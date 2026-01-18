TV 247 logo
      Buscar
      Gustavo Tapioca avatar

      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

      68 artigos

        HOME > blog

        O império quer retomar o "quintal" latino-americano

        O texto de Lula não é apenas sobre a Venezuela. É sobre a arquitetura do mundo

        Brasília (DF) - 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

        Ao condenar o sequestro de Maduro e a invasão da Venezuela, o presidente Lula desafia Washington, expõe a ruína do direito internacional e convoca o continente a resistir à nova era da pilhagem

        O editorial assinado por Lula no New York Times é um documento político de ruptura. Ao denunciar a operação militar dos EUA na Venezuela e o sequestro de Nicolás Maduro, o presidente do Brasil diz em voz alta o que as elites submissas escondem há décadas: a América Latina voltou a ser tratada como colônia — e o império não pretende mais disfarçar.

        O que Lula escreveu no coração do império: "Este hemisfério pertence a todos"

        Não é apenas um artigo. É uma advertência.

        Quando Lula afirma que "este hemisfério pertence a todos", ele está enterrando, diante do planeta, a mentira histórica que sustentou golpes, ditaduras e tutelas na região: a ideia de que o continente tem dono — e que Washington decide quem governa, quem cai, quem vive, quem apodrece sob sanções.

        A frase é simples, mas a implicação é explosiva: acabou o tempo do quintal. E, se não acabou, precisa acabar — ou a América Latina aceitará viver eternamente sob ameaça.

        Venezuela: a normalização do crime geopolítico

        A captura de Maduro em território venezuelano não é "um caso". É um recado.

        Se uma potência pode invadir um país e capturar seu presidente, o mundo entra numa nova fase: a fase em que o direito internacional vira papel molhado e a soberania vira piada.

        O que Lula denuncia é a naturalização do inaceitável: transformar um crime geopolítico em notícia rotineira; reduzir um ataque à soberania de um país a "operação de segurança"; vender intervenção como "democracia". É assim que se reescreve a realidade — e é assim que se fabrica consentimento.

        O multilateralismo está sendo destruído — e o alvo é o Sul Global

        O texto de Lula não é apenas sobre a Venezuela. É sobre a arquitetura do mundo.

        O presidente brasileiro aponta que o sistema construído no pós-guerra está sendo demolido por aqueles que mais se beneficiaram dele. Quando regras atrapalham o saque, mudam-se as regras. Quando o multilateralismo dificulta a pilhagem, destrói-se o multilateralismo.

        E, nesse cenário, a América Latina volta ao lugar de sempre: fornecedora de recursos, receptora de ameaças, alvo de operações e laboratório de controle político.

        Não há "segurança" quando a verdadeira agenda é pilhagem

        Toda intervenção vem com um nome bonito: "estabilidade", "segurança", "liberdade".

        Mas a história do continente não deixa dúvida: quando o império aciona a máquina, o objetivo real quase nunca é democracia. É comando.

        E comando, aqui, significa o de sempre: controle sobre recursos estratégicos, disciplinamento de governos que ousam divergir, imposição de alinhamento automático e abertura forçada de economias ao capital internacional.

        O que Lula faz é recolocar o termo correto em circulação: imperialismo — agora sem máscara, sem delicadeza e sem diplomacia ornamental.

        "Pertence a todos" é uma mensagem também para o Brasil

        Há um motivo pelo qual Lula levou esse texto ao New York Times: o Brasil é grande demais para fingir neutralidade quando o continente volta a ser caçado.

        Se a região vira campo de operações, o Brasil vira alvo estratégico. Porque nenhum projeto soberano resiste à lógica colonial de tutela. A soberania brasileira não é só um discurso: é uma disputa concreta.

        E essa disputa tem inimigos internos, que já conhecemos: o entreguismo travestido de "pragmatismo", a elite que aplaude sanções porque não paga a conta e a extrema direita que sonha com tutela externa para voltar ao poder.

        A extrema direita latino-americana é a tropa local do império

        Lula escreve sobre soberania, mas a sombra é maior: a América Latina está cercada por governos e forças políticas que funcionam como braço local da agenda imperial.

        São projetos diferentes na estética, mas idênticos no método: guerra cultural permanente, destruição do Estado social, culto à violência e ao inimigo interno, submissão econômica e ódio a qualquer forma de soberania popular.

        É o roteiro do trumpismo exportado: um consórcio continental de autoritarismo e mercado, com verniz eleitoral e essência de choque.

        Quando a força substitui a lei, a democracia vira refém

        O editorial de Lula é um alerta democrático disfarçado de política externa.

        Porque onde a força manda, a democracia é provisória.

        Quando chefes de Estado viram "alvos", quando países viram "casos", quando a soberania vira "obstáculo", o voto perde valor. O povo escolhe, mas o império decide se aceita.

        O continente já viu esse filme — e conhece o final: governos derrubados, líderes neutralizados, sociedades dilaceradas e décadas de atraso vendidas como "modernização".

        A integração regional não é utopia: é autodefesa

        O texto de Lula também é uma convocação prática: ou a região se une, ou será esmagada separadamente.

        País isolado é presa fácil. Economia isolada é chantagem pronta. Diplomacia isolada é rendição.

        Integrar-se não é "romantismo": é autodefesa. É impedir que cada crise vire pretexto para tutela. É impedir que a América Latina seja reduzida a uma sucessão de protetorados informais.

        A disputa de 2026 é soberania ou recolonização?

        O texto de Lula no New York Times não é diplomacia: é trincheira. A captura de Maduro e a operação na Venezuela não são "excessos" — são teste de força, laboratório de tutela e aviso ao continente inteiro.

        E o Brasil não está fora desse mapa: está no centro dele. A dez meses das eleições presidenciais, a disputa real é entre dois projetos inconciliáveis: o da soberania popular e do desenvolvimento — ou o do alinhamento colonial, do autoritarismo e da extrema direita associada ao trumpismo.

        O que está em jogo não é apenas um governo. É o direito do país existir como nação.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados