Delegação chinesa apresenta a cidade de Yangzhou como grande destino turístico

247 – A cidade de Yangzhou, um dos tesouros históricos e culturais da China, foi apresentada nesta segunda-feira, 10, em São Paulo, durante a Sessão de Promoção Cultural e Turística da Cidade de Yangzhou 2025.

O evento, realizado no Hotel Grand Mercure, reuniu representantes da administração municipal chinesa e autoridades brasileiras, com o objetivo de estreitar os laços entre os dois países e estimular o turismo de brasileiros à China.

A delegação foi chefiada por Jiao Qingbiao, vice-secretário-geral do Comitê Municipal do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da Associação do Povo de Yangzhou para a Amizade com o Exterior. Em seu discurso, ele destacou que a cidade é reconhecida por sua longa história, hospitalidade e pela harmonia entre tradição e modernidade. “Yangzhou é um símbolo da cultura chinesa, com uma herança milenar que desejamos compartilhar com os amigos brasileiros”, afirmou.

Um patrimônio de 2.500 anos

Localizada na província de Jiangsu, às margens do rio Yangtzé, Yangzhou tem mais de 2.500 anos de história e é conhecida como uma das antigas capitais imperiais da China. Foi um dos principais centros econômicos e culturais durante as dinastias Tang e Qing, e hoje se destaca por sua arquitetura tradicional, jardins clássicos, templos budistas e canais históricos que integram o Patrimônio Mundial da UNESCO.

Entre as principais atrações turísticas estão o Jardim Ge, o Grande Canal de Yangzhou, o Templo Daming, o Lago Slender West, e os tradicionais mercados de chá e seda. A cidade também é famosa pela sua gastronomia refinada, como o pato assado de Yangzhou e o arroz frito de estilo local, considerados verdadeiras joias da culinária chinesa.

Cultura viva e turismo sustentável

A programação buscou mostrar como Yangzhou combina preservação histórica e inovação, oferecendo ao visitante uma imersão na cultura chinesa.

Segundo os representantes da delegação, o objetivo da promoção é ampliar o intercâmbio cultural e turístico entre a China e o Brasil, aproveitando o aumento no número de voos diretos e o crescente interesse de brasileiros em destinos asiáticos.

Com charme tradicional, patrimônio histórico e hospitalidade exemplar, Yangzhou se consolida como um dos grandes destinos turísticos da China, abrindo novas portas para o turismo entre os dois países.

Delegação e palestrantes

Participaram do evento os representantes oficiais da cidade de Yangzhou: Jiao Qingbiao, vice-secretário-geral do Comitê Municipal do PCC e presidente da Associação do Povo de Yangzhou para a Amizade com o Exterior; Kang Yao, diretor do Departamento da Função Pública de Yangzhou; Chen Lingchun, diretora do Gabinete de Cultura e Turismo e secretária-geral da Organização de Cooperação de Canais Históricos e Culturais do Mundo (WCCO); Wang Min, diretor do Gabinete de Proteção Ambiental; Yong Youyu, diretor do Gabinete de Agricultura e Assuntos Rurais; e Xia Ying, subdirectora do Gabinete de Assuntos Externos de Yangzhou.