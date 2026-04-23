Guerra no Irã pode levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza, diz ONU

247 - A guerra no Irã pode levar mais de 30 milhões de pessoas de volta à pobreza e provocar impactos significativos na economia global. O conflito no Oriente Médio também tende a agravar a insegurança alimentar e pressionar cadeias produtivas em diferentes regiões do planeta. Os dados constam em declarações do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que monitora os efeitos socioeconômicos da crise.

Impacto na produção agrícola

Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, o chefe do PNUD, Alexander De Croo, destacou que o momento do conflito coincide com o período de plantio no Hemisfério Norte, o que pode comprometer a produção de alimentos. “O período de plantio é agora, na primavera no Hemisfério Norte. Se o agricultor não tiver acesso a fertilizantes, a produtividade será muito menor. Isso não dá para resolver”, afirmou.

Antes da guerra, cerca de um terço dos fertilizantes comercializados globalmente passava pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio internacional. A interrupção desse fluxo tende a reduzir a oferta e aumentar os custos de produção agrícola.

Efeitos na economia global

O impacto do conflito já se reflete nos indicadores econômicos. Segundo estimativas da ONU, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial pode recuar entre 0,5% e 0,8% em 2026. De Croo alertou para as consequências sociais desse cenário. “O que isso significa para os países mais vulneráveis? Significa que 32 milhões de pessoas estão sendo empurradas de volta para a pobreza”, disse.

Alta de preços e impacto no consumo

Os efeitos da guerra também chegam ao consumidor final. No Reino Unido, medicamentos comuns utilizados para dor de cabeça e rinite alérgica já registram aumentos de até 30%.

O professor José Luiz Niemeyer explicou que o encarecimento está ligado ao aumento dos custos logísticos e de seguros no comércio internacional. “Você acaba tendo um aumento no preço dos medicamentos de uso contínuo das pessoas em todas as partes do mundo. Uma, em função da questão do aumento do frete e também do aumento do preço do seguro. Esses produtos importados da indústria de medicamentos chegam mais caros nos países importadores”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o impacto se estende a outros setores. “Todos os produtos do sistema internacional, em um processo de globalização, estão muito ligados ao preço do frete, do comércio exterior, ao preço do óleo diesel. Isso encarece mais ainda os produtos que vão chegar nos supermercados, em função do aumento do frete interno”, completou.

Efeitos prolongados do conflito

Mesmo com um eventual fim da guerra, a ONU avalia que os efeitos econômicos devem persistir. O aumento dos custos de produção, transporte e distribuição tende a manter a pressão sobre os preços e aprofundar desigualdades, especialmente em países mais vulneráveis.