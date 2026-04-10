O mundo diante do duplo choque inflacionário

Durante anos, a economia mundial contou com um amortecedor silencioso. Enquanto crises financeiras, tensões geopolíticas e choques de commodities se sucediam, havia um elemento que ajudava a conter os efeitos inflacionários globais: a capacidade da China de produzir bens industriais a custos declinantes.

Esse mecanismo foi central para a estabilidade relativa dos preços nas últimas décadas. Mesmo diante de expansões monetárias agressivas no Ocidente, a inflação permaneceu sob controle em grande parte porque havia uma oferta abundante de bens manufaturados baratos vindos da Ásia.

Esse arranjo pode estar se desfazendo.

Os sinais começam a aparecer com clareza. Após anos de pressão deflacionária sobre sua indústria, os preços ao produtor na China voltam a subir, impulsionados pelo encarecimento da energia e de matérias-primas estratégicas.

À primeira vista, poderia parecer apenas um ajuste conjuntural. Mas não é. O que está em curso pode representar uma mudança qualitativa no funcionamento da economia global.

O primeiro choque: energia, guerra e insumos

O aumento recente dos preços não surge no vazio. Ele está diretamente ligado à reconfiguração geopolítica em curso.

A escalada no Oriente Médio, com impactos sobre fluxos energéticos e cadeias de suprimento, reintroduz um elemento clássico da economia internacional: o choque de custos baseado em commodities. O encarecimento do petróleo, do gás e de insumos industriais como o alumínio pressiona diretamente os custos de produção em escala global.

Esse é um fenômeno conhecido — e historicamente associado a períodos de inflação elevada e desaceleração econômica.

Mas desta vez há um agravante.

O segundo choque: a China como vetor inflacionário

A elevação dos custos na China altera um dos pilares mais importantes da globalização recente.

Durante décadas, o país funcionou como exportador de desinflação. Seus ganhos de produtividade, combinados com baixos custos salariais e escala industrial, permitiram que o resto do mundo importasse bens a preços cada vez menores.

Agora, essa lógica começa a se inverter.

Quando os preços sobem na base industrial chinesa, o impacto não fica restrito ao seu território. Ele se transmite imediatamente ao restante do mundo, por meio das cadeias produtivas altamente integradas que se estruturaram nas últimas três décadas.

Não se trata apenas de bens finais. Trata-se de componentes, insumos intermediários, máquinas, equipamentos — toda a espinha dorsal da produção global.

O duplo choque e seus efeitos

O resultado é a emergência de um duplo choque inflacionário:

De um lado, o aumento dos preços de energia e matérias-primas.

De outro, o encarecimento dos bens industriais produzidos pela China.

Isso cria uma situação particularmente complexa:

• os custos sobem na origem da produção

• e os preços aumentam também no consumo final

Ou seja, a inflação deixa de ser localizada e se torna sistêmica.

Esse tipo de dinâmica é especialmente difícil de conter, porque não depende apenas de políticas monetárias. Trata-se de um fenômeno estrutural, ancorado na reorganização das cadeias globais e nas tensões geopolíticas.

Uma mudança de era na economia internacional

Há ainda um elemento mais profundo que precisa ser considerado.

A elevação dos custos na China não é apenas resultado de choques externos. Ela reflete transformações internas relevantes: mudanças demográficas, aumento do custo do trabalho, reorientação do modelo de crescimento e maior foco no mercado doméstico.

Tudo isso reduz a capacidade do país de continuar desempenhando o papel de “fábrica barata do mundo”.

O que está em curso, portanto, não é apenas um episódio inflacionário. É uma mudança na arquitetura da globalização.

O paradoxo do sistema: inflação e dólar forte

Curiosamente, esse novo cenário não implica necessariamente o enfraquecimento imediato do sistema financeiro internacional baseado no dólar.

Em momentos de incerteza, o capital global tende a buscar ativos considerados seguros. Isso mantém a centralidade do dólar, mesmo em um ambiente de inflação elevada.

Temos, assim, uma combinação paradoxal:

• inflação global crescente

• manutenção da dominância financeira dos Estados Unidos

Essa tensão é característica de períodos de transição histórica — em que as estruturas econômicas começam a se deslocar, mas as instituições financeiras ainda refletem o arranjo anterior.

O que está em jogo

Se essa dinâmica se consolidar, o mundo entrará em uma fase distinta daquela que marcou as últimas décadas.

Não estaremos mais diante de uma globalização que reduz custos e estabiliza preços. Estaremos diante de um sistema em que:

• a produção é mais cara

• as cadeias são mais frágeis

• e os choques se propagam com maior intensidade

A China, que por tanto tempo funcionou como âncora de estabilidade inflacionária, pode passar a ser um dos principais canais de transmissão de pressões de preços.

Esse é o ponto central. E ele redefine não apenas a dinâmica econômica, mas o próprio equilíbrio do sistema internacional.

E para o Brasil?

No caso brasileiro, os efeitos dessa nova configuração são particularmente perversos. O país importa tanto insumos industriais quanto bens finais, além de ser diretamente afetado pelo encarecimento de energia e fertilizantes. Isso significa pressão inflacionária dupla, vinda de fora, sobre uma economia que já convive com juros estruturalmente muito elevados. O resultado é um estreitamento ainda maior do espaço de política econômica: o Banco Central tende a manter — ou até reforçar — uma postura restritiva para conter uma inflação que não tem origem doméstica, penalizando investimento, consumo, crescimento e emprego.

Em outras palavras, o Brasil corre o risco de enfrentar o pior dos mundos: inflação importada combinada com estagnação induzida pela política monetária. É nesse tipo de armadilha que economias periféricas pagam o preço mais alto das transições do sistema internacional.