O desaparecimento do vizinho

Houve um tempo em que a vida em sociedade era construída por pequenos gestos.

O vizinho que ajudava a consertar um telhado, a senhora da rua que cuidava das crianças enquanto os pais trabalhavam, o amigo que aparecia sem avisar apenas para conversar, o colega de trabalho que dividia uma preocupação ou oferecia uma palavra de incentivo.

Isso acabou, ou está acabando.

Eram atitudes simples, quase invisíveis, mas que formavam aquilo que Hannah Arendt chamava de “mundo comum”: um espaço construído pela presença, pela palavra e pela ação de pessoas diferentes que reconhecem umas nas outras a condição humana. Como lembra a filósofa Françoise Collin ao interpretar Arendt, esse mundo comum não é apenas algo que existe naturalmente; ele depende da iniciativa de cada um. Ele é construído quando as pessoas se encontram, dialogam e reconhecem a existência do outro.

Talvez um dos maiores desafios do nosso tempo seja justamente a perda desse sentimento de pertencimento. Vivemos uma época em que a lógica do individualismo muitas vezes substituiu a cultura da solidariedade. O outro deixou de ser alguém próximo, alguém que compartilha conosco a mesma caminhada, e passou a ser visto frequentemente como um estranho, um concorrente ou simplesmente alguém que não diz respeito à nossa vida.

Esse afastamento é perigoso.

Ao refletir sobre a chamada “banalidade do mal”, conceito desenvolvido por Hannah Arendt ao analisar o comportamento de Adolf Eichmann, podemos perceber que o mal não aparece apenas por meio de grandes criminosos ou de pessoas evidentemente perversas. Ele também pode surgir quando pessoas comuns deixam de pensar, deixam de julgar e deixam de se importar. É o mal da indiferença, da covardia, do “isso não tem nada a ver comigo”.

A frase é assustadora porque nos lembra que sociedades não se deterioram apenas pela ação dos que praticam o mal, mas também pela omissão daqueles que deixam de enxergar o sofrimento alheio.

Quando um vizinho passa por uma dificuldade e ninguém pergunta se ele precisa de ajuda; quando uma pessoa sofre uma injustiça e todos preferem não se envolver; quando um colega enfrenta um problema e o ambiente ao redor responde com silêncio, algo se rompe no tecido social.

A democracia, a cidadania e a própria ideia de humanidade dependem dessa capacidade de olhar para além de nós mesmos.

Cada pessoa é “alguém”. Não uma estatística, não um número, não um objeto. Cada ser humano possui uma história, uma dignidade e uma singularidade que merecem reconhecimento. Mas esse reconhecimento não acontece no isolamento: ele nasce no encontro com o outro, na convivência, na palavra compartilhada.

O individualismo extremo cria uma ilusão: a de que podemos viver sozinhos, protegidos em nossos pequenos universos particulares. Mas nenhuma sociedade se sustenta quando seus integrantes deixam de perceber que dependem uns dos outros.

A família, a amizade, a vizinhança, o ambiente de trabalho e a comunidade são espaços onde aprendemos algo essencial: ninguém constrói uma vida plenamente humana sozinho.

A solidariedade não é apenas um gesto de bondade; é uma necessidade civilizatória. Ela impede que a sociedade se transforme em uma reunião de indivíduos isolados, preocupados exclusivamente com seus próprios interesses.

O mundo atual, marcado por avanços tecnológicos e por uma comunicação permanente, paradoxalmente parece produzir mais distância entre as pessoas. Conversamos mais, mas muitas vezes escutamos menos. Temos mais conexões, mas nem sempre temos mais vínculos.

Talvez o grande desafio contemporâneo seja recuperar aquilo que parece simples: voltar a enxergar o outro.

Cumprimentar o vizinho. Ouvir um amigo. Respeitar o colega. Ajudar alguém sem esperar recompensa. Defender uma pessoa injustiçada mesmo quando não somos nós os atingidos.

São pequenos atos, mas é deles que nasce o mundo comum.

A história mostra que grandes tragédias começam quando seres humanos deixam de reconhecer outros seres humanos como parte de sua própria responsabilidade. Por isso, preservar a solidariedade cotidiana é também preservar a própria humanidade.

No fim, uma sociedade não é medida apenas pela sua riqueza, pela sua tecnologia ou pelo seu poder. Ela é medida pela capacidade que seus membros têm de cuidar uns dos outros.

Porque o contrário da solidariedade não é apenas a solidão, é a indiferença.

Essas são as reflexões.