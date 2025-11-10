Lula irá procurar a China por parceria em fundo de preservação de florestas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja propor ao líder chinês, Xi Jinping, uma cooperação no fundo “Tropical Forests Forever Facility” (TFFF), iniciativa criada pelo governo brasileiro para incentivar a preservação ambiental. A proposta, segundo a coluna do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil, será discutida durante o encontro do G20, previsto para o fim deste mês, na África do Sul.

A avaliação do Palácio do Planalto é que a China pode ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos na liderança global do debate climático. A estratégia é reforçar o papel do Brasil como articulador de políticas ambientais internacionais.

Expansão diplomática e ambiental

Além da China, o governo brasileiro busca apoio financeiro de países como Espanha, Suécia e Finlândia. Ao todo, oito nações desenvolvidas estão em diálogo com o Brasil sobre eventuais contribuições para o fundo. A intenção do governo é consolidar o país como referência em sustentabilidade e proteção das florestas, além de atrair novos investimentos estrangeiros para políticas ambientais.

A nova política verde chinesa

Embora seja o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, a China tem adotado medidas mais rígidas para reduzir os impactos ambientais da sua industrialização. O governo chinês tem investido em energia limpa, reflorestamento e inovação tecnológica voltada à sustentabilidade. Nos últimos anos, Pequim também vem utilizando sua política ambiental como ferramenta diplomática, fortalecendo sua influência em regiões como a África e a América do Sul.