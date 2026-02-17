TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2847 artigos

        HOME > blog

        O crime eleitoral

        O TSE não julga escolas de samba

        Presidente Lula foi homenageado pela Acadêmicos de Niterói (Foto: Divulgação)

           Lula é o presidente da Acadêmicos de Niterói? Não!

           Lula é o autor do enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!

           Lula é o autor do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!

           Lula obrigou a Acadêmicos de Niterói a escolhê-lo como tema? Não!

           Lula financiou a Acadêmicos de Niterói? Não!

           Lula cantou o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!

           Lula desfilou na Acadêmicos de Niterói? Não!

           Então, se alguém cometeu crime eleitoral foi a Acadêmicos de Niterói. Não Lula.

           Mas como a Acadêmicos de Niterói não é candidata a nada, não há nada a fazer.

           O TSE não julga escolas de samba. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados