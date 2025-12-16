O mundo ainda precisa da globalização? Um olhar para o passado distante oferece uma resposta

Quando as manchetes parecem cada vez mais pesadas e o mundo dá sinais de fragmentação como nunca antes, é tentador acreditar que o sistema multilateral esteja desmoronando. As tensões geopolíticas crescentes, a erosão da confiança entre as nações e os testes cada vez mais duros à cooperação internacional criam um cenário que não víamos há décadas. Dependendo de quem se ouça, a globalização é vista ora como a força mais progressista da história humana, ora como uma teia complexa que espalha riscos com a mesma facilidade com que distribui benefícios.

Mas sempre que a realidade parece confusa, aprendi algo útil: olhar para trás, bem para trás. A história oferece pistas sobre o presente e o futuro, especialmente quando ambos parecem incertos. E, quando recuamos o suficiente no tempo, uma verdade se destaca: o mundo sempre foi moldado por trocas e conexões, muito antes de a palavra “globalização” existir.

Muito antes de cúpulas globais e acordos multinacionais, ideias e objetos já atravessavam montanhas, desertos e oceanos. Eles carregavam a sabedoria de diferentes culturas, eram comercializados, reinventados e adaptados por outros povos. Esses fluxos constantes e silenciosos de mercadorias, conhecimento e técnicas artesanais ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje.

Ao pesquisar e conversar com historiadores e especialistas culturais para o meu trabalho – sim, conversas reais, não apenas buscas noturnas no Google – fui lembrada de como essas trocas antigas influenciaram profundamente a vida moderna. Entre todos os exemplos, uma folha humilde talvez conte a história mais completa: o chá.

Sua trajetória começou como uma planta medicinal na China antiga. Ao longo dos séculos, porém, o chá se transformou em uma mercadoria global e em uma cultura própria. Em suas primeiras viagens por rotas como a Rota da Seda, o chá não era trocado por trocados, mas por cavalos de guerra, especiarias, joias e outros bens preciosos dos quais muitos reinos dependiam.

Originado na China, o chá é hoje a bebida mais consumida no mundo, depois da água.

O comércio de chá por cavalos entre a China e sociedades nômades vizinhas durou cerca de mil anos, até o século XVIII. Hoje, muitas dessas comunidades há muito se sedentarizaram, mas o apreço pelo chá permanece. No Cazaquistão, no Uzbequistão, na Mongólia e em outras regiões, o chá faz parte da alimentação cotidiana, dos rituais sociais e dos costumes – cada um com seu sabor particular.

A jornada do chá na Europa revela uma história ainda mais ampla de trocas globais. Quando comerciantes holandeses levaram o chá chinês ao continente no século XVII, ele se tornou símbolo de sofisticação entre as elites. Em meados do século XIX, o chá já era uma obsessão na Grã-Bretanha, a ponto de a busca pelas folhas mais frescas vindas da China gerar competições literais de alta velocidade, conhecidas como Tea Race.

Com a Revolução Industrial, o mundo do chá mudou radicalmente. As plantações coloniais redesenharam as cadeias de suprimento. Os navios a vapor encurtaram distâncias globais. A produção mecanizada transformou o chá de um luxo em um companheiro cotidiano nas mesas de cozinha ao redor do mundo.

Por meio de trocas que atravessaram gerações e continentes, uma simples planta folhosa percorreu terras e oceanos, tornando-se um ritual compartilhado que segue conectando comunidades em todo o planeta.

A história do chá não é a única a nos lembrar de como as culturas se enriquecem quando se encontram. Foi isso que me inspirou a criar o podcast “Feito na China Antiga”. Apesar do nome, o programa não é, de fato, sobre um único país. Ele explora como as ideias se deslocam, se transformam e nos aproximam.

O podcast acompanha como criações atemporais atravessam fronteiras e séculos, moldam culturas e conectam mundos ao longo do caminho.

A série analisa grandes movimentos históricos – como invenções como o chá, o arroz, a seda e o papel viajaram por continentes, absorvendo novos significados e transformando civilizações inteiras. Essas invenções remodelaram sociedades muito além de seus locais de origem, incorporando saberes e tradições locais, até se tornarem patrimônios compartilhados da humanidade.

Por isso, quando hoje se questiona a globalização e a cooperação internacional, vale lembrar que a conexão não é uma tendência a ser defendida ou abandonada. Ela é parte de quem somos.

Se essas histórias lhe parecem tão fascinantes quanto a mim, convido você a acompanhar a série especial do podcast Feito na China Antiga. Juntos, podemos explorar como a humanidade sempre esteve interligada, muito antes de termos uma palavra para isso.

Sobre a autora: Li Yi é repórter e produtora da CGTN e apresentadora do podcast histórico Made in Ancient China. Seu trabalho se concentra em temas sociais, cultura e reportagens aprofundadas. Em 2021, ela venceu o prêmio Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)-UNESCO Together for Peace Media Award na categoria reportagem especial.