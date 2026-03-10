Fachin conversa com André Mendonça sobre continuidade de investigação do escândalo Master

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, realizou na noite de segunda-feira (9) uma reunião com o ministro André Mendonça para tratar das investigações relacionadas ao Banco Master. Mendonça é o relator no Supremo do inquérito que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição.

A informação foi divulgada pelo portal G1, que relatou que o encontro não constava na agenda oficial de Fachin e ocorreu poucos dias após Mendonça autorizar a terceira fase da Operação Compliance Zero. A etapa da investigação levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pela Polícia Federal em São Paulo.

Segundo a reportagem, ao longo do mesmo dia o presidente do STF também manteve conversas com outros integrantes da Corte sobre a crise envolvendo o caso. Entre eles está o vice-presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes.

A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em 4 de março e resultou na nova prisão de Vorcaro. A investigação conduzida pela Polícia Federal busca esclarecer um suposto esquema de fraudes financeiras de grandes proporções ligado ao banco.

Nos bastidores do Supremo, de acordo com a reportagem, alguns ministros têm demonstrado incômodo com a condução do caso pela Polícia Federal. Também há pressão para que Fachin se manifeste publicamente sobre mensagens que teriam envolvido o ministro Alexandre de Moraes e que surgiram no contexto da investigação.

Ainda na noite de segunda-feira, Fachin participou de outra reunião, desta vez com a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O encontro também abordou a apuração envolvendo o Banco Master.

Durante a conversa, o presidente do STF defendeu o andamento das investigações e afirmou que os fatos serão apurados “doa a quem doer”, com o objetivo de preservar a instituição.

Após a reunião, o presidente da OAB, Beto Simonetti, informou que a entidade pretende solicitar acesso irrestrito ao material já produzido nas investigações. Ele também declarou que foi feito um pedido de reunião com o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, embora ainda não haja data definida para o encontro.

De acordo com a reportagem, mensagens atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes foram obtidas por meio do sistema de perícia da Polícia Federal após a apreensão de celulares e outros dispositivos eletrônicos pertencentes ao banqueiro Daniel Vorcaro durante as diligências da operação.