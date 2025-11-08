China acelerará transição verde abrangente e intensificará esforços para atingir pico de carbono, diz vice-premiê

CGTN – O vice-premiê chinês, Ding Xuexiang, disse na quinta-feira que a China acelerará a transição verde abrangente em seu desenvolvimento econômico e social, enquanto trabalha de forma ativa e prudente para atingir o pico de emissões de carbono.

Ding, como representante especial do presidente chinês Xi Jinping e também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), transmitiu os melhores votos de Xi para o Brasil por sediar a cúpula, em seu discurso na Cúpula do Clima de Belém.

Elogiando a contribuição ativa e importante do Brasil para o avanço da governança climática global como presidente da 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ele expressou a esperança de que a conferência seja um sucesso total.

Como este ano marca o 10º aniversário do Acordo de Paris, com a governança climática global entrando agora em uma fase crítica, Ding disse que a China alcançou resultados notáveis na implementação de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para 2030.

Xi anunciou solenemente as NDCs da China para 2035 na Cúpula do Clima da ONU, abrangendo todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa e estabelecendo, pela primeira vez, uma meta absoluta de redução de emissões, o que demonstra a firme determinação e os maiores esforços da China, acrescentou ele.

Recentemente, os participantes da quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh deliberaram e adotaram as Propostas do Comitê Central do PCCh para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social, que estabeleceram importantes arranjos para a construção de uma China bela, disse Ding.

As propostas enfatizam que, impulsionados pelas metas de atingir o pico das emissões de carbono e a neutralidade de carbono, esforços devem ser feitos para promover a redução de carbono, a redução da poluição, a expansão verde e o crescimento de forma coordenada, com objetivo de construir uma sólida barreira de segurança ecológica e intensificar o ímpeto para o desenvolvimento verde, acrescentou ele.

A China honra suas palavras com ações concretas desde o início e dará maiores contribuições para enfrentar as mudanças climáticas, observou ele.

Atualmente, a humanidade se encontra em uma nova encruzilhada, o que requer que todas as partes defendam o verdadeiro multilateralismo, fortaleçam a unidade e a cooperação e promovam o desenvolvimento estável e de longo prazo da governança climática global, disse Ding, apresentando uma proposta de três pontos para lidar com os desafios.

Primeiro, disse ele, é necessário manter o foco na direção correta, fortalecer a confiança, coordenar os objetivos de proteção ambiental, desenvolvimento econômico, criação de empregos e erradicação da pobreza, melhorar a subsistência do povo e a governança climática de forma coordenada e promover o desenvolvimento de alta qualidade para fornecer mais benefícios aos povos de todo o mundo.

Segundo, disse ele, é necessário implementar ações climáticas, defender o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e implementar plena e efetivamente a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo de Paris.

Os países desenvolvidos devem cumprir suas obrigações de liderar a redução das emissões, cumprir seriamente seus compromissos de investimento e fornecer mais apoio tecnológico e de capacitação aos países em desenvolvimento, explicou Ding.

Terceiro, disse, é necessário aprofundar a abertura e a cooperação, criar um ambiente favorável à cooperação econômica e comercial internacional, fortalecer a colaboração internacional em tecnologias e indústrias verdes, garantir a livre circulação de produtos verdes de alta qualidade e atender melhor à demanda global por desenvolvimento sustentável.

Durante seu encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, à margem da cúpula, Ding disse que o multilateralismo e o trabalho das Nações Unidas enfrentam atualmente desafios sem precedentes.

Não importa como o cenário internacional evolua, a China manterá seu compromisso com o verdadeiro multilateralismo, continuará a apoiar plenamente a posição e o papel central das Nações Unidas nos assuntos internacionais, promoverá o diálogo e a cooperação entre os países e contribuirá ainda mais para a causa da paz e do desenvolvimento mundiais.

A China está firmemente comprometida com o caminho do desenvolvimento verde e disposta a intensificar a comunicação e a cooperação com todas as partes para impulsionar juntos a construção de um mundo bonito, caracterizado pela harmonia entre a humanidade e a natureza, salientou ele.

Guterres agradeceu à China pelo seu apoio constante ao trabalho das Nações Unidas, chamando a China não apenas um líder chave na governança climática global, mas também um importante pilar da paz mundial e do multilateralismo.

A Iniciativa de Governança Global proposta por Xi é de grande importância para aprimorar e reformar o sistema de governança global existente, e as Nações Unidas esperam uma colaboração ainda mais estreita com a China, disse Guterres.

Também na quinta-feira, Ding participou de um almoço temático oferecido pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sobre "Fundo Florestas Tropicais para Sempre" e fez um discurso.

Ding disse que, nos últimos anos, a China alcançou resultados notáveis em ecologia e proteção ambiental, bem como em desenvolvimento econômico e social em suas regiões de floresta tropical.

A proteção das florestas tropicais impacta a sobrevivência e o bem-estar da humanidade. A China está disposta a fortalecer a cooperação com todas as partes envolvidas na proteção das florestas tropicais e a contribuir ainda mais para a governança global do clima e do meio ambiente, acrescentou ele.

Fonte: CMG