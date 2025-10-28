O efeito Eduardo Bolsonaro nas pesquisas internas do PL

Não é só o PT que tem reconhecido o papel de cabo eleitoral que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem exercido em favor do presidente Lula, após apoiar o tarifaço dos Estados Unidos que atingiu empresas brasileiras e gerou uma série de consequências. Pesquisas internas do PL, partido ao qual é filiado, apontam um dado preocupante para a direita. De abril até outubro deste ano, a avaliação positiva do presidente Lula na categoria ótima aumentou consideravelmente, passando de 7,8% para 13,8%. Enquanto a negativa, considerado o quesito péssimo, caiu quase 3%. Para integrantes da legenda, esse dado é um “fator Eduardo Bolsonaro”, que falou demais e se contrapôs à figura do patriota que sempre buscou encampar. Se somados os quesitos, ótimo, bom e regular, Lula ultrapassa os 50% de aprovação.