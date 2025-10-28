TV 247 logo
      Rachel Vargas avatar

      Rachel Vargas

      Jornalista há 20 anos, atuou nas principais redações do país, como Correio Braziliense, Jornal de Brasília, TV Band, TV Justiça, Record TV e CNN. Há dois anos, começou a atuar em consultorias políticas e se especializou como consultora de relações institucionais e governamentais, função que também exerce na Ágora Advocacy.

      149 artigos

        O efeito Eduardo Bolsonaro nas pesquisas internas do PL

        Eduardo Bolsonaro falou demais, avaliam integrantes do PL

        Eduardo Bolsonaro (Foto: REUTERS/Jessica Koscielniak)

        Não é só o PT que tem reconhecido o papel de cabo eleitoral que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem exercido em favor do presidente Lula, após apoiar o tarifaço dos Estados Unidos que atingiu empresas brasileiras e gerou uma série de consequências. Pesquisas internas do PL, partido ao qual é filiado, apontam um dado preocupante para a direita. De abril até outubro deste ano, a avaliação positiva do presidente Lula na categoria ótima aumentou consideravelmente, passando de 7,8% para 13,8%. Enquanto a negativa, considerado o quesito péssimo, caiu quase 3%. Para integrantes da legenda, esse dado é um “fator Eduardo Bolsonaro”, que falou demais e se contrapôs à figura do patriota que sempre buscou encampar. Se somados os quesitos, ótimo, bom e regular, Lula ultrapassa os 50% de aprovação.

