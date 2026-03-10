O número 1

É estarrecedor como um sujeito com histórico de falcatruas, que comprou um banco quebrado, acusado de fraudes (o Máxima), banqueiro de primeira viagem, conseguiu se aproximar, corromper e ganhar a confiança da elite política e jurídica do país e se tornar bilionário.

Banqueiros sérios não gastam milhões de dólares em festas; ao contrário, têm fama de pão-duros.

Nas mensagens que conhecemos até agora à sua namorada, sua principal interlocutora, ele mesmo se vangloriava de reunir uma penca de ministros de Estado em Londres para ouvi-lo. “Eles lá e euzinho falando”, escreveu à namorada. E se gabava de ser o assunto número 1 do país.

Não quero dizer com isso que todo mundo é corrupto, ninguém presta e a democracia tem que ser derrubada.

Só fico estarrecido.

Mas confio nas instituições, que continuam sólidas, apesar da insensatez e dos desatinos de alguns de seus integrantes.