        O número 1

        “Os ministros lá e euzinho falando”

        O número 1 (Foto: Divulgação)

        É estarrecedor como um sujeito com histórico de falcatruas, que comprou um banco quebrado, acusado de fraudes (o Máxima), banqueiro de primeira viagem, conseguiu se aproximar, corromper e ganhar a confiança da elite política e jurídica do país e se tornar bilionário.

        Banqueiros sérios não gastam milhões de dólares em festas; ao contrário, têm fama de pão-duros.

        Nas mensagens que conhecemos até agora à sua namorada, sua principal interlocutora, ele mesmo se vangloriava de reunir uma penca de ministros de Estado em Londres para ouvi-lo. “Eles lá e euzinho falando”, escreveu à namorada. E se gabava de ser o assunto número 1 do país.

        Não quero dizer com isso que todo mundo é corrupto, ninguém presta e a democracia tem que ser derrubada.

        Só fico estarrecido.

        Mas confio nas instituições, que continuam sólidas, apesar da insensatez e dos desatinos de alguns de seus integrantes.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

