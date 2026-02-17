O crime eleitoral
O TSE não julga escolas de samba
Lula é o presidente da Acadêmicos de Niterói? Não!
Lula é o autor do enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!
Lula é o autor do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!
Lula obrigou a Acadêmicos de Niterói a escolhê-lo como tema? Não!
Lula financiou a Acadêmicos de Niterói? Não!
Lula cantou o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói? Não!
Lula desfilou na Acadêmicos de Niterói? Não!
Então, se alguém cometeu crime eleitoral foi a Acadêmicos de Niterói. Não Lula.
Mas como a Acadêmicos de Niterói não é candidata a nada, não há nada a fazer.
