O destino da palavra é criar a liberdade

Apoie o 247

ICL

Somente hoje consegui tempo para concluir a leitura do livro Luiz Oswaldo: artesão de palavras (2021), de Maizé Trindade. Trata-se da biografia de um dos maiores educadores do país: o homem responsável por levar a educação de nível superior, especificamente cursos de formação de professores, ao sertão central cearense. Todo o livro é conectado pela lexia “palavra”, e está organizado em sete partes, a saber, I. Primeiras palavras, II. A palavra desafiadora, III. A palavra evangelizadora, IV. A palavra criadora, V. A palavra cuidadora, VI. A palavra libertadora e VII. Outras palavras.

A leitura da biografia de Luiz Oswaldo, em um momento tão importante na história do Brasil, comprova o que já tivemos a grata satisfação de ouvir de sua própria boca. Ler sobre sua vida e sua trajetória nos faz relembrar, entre muitas coisas, sua amizade com Lula da Silva e Paulo Freire. É confirmar sua dedicação infinita em prol da educação, como forma de acreditar no melhor do ser humano e na necessidade de se formarem professores e professoras comprometidas e comprometidos não apenas com o estar-no-mundo, mas com o agir para transformar nosso mundo em um lugar inclusivo, acolhedor e igualitário. Lutar com palavras, nos diz Drummond, é a luta mais vã. Entanto, continua o poeta, lutamos mal rompe a manhã. E assim o são as ações de Oswaldo, Lula e Freire, que em meio a palavras fortes como javalis, foram muitas vezes tidos como loucos, e acredito até mesmo que o sejam, pois possuem o poder de encantá-las, encantando a todos e todas.

Luiz Oswaldo nasceu em Natal, Paulo Freire em Recife e Lula em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. O compromisso desses três homens na luta por um Brasil democrático e livre possibilitou que se encontrassem sempre, e com fé renovada na esperança por dias melhores. Quanto a isso, o livro de Maizé Trindade é rico em imagens. Entre tantas, tem-se Oswaldo e Lula em um carro (p.287), quando da visita de Lula a Quixadá, Ceará, durante a campanha presidencial de 1989. No mesmo dia, após apresentação de Luiz Oswaldo, Lula discursou para um público estimado em 10 mil pessoas (p.287). Há também duas imagens que mostram os amigos Luiz Oswaldo e Lula da Silva juntos: a primeira registra a visita que o Presidente Lula fez ao Banco do Brasil, em Brasília, em 2006, quando Luiz Oswaldo ocupava a Vice-Presidência do referido Banco. E a segunda é quando do aniversário do PT em Brasília, no mesmo ano (p.288).

Sobre os encontros entre Luiz e Paulo (é assim que Luiz Oswaldo sempre se refere ao amigo Freire), a obra disponibiliza dois registros. No primeiro, Luiz Oswaldo e Paulo Freire dividem uma mesa com Cristiano Goes e Nita Freire, durante o Curso de Formação de Educadores do BB-Educar, realizado no centro de treinamento do DESED em Brasília, em 1994. Na outra imagem, no Encontro de educadores do BB-Educar, em Fortaleza, Ceará, 1996, tem-se Luiz Oswaldo, Maria Ruth Barreto e Paulo Freire (p.289). A apresentação da obra ficou a cargo da educadora Nita Freire. O posfácio, por sua vez, foi escrito pela deputada Erika Kokay. Há uma orelha assinada por Sérgio Riede e, na contracapa, um texto de Frei Betto.

O livro é sobre a vida do educador Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza, mas é também sobre Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Reglus Neves Freire e sobre um Brasil que não se deixa intimidar, seja nos rincões, grotões e metrópoles. Assim, no momento em que o Brasil retoma o caminho da civilização, com o governo progressista de Lula, a leitura do livro de Maizé Trindade se mostra indispensável, uma vez que a pena da autora, ao descortinar a vida e as lutas de Luiz Oswaldo, mantém acesa a esperança que reside em cada brasileira e brasileiro, pois, como diz o biografado: “quando a gente perde a esperança, perde tudo. A esperança é o princípio da vida. A esperança liberta. É aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser, pois o destino da palavra é criar a liberdade”. Esperancemos!

Nós, os dos rincões e grotões

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.