Em novo pronunciamento, líder supremo do Irã afirma que inimigos serão "humilhados e enfraquecidos"

247 - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta quinta-feira (23) que os inimigos do país "se verão cada vez mais humilhados e enfraquecidos". A declaração foi publicada em sua conta na rede X, informa a RT Brasil. No pronunciamento, Khamenei afirmou que a unidade interna da população iraniana teria provocado um impacto direto sobre os adversários.

"Graças à extraordinária unidade construída entre nossos compatriotas, ocorreu uma ruptura no inimigo. Ao agradecer concretamente por essa bênção, nossa coesão se tornará ainda mais forte e firme, e nossos inimigos serão cada vez mais humilhados e enfraquecidos", escreveu.

Opinião pública iraniana

O dirigente também afirmou que há uma tentativa de influência externa sobre a opinião pública iraniana. Segundo ele, "a operação midiática do inimigo, ao mirar a mente e o espírito do povo, pretende minar a unidade e a segurança" da República Islâmica. Khamenei acrescentou ainda: "Que esse propósito funesto não seja alcançado por nossa negligência".

A declaração ocorre em meio a novos desdobramentos envolvendo o cenário político e militar na região. Na terça-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã, estabelecido em 7 de abril, alegando suposta divisão interna no governo iraniano e pedidos de mediação do Paquistão.

O Irã não confirmou as informações divulgadas. A agência Tasnim informou, com base em fontes, que Teerã não teria solicitado extensão do cessar-fogo, sugerindo que o anúncio de Trump poderia indicar fracasso da estratégia militar.