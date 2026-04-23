Exportações brasileiras ao Golfo Pérsico caem 31% com guerra no Irã

247 - A queda de 31% nas exportações brasileiras ao Golfo Pérsico evidencia o impacto direto da guerra no Irã sobre a logística internacional e os custos do transporte marítimo. Segundo o G1, o recuo nas vendas externas reflete as dificuldades enfrentadas pelo comércio exterior diante da instabilidade geopolítica na região.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que as exportações brasileiras ao Golfo somaram US$ 537,1 milhões no período analisado, representando uma retração de 31,47% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Agronegócio concentra impacto nas exportações

O Golfo Pérsico reúne importantes parceiros comerciais do Brasil, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. Aproximadamente 75% das exportações brasileiras para esses países são compostas por produtos do agronegócio, que foram os mais afetados pela queda.

O milho praticamente deixou de ser exportado no período. Açúcar e melaços também registraram forte retração, enquanto trigo e centeio não tiveram embarques relevantes para a região.

Logística afetada por mudanças nas rotas marítimas

O principal fator para a queda nas exportações está na alteração das rotas marítimas. Com o aumento dos riscos no Oriente Médio, empresas de navegação passaram a evitar o estreito de Ormuz, adotando trajetos mais longos, como o contorno do continente africano.

Essa mudança amplia o tempo de viagem e eleva os custos operacionais, além de aumentar os valores de seguro e as taxas adicionais cobradas pelas companhias de transporte.

Para analistas do mercado financeiro, o cenário reforça o papel da geopolítica no comércio global. “A geopolítica voltou a ditar regras no fluxo global de mercadorias”, afirmou Pedro Ros, CEO da Referência Capital.

Carnes sustentam parte das exportações

Apesar da retração geral, alguns produtos mantiveram desempenho positivo. As carnes seguem como um dos principais pilares das exportações brasileiras ao Golfo. O frango permanece como o principal item exportado, liderando as vendas externas tanto em 2025 quanto no início deste ano. A carne bovina também apresentou crescimento em valor exportado, impulsionada principalmente pela alta dos preços internacionais.

Importações de fertilizantes aumentam

A relação comercial entre Brasil e países do Golfo inclui a importação de fertilizantes nitrogenados, essenciais para a produção agrícola. Omã, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão entre os principais fornecedores desses insumos.

Diante das incertezas do conflito e das dificuldades logísticas, empresas brasileiras passaram a antecipar compras para garantir estoques. Em março, as importações desses produtos cresceram mais de 265%, segundo dados do MDIC.