesmo que o Brasil se beneficie, em termos de balança comercial e arrecadação, da alta dos preços internacionais, o impacto doméstico tende a ser assimétrico. Ganhos externos são difusos e pouco visíveis para a população. Já a inflação percebida no cotidiano é imediata e concreta.

Essa dissociação entre desempenho macroeconômico e percepção social pode se tornar politicamente decisiva.

Em contextos como esse, governos frequentemente enfrentam um problema clássico: são cobrados por efeitos que não controlam integralmente, mas que afetam diretamente o eleitorado. O resultado é uma erosão de apoio que não decorre necessariamente de erros de política econômica, mas da incapacidade de neutralizar um choque externo adverso.

No Brasil, isso se agrava por um fator adicional: o papel dos preços administrados e das expectativas em torno da política de combustíveis.

Qualquer tentativa de amortecer o impacto — seja via subsídios, controle de preços ou mudanças na política da Petrobras — envolve custos fiscais, riscos de distorção e conflitos com o mercado. Por outro lado, a ausência de intervenção pode alimentar a inflação e pressionar ainda mais o custo de vida.

Não há solução sem custo político.

Esse dilema tende a se intensificar à medida que o calendário eleitoral se aproxima. Medidas de curto prazo podem aliviar pressões imediatas, mas gerar fragilidades posteriores. Já a manutenção de uma postura mais ortodoxa pode preservar fundamentos, mas ao preço de desgaste eleitoral.

Além disso, o choque energético pode reconfigurar o próprio eixo do debate político. Temas como inflação, custo de vida, juros e emprego tendem a ganhar centralidade, deslocando discussões mais estruturais ou de longo prazo. Em um ambiente de renda pressionada, o eleitor médio tende a priorizar respostas imediatas — o que favorece narrativas simplificadoras e, muitas vezes, soluções economicamente frágeis, mas politicamente eficazes.

Há também um efeito indireto, mas relevante: o impacto sobre a política monetária.

Se a inflação se mostrar mais persistente, a manutenção de juros elevados ou a interrupção de um ciclo de queda pode afetar investimento, crédito e atividade econômica. Isso, por sua vez, incide sobre emprego e renda — variáveis historicamente decisivas em processos eleitorais no Brasil.

Nessa situação, o cenário de 2026 tende a ser menos influenciado por grandes projetos de país e mais moldado pela experiência econômica concreta da população nos meses que antecedem a eleição.

E é justamente aí que o choque de Ormuz pode exercer seu peso.

Não como um tema explícito da campanha — dificilmente será —, mas como uma força subterrânea, que reorganiza percepções, redefine prioridades e condiciona o ambiente no qual as disputas políticas ocorrerão.

No limite, o que está em jogo não é apenas o impacto de um evento externo, mas a capacidade do sistema político brasileiro de absorver e administrar um choque que não controla — e que, ainda assim, pode definir o humor do eleitorado.